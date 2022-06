ADA Möbelwerke: 65-jähriges Jubiläum und Hausmesse

Sechs Jahrzehnte erfolgreiche Geschichte

65 Jahre Leidenschaft, Handwerk und Präzision zeichnen ADA aus – und stehen im Fokus der diesjährigen Hausmesse. Vom 20. Juni bis zum 1. Juli können sich Besucher im 3.500 m2 großen B2B-Schauraum ein Bild von der hohen Möbel-Kompetenz machen. Denn nahezu alle Arbeiten werden im Unternehmen selbst ausgeführt. Angefangen bei der hausinternen Holzverarbeitung, den Gestellbau und Tapezierung bis hin zur Verpackung und Lieferung. Das Ergebnis sind individuelle Möbel, in denen sich Design und Handwerkskunst mit innovativer Produktionstechnik vereinen. Pünktlich zum Jubiläum findet die Hausmesse gemeinsam mit der „Furnitoure – Furniture on tour“ der Österreichischen Möbelindustrie statt. „Zum Firmenjubiläum stellen wir mehr als zehn Neuheiten der Eigenmarken ADA AUSTRIA premium und ADA trendline vor“, macht ADA-Vorstand Gerhard Vorraber neugierig. „Wir laden herzlich ein, uns in unserem B2B-Schauraum in Anger zu besuchen, um unsere Innovationen live vor Ort zu erleben und gemeinsam mit dem ADA-Team den 65. Geburtstag zu feiern.“

Ada 60er Jahre Sofa

Zeitreise auf der Hausmesse in Anger

Aber das ist noch längst nicht alles. Mit einem „Museumscorner“ lässt ADA die Historie des Unternehmens mit alten Werbematerialien, Fotos und einem nachgebauten Sofa im Retro-Design wieder aufleben und zeigt die spannende Entwicklung von einer kleinen Matratzenfabrik zum renommierten Polstermöbelhersteller: von den Anfängen im Jahr 1957, als Alois Derler das Familienunternehmen aufbaute, bis zur Übernahme durch Nachfolger Oskar Derler 1970, der ADA zum größten Möbelhersteller Österreichs machte. Mit seinem Bekenntnis zum Standort zählt das Unternehmen heute zu den wichtigsten Arbeitgebern der Region. Darüber hinaus gehört ADA europaweit zu den Big Playern im Möbelgeschäft und liefert seine Möbel global aus. Mit rund 2.500 Mitarbeitern und fünf Produktionsstandorten in Österreich, Ungarn sowie Rumänien ist ADA breit aufgestellt. Diese hohe Vielseitigkeit spiegelt sich in den Eigenmarken „ADA AUSTRIA premium“ und „ADA trendline“ sowie Lizenz-Kooperationen mit BIRKENSTOCK, JOOP! und TOM TAILOR wider.

Ada in der Jahren 2000-2010 mit der Sitzgruppe Denver

Ada Verona aus der aktuellen Kollektion

Nachhaltig erfolgreich

Doch der Erfolg von ADA liegt auch im vorausschauenden Denken und zukunftsgerichteten Handeln. So ist ein weiteres zentrales Thema auf der Hausmesse das Umweltmanagement des Unternehmens. „Wir entwickeln unseren Nachhaltigkeitsfahrplan ständig weiter und setzen dabei verstärkt auf die Aspekte Reduce, Replace und Recycle“, erklärt ADA-Vorstand Robert Fizimayer. Insgesamt 94 % des Abfalls werden verwertet, via Recycling oder zur Energiegewinnung. Ein umfassender Nachhaltigkeitsfolder klärt über die ökologischen Grundsätze und Maßnahmen des Unternehmens auf. Auch einige neue POS-Elemente veranschaulichen die „Think green!“-Philosophie von ADA.

Während der Hausmesse stehen ADA-Vorstand Gerhard Vorraber und Chief Marketing Officer Margot Wisiak für Gespräche bereit. Neben individuellen Terminen lädt ADA ebenfalls zu einem virtuellen Rundgang ein, sollte man nicht vor Ort sein können. Es lohnt sich, die ADA-Jubiläums-Highlights 2022 nicht zu verpassen!

CMO Margot Wisiak und Vorstand Gerhard Vorraber

Quelle: ADA