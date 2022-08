Die creativ salzburg 2022 lädt zum Ordererlebnis

Die creativ salzburg 2022 bietet hochklassiges Ordererlebnis

Von Freitag, 26. bis Sonntag, 28. August 2022 zieht Österreichs einzige Fachmesse für Geschenkideen, Wohnaccessoires und Lifestyleprodukte im Messezentrum Salzburg wieder ein und bietet den Fachbesuchern in den Messehallen 1, 2 und 6 ein hochklassiges Ordererlebnis.

Inspiration für kommende Saisonen

Fachbesucher erhalten nicht nur einen exklusiven Einblick in die neue Frühjahrskollektion 2023, sondern können auch trendige Ideen für die Erweiterung ihres Ganzjahressortiments mitnehmen. Außerdem bietet die creativ salzburg heuer die letzte Chance eine Nachorder für Weihnachten 2022 in Auftrag zu geben und funkelnde Artikel für ein märchenhaftes Weihnachts-Wunderland zu ergattern.

Vielfältiges Angebot

Waren es im Vorjahr noch 70 Aussteller und Marken, so präsentieren heuer über 100 ihre bunt gemischten Saisonneuheiten auf einer Gesamtfläche von 8.000m². Neben bekannten internationalen Ausstellern wie HOFF-Interieur und GILDE Handwerk Macrander bieten auch österreichische Größen wie Lang Kunstgewerbe und Diogenes Gebrüder Pramstaller aus Debant ihre abwechslungsreichen Produktneuheiten an. Alle Aussteller der creativ salzburg 2022 finden Sie im Ausstellerverzeichnis unter www.creativsalzburg.at/de/ausstellerverzeichnis/. Mit dem österreichischen familiengeführten Unternehmen ASIMA-KERAMIK kehrt ein ehemaliger Aussteller der creativ salzburg zurück und bietet den Besuchern neben Pflanzgefäßen und Glaswaren auch ausgewählte Korbwaren und Wohnaccessoires an.

Weltneuheit aus Österreich

Mit dem Unternehmen COLOP Stempelerzeugung Skopek konnte nicht nur ein neuer österreichischer Aussteller gewonnen werden, sondern wird auch eine Weltneuheit aus Oberösterreich auf der Messe präsentiert. Der neue e-mark ist ein elektronisches mobiles Markierungsgerät und kann äußerst flexibel verschiedenste Materialien vollfärbig stempeln.

Die creativ salzburg 2022 präsentiert Weltneuheit aus Österreich

Gemütlicher Ausklang für Fachbesucher

Die creativ salzburg sorgt jeweils freitags und samstags für einen gemütlichen Ausklang der Messetage. So gibt es die Möglichkeit den Freitag beim creativ salzburg Sommerfest mit Live-Musik und köstlichem BBQ ausklingen zu lassen. Der zweite Abend führt Aussteller und Fachbesucher bei einer abendlichen Stadtführung durch das Weltkulturerbe der Salzburger Altstadt. Neben der Besichtigung historischer Bauwerke, können die Teilnehmer bei der Stadtführung kostenlos fast vergessenen Geschichten rund um die Salzburger Altstadt lauschen.

Freitags und samstags gemütlich den Messetag der creativ salzburg 2022 ausklingen lassen

Anmeldung unter www.creativsalzburg.at/de/ihr-besuch/side-events.

Fachmesse

Schnell noch ein Online-Ticket um € 7,50 ergattern. Der Zutritt ist nur mit einem Branchennachweis gestattet.

Die creativ salzburg ist eine Ordermesse für Fachbesucher. Endverbraucher sind nicht zugelassen.

Öffnungszeiten

Freitag, 26. August 2022 | 9.00 – 17.00 Uhr

Samstag, 27. August 2022 | 9.00 – 17.00 Uhr

Sonntag, 28. August 2022 | 9.00 – 17.00 Uhr

Weitere Informationen finden Sie unter www.creativsalzburg.at

Quelle: Messezentrum Salzburg/Fotos: © Habring Philipp