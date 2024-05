SEDDA lädt zur Hausmesse: FURNITOUR 2024

Im Rahmen der SEDDA Hausmesse FURNITOUR werden die neuen Kollektionen, Designs, Stoffe, Kooperationen und Innovationen vom 5. – 7. Juni im Showroom in Wallern, Oberösterreich, präsentiert. Händler, Architekten und Kunden können drei Tage lang die nachhaltige Handwerkskunst hautnah erleben. Ein umfangreiches Rahmenprogramm soll SEDDA’s Visionen von individuellen Möbeln unterstreichen sowie die Leuchtkraft der Marke weiter stärken und ausbauen.

SEDDA steht seit über 60 Jahren für geballte Möbelkompetenz. Nun wird erstmalig das Ergebnis der Zusammenarbeit mit Designer SVEN DOGS enthüllt: Die erste Outdoor Lounge im bewährten Stil des Hauses.

Als Spezialist für maßgeschneiderte Komfortlösungen im gehobenen Hotel- und Objektbereich zeigt SEDDA neue Ausstattungskonzepte für ein stilvolles Ambiente, wie aus einem Guss. Spannende Produktionsführungen runden das Tagesprogramm ab und bringen den Besuchern die aufwändige Handwerkskunst näher, die in einem jeden SEDDA Möbel steckt.

sedda im GENUSSDORF GMACHL Bergheim mit der Kissenlounge AMADEO in Natur Spa Suite

Im Rahmen der Kooperation mit der deutschen Textilmanufaktur ROHLEDER präsentiert SEDDA die Q2 Markenstoffe, die zu den feinsten der Branche zählen. Die Manufaktur bürgt weltweit für höchste Qualität. Die von Rohleder entwickelten Hitex®-Fasern besitzen hervorragende Pflege- und Reinigungseigenschaften – und das ganz ohne den Einsatz von chemischen Zusätzen.

sedda ARES Havanna in der Farbe Senf

Mit der Präsentation des SEDDA Möbel Konfigurator, zeigt das Familienunternehmen ihren zukunftsweisenden Händlerservice inklusive 3D Planung und vielfältigen Einsatzmöglichkeiten am Point of Sale für ein besseres Kundenerlebnis und Erleichterung im Verkauf und im Bestellwesen.

Die Familie Ragailler freut sich auf Ihren Besuch

Als Ausklang des Starttages der FURNITOUR erwartet die Händler das Event „Summer Night“ am 5. Juni im Anschluss an die Designer Vorstellung. In entspannter Atmosphäre werden Köstlichkeiten, raffinierte Cocktails und Musik geboten. Das Event verbindet Möbel und Lifestyle und bietet den Gästen Genuss, Komfort und Gelegenheit zum Netzwerken.

Johannes Ragailler: „In unseren Schauräumen werden unsere Leidenschaft für Material und Handwerk spürbar. Unser Anliegen ist es, Trends mit Tradition zu verbinden und uns als Marke treu zu bleiben.“

Weitere Informationen finden Sie unter www.sedda.at

Quelle: sedda