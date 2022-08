Bettgeschichten von SEDDA

sedda PRINCE

Für die Polsterbetten PRINCE und BIRDY sowie das Boxspringbett KING werden ausschließlich wohngesunde Materialien verwendet, die unter Einhaltung höchster ökologischer Standards verarbeitet werden. Naturmaterialien wie heimische Hölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft, feine Leinenstoffe und naturbelassene Leder wirken sich spürbar auf das Wohlbefinden aus: Die allergieneutralen Stoffe sind PCP-frei und ÖkoTex-geprüft, die verwendeten Schaumstoffe FCKW-frei. Vor allem die eigens entwickelte lösemittelfreie Verklebung von Schaumstoffen auf Wasserbasis tut Mensch und Umwelt gut.

sedda BIRDY

Das Herzstück eines guten Bettes ist die Matratze. Die von sedda sind in allen gängigen Breiten verfügbar. Für ein Plus an Hygiene sorgen Hightech-Bezüge mit integrierter Technologie gegen Hausstaubmilben. Sie gewähren eine optimale Luftzirkulation im Bett und vermindern so Feuchtigkeit effektiv. Zudem lässt sich das umfangreiche Sortiment perfekt auf individuelle Bedürfnisse abstimmen. Ganz gleich, ob Rücken-, Bauch- oder Seitenschläfer – mit den punktentlastenden Matratzen findet jeder den perfekten Schlafkomfort.

Ein angenehm elastisches Liegegefühl, das den Körper in jedem Bereich optimal stützt und entlastet, garantiert die Premium-Boxspringmatratze KINGLINE mit einem härtevergüteten Tonnentaschenfederkern. Die hochwertigen und äußerst strapazierfähigen Kaltschaumauflagen, welche den Boxspringkern ummanteln, verfügen über zwei unterschiedliche Härtegrade. Flexibel: Durch Wenden der Matratze kann man bequem den Liegekomfort variieren. Eine äußerst ergonomische Lagerung der Wirbelsäule, beste Druckentlastung für Schulter, Becken und Beinauflage und ein ideales Schlafklima verspricht die Matratze FLEXTREND dank der besonderen Zusammensetzung aus drei unterschiedlichen Biogreen® Schäumen mit herausragender Schnitttechnik. Sie werden aus natürlich nachwachsenden Rohstoffen hergestellt und zeichnen sich besonders durch hohe Elastizität, beste Klimaregulierung und lange Lebensdauer aus. Wer Wert auf einen federnden Liegecharakter legt, aber auf Metall in Form von Taschenfederkernen verzichten möchte, freut sich über Ergoline: Sie baut die Brücke zwischen sensibler Körperanpassung und federndem Charakter – ganz ohne Federn. Menschlicher Innovationsgeist gibt bei VISCOPUR den entscheidenden Impuls für perfekte Druckentlastung und völlig entspannten Schlafkomfort. Der hochwertige, punktelastische Hightech-Schaum passt sich ideal dem Körper an und sorgt für eine ergonomische Wirbelsäulenlagerung mit optimaler Belüftung. Hochwertige Topper, wahlweise aus Kalt- oder Viscoschaum runden den Schlafkomfort ab. Hygiene pur: Die äußerst strapazierfähigen Schaumstoffauflagen sind einfach abnehmbar und waschbar.

sedda Bospringbett KING mit Hocker

Größtes Plus des österreichischen Traditionshauses sedda: Dank intensiver individueller Beratung findet jeder hier sein maßgeschneidertes Traumbett – das nicht nur perfekten Liegekomfort garantiert, sondern auch eine gesunde Schlafumgebung.

