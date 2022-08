ADA Möbelwerke auf der M.O.W. 2022

Die Qualitäten und Neuheiten des Traditionsunternehmens aus der Steiermark standen bereits im Juni zur Hausmesse in Anger im Fokus. Nun setzt ADA seinen Auftritt auf der M.O.W. in Bad Salzuflen vom 18. bis zum 22.09. in Halle 20, Stand 39 fort.

Neue Modelle für individuellen Lifestyle

„Zu den Highlights unserer Messepräsentation gehören die Neuentwicklungen unserer beiden Eigenmarken ADA AUSTRIA premium und ADA trendline“, so ADA-Vorstand Gerhard Vorraber. Die neuen Entwürfe mit originellen Funktionen zeigen, wie bei ADA Wohnkomfort am Puls der Zeit umgesetzt wird.

ADA AUSTRIA premium:

Richtig gemütlich: Relaxgarnitur LYON (im Bild rechts) mit Wallfree-Liege-Funktion und Nackenstützen mit Flügelohren

Work and relax: Home-Office-Sofa NOVARA mit integriertem Workplace und Powerstation

Wandelbar: Bettsysteme DEMADRA/DECURO mit Wendekissen an den Kopfteilen

ADA trendline:

Innovative Bewegungsfreiheit: Essgruppen ANI und INA (im Bild rechts) mit der brandneuen Funktion „ADAption“ – die Lehnen sind in sich flexibel, passen sich jeder Bewegung an und machen Sitzen so aktiv und ergonomisch.

aktiv und ergonomisch. Klein, aber oho: Die Sofas MARKO und OKRAM überzeugen trotz kompakter Maße mit vielfältigen Funktionen.

Lifestyle meets Design: schlankes Designbett ARNOLD mit individueller Gestaltungsvielfalt

Verantwortung für Mensch und Natur

Weiterer Messeschwerpunkt – und fest in der ADA-Philosophie verankert – ist das Thema Nachhaltigkeit. Als einer der führenden Polstermöbelhersteller Europas ist sich das Familienunternehmen seiner Verantwortung gegenüber der Umwelt und den nachfolgenden Generationen bewusst. Zahlreiche Maßnahmen sind Teil des „Think green!“-Umweltmanagements, die im neu aufbereiteten Nachhaltigkeitsfolder zusammengefasst wurden. Auch am POS wird Nachhaltigkeit unter dem Motto „Respect the next!“ klar sichtbar gemacht.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ada.at

Quelle: ADA