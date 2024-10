interzum forum italy 2026: Noch umfassender, noch internationaler

Die Zahlen der ersten Ausgabe unterstreichen das starke Interesse der Branche an diesem kompakten, hochwirksamen Messeformat: 216 Aussteller, davon 36% aus dem Ausland, sowie über 4.800 Besucher – vorwiegend aus Italien und 20% vom Ausland- bestätigen die internationale Bedeutung des Events. Die drei Schwerpunkte der Ausstellung, „Textile & Machinery“, „Function & Components“ sowie „Materials & Nature“, trafen den Nerv der Möbelfertigungs- und Innenausbau-Industrie.

Mit diesem erfolgreichen Auftakt und der Unterstützung prominenter nationaler und internationaler Sponsoren bereitet sich das interzum forum italy 2026 auf eine noch umfangreichere Neuauflage vor. Erneut wird der Fokus auf die Dynamik der Möbellieferkette in Italien gelegt, um das Interesse aller führenden Marktakteure zu wecken.

Neue Impulse für 2026

„Die erste Ausgabe war wirklich aufregend und bot uns neue Inspiration für eine Ausgabe, die noch umfangreichere Inhalte und führende Experten mit Kompetenzen in den von uns bedienten Sektoren bietet. Wir haben die Vorschläge der Teilnehmer gesammelt, um ein Angebot zu entwickeln, das noch besser auf das Bedürfnis nach Sichtbarkeit und Begegnungen zwischen allen beteiligten Unternehmen und Fachleuten eingeht. Unser Ziel für die nächste Ausgabe ist es, noch attraktiver für Architektur- und Designbüros und -unternehmen zu sein, was für unsere Aussteller sehr wichtig ist“, bekräftigt Thomas Rosolia, Geschäftsführer der Koelnmesse Italia, die das neue Format entwickelt hat.

„Das interzum forum italy bringt alle Produktkategorien, die im kommenden Mai auf der interzum in Köln vertreten sein werden, nach Italien und fungiert als Bindeglied für den Informationsfluss in einer Zeit, in der viel Flexibilität, die Fähigkeit zuzuhören und viel Information und Anleitung gefragt sind. Ziel der Ausgabe 2026 des interzum forum italy ist es, das Interesse der Unternehmen und Institutionen an Themen aufrechtzuerhalten, die sich ständig weiterentwickeln und daher Kontinuität und Kommunikation erfordern“, erklärt Carlotta Benardelli, Direktorin des interzum forum italy.

Innovationen und Trends im Fokus

Das Konferenzprogramm ist bereits in der Planung und wird Themen wie Nachhaltigkeit, Designtrends, Materialinnovationen und die fortschreitende Digitalisierung in den Mittelpunkt stellen. Spezielle Panels widmen sich unter anderem dem Energieeinsparen und den Potenzialen von IoT und künstlicher Intelligenz in Produktionsprozessen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Differenzierung in der Möbelproduktion, um neue Bedürfnisse in Bereichen wie Transportdesign (Züge, Flugzeuge, Busse), Yachtdesign und Wohnmobildesign zu bedienen. Dies eröffnet den Teilnehmern exklusive Einblicke in italienische und internationale Vorzeigeprojekte.

Ein optimaler Standort

Die Fiera di Bergamo, strategisch günstig nahe dem internationalen Flughafen Orio al Serio und wichtigen Autobahnverbindungen gelegen, wird erneut Gastgeber der Veranstaltung sein und unterstreicht damit ihre zentrale Rolle für den Erfolg der Messe.

interzum forum italy award 2026

Nach dem erfolgreichen Start des interzum forum italy award 2024, bei dem eine internationale Jury sieben Unternehmen in den Kategorien Innovation und ESG & Nachhaltigkeit auszeichnete, wird der Wettbewerb 2026 fortgesetzt. Ziel ist es, weitere herausragende Leistungen zu würdigen.

Anmeldung eröffnet

Die Anmeldung für das interzum forum italy 2026 ist ab sofort für interessierte Aussteller möglich. Weitere Informationen finden Sie unter www.interzum-forum.com

Die nächsten Veranstaltungen:

ORGATEC – New visions of work, Köln 22.- 25.10.2024

Weitere Informationen finden Sie unter www.interzum-forum.com

Quelle: Koelnmesse