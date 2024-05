Österreich – Parkett wieder deutlich öfter schwimmend verlegt

Die Nachfrage nach Bodenbelägen und Parkett brach im vergangenen Jahr ein. Das stellte naturgemäß die Hersteller für Verklebetechnik vor gewaltige Herausforderungen. Laut aktuellem BRANCHENRADAR Bodenbelags- und Parkettkleber in Österreich sanken die Herstellererlöse im Jahr 2023 um 15,3 Prozent gegenüber Vorjahr auf 22,8 Millionen Euro. Damit verringerte sich der Umsatz im Jahresabstand um mehr als 4,1 Millionen Euro. Alleine rund drei Millionen Euro davon entfielen auf Kleber für Parkett und Holzböden. Mit einem Rückgang um nahezu 19 Prozent gegenüber Vorjahr erodierte keine andere Produktgruppe rascher. „Verantwortlich dafür war jedoch nicht alleine die geringere Nachfrage nach Parkett und Laminat“, so Studienautor Dominique Otto. „Es wurden auch deutlich weniger Bodenbeläge verklebt, nicht zuletzt, weil der Markt zu Dreischichtparkett tendierte“. Der Umsatz mit Klebern für elastische und textile Bodenbeläge sank zwar ebenso signifikant, im Schnitt um 10,2 Prozent gegenüber Vorjahr. Aufgrund der vergleichsweise geringeren Marktbedeutung mussten die Hersteller in diesen Produktgruppen jedoch nur Einbußen von in Summe 1,1 Millionen Euro verkraften.

Tabelle: Marktentwicklung Bodenbelags- und Parkettkleber in Österreich | Herstellerumsatz in Mio. Euro

Quelle: Branchenradar