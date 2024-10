HIGH END SOFAS von SEDDA

SEDDA ARES Napoli in der Farbe Rost

Kreative Designlounge ARES & 3D Konfigurator

Mehr denn je ist das Thema Individualität und Flexibilität im Wohnbereich gefragt. Egal ob kleine Innenstadt Wohnung oder großzügige Villa am Land, mit dem individuellen Planungselementen von ARES lassen sich kompakte Sofas mit großem Liegeteil oder auch großzügige U-förmige Wohnlandschaften gestalten. Individuell auf Kundenwunsch und mit dem perfekten Materialmix aus edlen Stoffen, zeitlosen Holzelementen und elegantem Leder werden die hochwertigen Unikate zu 100% in Österreich gefertigt. Kombiniert mit dem einzigartigen SEDDA Sitzkomfort und den innovativen Funktionen lässt ARES keine Wünsche offen. Die puristische Designlounge punktet mit einer Vielzahl an ästhetischen Elementen und unterschiedlichen Lehnenhöhen, sodass sich vielfältige Wohnwelten planen lassen. Die hochwertige Federkern-Deluxe Polsterung mit einem mittelfesten, aber elastischen Sitzgefühl verwöhnt selbst anspruchsvolle Ästheten.

Edle Holzelemente aus Massivholz für das Tischchen oder das geschwungene Formholzarmteil, in den Farben Eiche, Wenge und Schwarz, fügen sich perfekt in das Sofaprogramm ein. Als Alternative werden die Komfort-Lover das schlanke 12 cm breite Polsterarmteil lieben. Neu ist die edle Stoff-Leder-Kombination und die Möglichkeit, die hohen Rückenlehnen oder auch das Formholzarmteil in Leder zu beziehen. Besonders elegant wirkt der Materialmix mit abgestimmten Ton-in-Ton Farbkombinationen. So wird das Spiel mit Strukturen zum spannenden Designkriterium, wie beispielsweise beim groben Bouclé Stoff NAPOLI gepaart mit dem Dickleder ELEGANT. Abgerundet wird das individualisierbare Konzept mit smarten Funktionen, wie das patentierte elektrosmogfreie Infrarot Tiefenwärmesystem und der elektrischen Schlafbank. Letztere kann wahlweise auch mit Akku betrieben werden. Frei im Raum platziert wird die Lounge trotz elektrischer Funktion zum Blickfang ohne Kabel am Boden.

Modell AMBRA

Das komfortable Sofa verführt mit organisch soften Formen und großzügigen Sitz- und Liegeflächen. Die fix gepolsterte Rückenlehne mit soften Lehnkissen und die Federkern Deluxe Polsterung, sorgen für einen mittelfesten und langlebigen Sitzkomfort. Ein durchgehender Sockel bis zum Boden verleiht der Lounge die voluminöse Anmutung und verbirgt smarte Funktionalitäten. Die elektrische Schlafbankfunktion ist wahlweise mit Akku erhältlich, so kann AMBRA in anmutiger Eleganz frei im Raum platziert werden. Mit dem patentierten Infrarot-Tiefenwärme System verwandelt sich die Liegefläche der Couch im Nu in eine Wellnessliege, ohne Elektrosmog zu erzeugen. Energieeffizienz und höchste Sicherheit sind gewährleistet. Bezogen mit dem edlen Q2 Boucléstoff der Rohleder Textilmanufaktur liefert die Lounge haptisch wie optisch ein Fest für die Sinne. Die innovative Hightex Faser ist klimaneutral und überzeugt dank einzigartiger Pflegeeigenschaften. Erhältlich seit September 2024.

Sedda Modell AMBRA Windsor in der Farbe Natur

NEU: 3D Polstermöbel-Konfigurator

Mit SEDDA‘s innovativem 3D Polstermöbel Konfigurator lassen sich selbst komplexe Wohnlandschaften spielerisch einfach planen, anbieten, bestellen und das von überall aus, auf jedem Gerät. Als Neuheit präsentiert SEDDA seine smarte 3D Export Funktion, mit welcher das konfigurierte Möbel auch in viele Planungsprogramme exportiert werden kann. So werden digitale Wohnwelten für realistische Projektpräsentationen geschaffen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.sedda.at

Quelle: sedda