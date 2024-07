Die Internationale Eisenwarenmesse Italien in Bergamo bietet viele großartige Möglichkeiten

Eine zweite Ausgabe mit hohen Erwartungen findet im Mai 2025 statt, in ungeraden Jahren abwechselnd mit der EISENWARENMESSE. In einem sich ständig verändernden Markt und einem sich entwickelnden internationalen Panorama, das Herausforderungen und Chancen bietet, sind die Hauptthemen der neuen Ausgabe das Aufkommen von KI, Branchentrends und die Entwicklung des europäischen Vertriebs. Die Internationale Eisenwarenmesse Italien verzeichnet bereits wichtige Bestätigungen führender Marken und Verbände, die eine Schlüsselrolle für die internationale Sichtbarkeit von Unternehmen spielen.

Am 8. und 9. Mai 2025 treffen sich in Italien erneut Fachleute aus den Bereichen Eisenwaren, Heimwerken, Garten & Outdoor, Sicherheit, Bau und Farbe sowie Elektro- und Industriebedarf aus ganz Europa. Es handelt sich um eine wichtige Veranstaltung, die die Dynamik des Segments auf globaler Ebene zum Ausdruck bringt und in Synergie mit der EISENWARENMESSE und allen Messen im Hardware-Portfolio der Koelnmesse steht.

„Laut dem Bericht von EDRA/GHIN, HIMA und Dähne Verlag liegt der europäische Heimwerkermarkt mit einem Umsatz von über 158 Milliarden Euro im Jahr 2022 weltweit an dritter Stelle nach Nordamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum“, erklärte Thomas Rosolia, CEO Koelnmesse Italia. „Vor einem Jahr haben wir uns einer wichtigen Herausforderung gestellt, eine rein italienische Ausstellung aufzubauen, aber mit der europäischen Berufung, diesem Sektor eine Stimme zu verleihen und die Stärke italienischer Unternehmen am besten zum Ausdruck zu bringen. Der Markt hat uns Recht gegeben. Die Ergebnisse der ersten Ausgabe übertrafen mit mehr als 5.300 Besuchern aus 30 Ländern unsere Erwartungen. Auch der Standort in Bergamo war ein großer Erfolg, eine moderne Struktur, leicht von Italien und Europa aus zu erreichen.“

Zu den Partnern, die ihr Engagement und ihre Unterstützung für die Veranstaltung erneut bestätigt haben, gehört EDRA/GHIN, der Verband, der Bau- und Heimwerkermärkte auf globaler Ebene sowohl für Geschäfte (über 34.000 in 78 Ländern) als auch für große Einzelhändler und digitale Plattformen zusammenbringt. Darüber hinaus konnten bereits folgende Kooperationen sichergestellt werden: ZHH (Verband des Fachhandels im Eisenwarenbereich); FWI, der Verband der Werkzeughersteller in Deutschland, Assofermet Ferramenta, der Händlerverband und auch Eskuin und MADE4DIY. Die Partner werden auch an der Festlegung des Konferenzprogramms beteiligt sein, das sich auf die aktuellsten und relevantesten Themen konzentriert.

Schließlich findet während der Internationalen Eisenwarenmesse Italien eine neue Ausgabe des Product of the Year Award statt, eine mit Spannung erwartete Anerkennung der ausstellenden Unternehmen.



Merken Sie sich den Termin für die nächste Internationale Eisenwarenmesse Italien am Donnerstag, 8. und Freitag, 9. Mai 2025 in Bergamo vor.

Weitere Informationen finden Sie unter www.hardwarefair-italy.com/en

Quelle: Koelnmesse Italy