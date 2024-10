Guido Reibel ist neuer Verkaufsleiter DACH bei Hamberger

Fast 75 Jahre Parkett-Know-how made in Rosenheim

Mit wohngesunden Böden, fast 75 Jahren Parkett-Know-how und einer Fertigung am Heimatstandort Rosenheim setzt Hamberger weiterhin Maßstäbe in der Branche. Umso mehr freut man sich in Rosenheim mit Guido Reibel einen echten Profi als neuen Vertriebsleiter DACH begrüßen zu dürfen. Reibel verfügt über 25 Jahre Erfahrung im Vertrieb, darunter hatte er mehrere Führungspositionen in der Bodenbelags- und Baubranche inne. Er war zuvor u.a. bereits für die Armstong DLW sowie Bauwerk Parkett tätig. Durch seine exzellente Marktkenntnis und sein strategisches Denken wird er die erfolgreiche Marktposition von Hamberger Flooring weiter stärken und das Unternehmen in der strategisch wichtigen DACH-Region auf das nächste Wachstumslevel führen.

Vertriebsstrategie und Kundenbeziehung im Fokus

„Mit Guido Reibel haben wir einen erfahrenen Vertriebsprofi an Bord, der nicht nur unser Produktportfolio exzellent versteht, sondern auch genau weiß, wie wir unsere Marktposition im wettbewerbsintensiven DACH-Raum weiter ausbauen können. Wir sind überzeugt, dass er mit seiner Expertise maßgeblich dazu beitragen wird, unsere Ziele in der Region zu erreichen“, erklären Dr. Peter Hamberger und Gerold Schmidt, Geschäftsführer von Hamberger Flooring.

Guido Reibel wird sich auf die Weiterentwicklung der Vertriebsstrategie und die Intensivierung der Kundenbeziehungen fokussieren, um sowohl bestehende Partnerschaften zu stärken als auch neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen. Dabei stehen die Steigerung der Kundenzufriedenheit und der Ausbau der Markenbekanntheit im Zentrum seiner Tätigkeit.

Weitere Informationen finden Sie unter www.haro.com

Quelle: Haro