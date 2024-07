TOP 100-Award – Ranga Yogeshwar ehrt Pallmann für Innovationsleistungen

Ranga Yogeshwar ehrte Pallmann für Innovationsleistungen. v.l. Frank Weigl, Pallmann Entwicklung, Ranga Yogeshwar, Markus Gerhard, Standortleiter Pallmann und Mitglied der Geschäftsleitung Bild: KD Busch / compamedia

Alle Unternehmen, die das TOP 100-Siegel erhielten, durchliefen zuvor ein wissenschaftliches Auswahlverfahren im Auftrag von compamedia, dem Ausrichter des Wettbewerbs. Unter der Leitung des Innovationsforschers Prof. Dr. Nikolaus Franke prüfte ein Expertenteam anhand von mehr als 100 Kriterien, wie die Unternehmen Rahmenbedingungen für Innovationsarbeit schaffen. Wichtig war dabei, auf welchen Wegen neue Ideen entstehen bzw. umgesetzt werden und wie erfolgreich sich Neuheiten und Produktverbesserungen am Markt durchsetzen. Im Rahmen des Deutschen Mittelstands-Summit fand am 28. Juni die Verleihung des Top 100-Awards in Weimar statt. Dort wurde die Pallmann GmbH als einer der neuen Top-Innovatoren geehrt. Auf der Preisverleihung gratulierte der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar, der TOP 100 seit zwölf Jahren als Mentor begleitet, persönlich zum Erfolg von Pallmann. Er ist beeindruckt von der Innovationsfreude der Mittelständler: „Die Top-Innovatoren wollen die Zukunft gestalten und nicht die Vergangenheit bewahren“, sagt Yogeshwar. „Sie brechen mit Elan ins Neue auf.“ Ähnlich sieht es Innovationsforscher Prof. Dr. Nikolaus Franke, wissenschaftlicher Leiter von TOP 100: „Nur, wer sich mit den Veränderungen vorausschauend weiterentwickelt, kann auf Dauer erfolgreich sein“, sagt er. „Die Innovationsfähigkeit ist die vielleicht wichtigste Unternehmenseigenschaft in diesem Jahrhundert.“

Seit vielen Jahren bringt der Parkettspezialist regelmäßig innovative Produkte für die Neuverlegung, Renovierung und Werterhaltung von Parkettböden auf den Markt. Diese Produkte bieten dem Parkettleger-Handwerk neue und revolutionäre Möglichkeiten der Oberflächenveredelung und Gestaltung von Parkettböden. Zu den erfolgreichsten Innovationen der letzten Jahre gehören das 2-komponentige Öl-Wachs-Gemisch Magic Oil Original, das lösemittelfreie Versiegelungssystem Pall-X Zero sowie die Parkettschleifmaschine Pallmann Spider. Im Jahr 2023 stellte das Würzburger Unternehmen ihr neuestes wegweisendes Produkt vor: Magic Oil Change. Das Parkettöl, das auf Hanföl basiert, ist sowohl als lösemittelfreies 1K- als auch 2K-Parkettöl erhältlich. Über 90 % der Bestandteile dieses Öls stammen aus nachwachsenden Rohstoffen, die von Landwirten aus der Region Würzburg bezogen werden. Es bietet weiterhin die gleichen Eigenschaften wie die bisherigen Magic Oil Produkte wie etwa eine schnelle Trocknung, einfache Verarbeitung und eine natürliche Holzoptik. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern wird es jedoch aus kalt gepresstem Hanföl und natürlichen Wachsen hergestellt. Ein entscheidender Vorteil, denn bei dieser Herstellungsmethode wird der CO2-Ausstoß siginifant reduziert. Da das Hanföl nicht aufwändig chemisch weiterverarbeitet wird, lassen sich 60-70 % des CO2-Ausstoßes im Vergleich zu herkömmlichen Parkettölen einsparen.

Die Pallmann GmbH wurde am 28. Juni in Weimar im Rahmen des Deutschen Mittelstands-Summit als einer der neuen Top-Innovatoren geehrt

„Die TOP 100 Auszeichnung bestätigt, dass sich unsere Investitionen und unsere Anstrengungen im Bereich Produktentwicklung der letzten Jahre lohnen und sie gibt uns gleichzeitig den Ansporn, hier weiter am Ball zu bleiben.“, so Geschäftsführer Stefan Neuberger. „Insbesondere den Bereich der nachhaltigen Produkte wollen wir in den kommenden Jahren weiter voran treiben. Unser großes Ziel ist es, mehr Produkte auf nachwachsende, regionale Rohstoffe umzustellen.“

TOP 100: der Wettbewerb

Seit 1993 vergibt compamedia das TOP 100-Siegel für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge an mittelständische Unternehmen. Die wissenschaftliche Leitung liegt seit 2002 in den Händen von Prof. Dr. Nikolaus Franke. Franke ist Gründer und Vorstand des Instituts für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien. Mit 26 Forschungspreisen und über 200 Veröffentlichungen gehört er international zu den führenden Innovationsforschern. Mentor von TOP 100 ist der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar. Projektpartner sind die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung und der Mittelstandsverband BVMW. Die Magazine manager magazin und impulse begleiten den Unternehmensvergleich als Medienpartner, ZEIT für Unternehmer ist Kooperationspartner.

Pallmann freut sich, als eines der innovativsten Unternehmen anerkannt zu werden

Mehr Infos und Anmeldung unter www.top100.de

Weitere Informationen zu Pallmann finden Sie unter www.pallmann.net

Quelle: Pallmann