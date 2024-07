Innovation in der BBQ-WELT: CHAR-BROIL®präsentiert smarte Grills mit APP-Steuerung

Der Char Broil Evolve Electric

Der EVOLVE liefert mittels zwei Zonen: Flexibilität für ganz viel unterschiedliches Grillgut; App Control: entspanntes Grillen durch Steuerung per Smartphone; Smart Precision: volle Kontrolle über die Grilltemperatur (zwischen 90 und 370° C) auf zwei Zonen dank digitalem Display; vier Anschlüsse für Kerntemperaturfühler: Temperatur des Grillguts immer im Blick; TRU-Infrared™ Technology für saftige, aromatische und zarte Ergebnisse; Auto Clean: weniger Aufwand dank einfacher Reinigung!

Entspanntes Grillen mit der Char-Broil® App Control

Mit der Char-Broil®-App wird das Grillen zum Vergnügen! Verbringen Sie mehr Zeit mit Ihren Gästen, während die App Sie mit Benachrichtigungen auf Ihrem Handy informiert, wann es Zeit ist einzugreifen. Im manuellen Modus haben Sie die volle Kontrolle über Hitze, Timer und Zielergebnisse, die Sie auch aus der Ferne einstellen und überwachen können.

Aber das ist noch nicht alles – die Char-Broil®-App bietet nicht nur Kontrolle, sondern auch Inspiration. Entdecken Sie eine Vielzahl von kreativen Grillrezepten mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Egal, ob Sie ein medium rare gebratenes Steak oder zarten Fisch zubereiten möchten, unsere Temperaturanleitungen führen Sie zu perfekten Ergebnissen. Entdecken Sie mit Char-Broil® App Control eine neue Dimension des Grillens!

Die wichtigsten Vorteile des Char-Broil® EVOLVE Electric

Volle E-Power mit dem EVOLVE Electric, und das auch noch smart per App steuerbar. Kein Gas, keine Holzkohle, keine Kompromisse: Der EVOLVE Electric garantiert maximale Hitze einfach per Knopfdruck. Das bedeutet kein lästiges Schleppen von Gasflaschen und keine Asche, die entsorgt werden muss. Einfach den EVOLVE anschließen und den Komfort, die Steuerbarkeit und die Effizienz des elektrischen Grills genießen. Absolut smart ist die Kontrolle über Hitze, Timer und Kernfühler per App oder am modernen Display. Eine präzise digitale Temperaturregelung ermöglicht es, die gewünschte individuelle Gradzahl der Grillzonen einzustellen und diese über die App oder am Display zu steuern. Dank der hohen Temperaturvarianz der beiden separaten Zonen von niedrigen und langsamen 90° C bis hin zu glühend heißen 370° C bietet der EVOLVE Electric eine breite Vielfalt an Grill- und Garoptionen. Das zweiteilige Edelstahlrostsystem sorgt für perfekte Hitzeverteilung, effiziente Hitzespeicherung und perfekte Grillstreifen. Mit der patentierten TRU-Infrared™ Technology wird das Grillgut saftig wie nie.

Dank der vier Anschlüsse für Kerntemperaturfühler behält man die Temperatur des Grillguts auf der App oder dem Display immer im Blick. Nach dem Grillvergnügen kümmert sich die Auto-Clean-Funktion um die Reinigung des Grills: Das System brennt den Schmutz einfach aus. Danach müssen nur noch die Roste abgebürstet werden – und fertig.

Die wichtigsten Vorteile des Char-Broil® EVOLVE Gas

Mit dem EVOLVE Gas eröffnet Char-Broil® eine neue Ära des Grillens – präzise, digital und smart. Mittels Drehknopf oder per App lässt sich die Temperatur zwischen 90 und 370° C separat und präzise auf den zwei Zonen individuell einstellen. Und über die App hat man Hitze, Temperatur und Timer immer im Blick, während man sich entspannt um die Gäste kümmern kann.

Die vier verbrauchsarmen Hochleistungsbrenner aus Edelstahl sind extrem langlebig und sorgen für schnelle maximale Hitze bei geringem Gasverbrauch. Mittels der elektronischen SureFire-Zündung werden die Brenner per Knopfdruck gezündet – ganz ohne Hilfsmittel. Die beschichteten Gusseisenroste sorgen dank stärkerer Hitzespeicherung und perfekten Grillstreifen für ein feuriges Barbecue. Sie sind langlebig, rostbeständig und leicht zu reinigen. Die von Char-Broil® patentierte TRU-Infrared™ Technology liefert bis zu 50 % saftigeres Grillgut. Zudem ermöglichen die Kerntemperaturfühler die exakte Messung der Kerntemperatur des Grillguts. Am EVOLVE können sogar bis zu vier Fühler angeschlossen werden. Die entsprechende Temperatur kann ganz entspannt am Display oder auf dem Smartphone abgelesen werden. Und nach dem köstlichen Grillerlebnis kümmert sich der einfache Auto-Clean-Modus um Grillrückstände und brennt diese einfach aus. Danach müssen nur noch die Roste abgebürstet werden – und fertig. Das Beste dabei: Nach Abschluss der Reinigung schaltet sich der Grill von selbst aus.

Grillen, saftig wie nie – mit der patentierten TRU-Infrared™ Technology von Char-Broil®

Die patentierte Technologie von Char-Broil® verteilt die Wärme gleichmäßig und schützt das Grillgut vor dem Austrocknen – so saftig war Gegrilltes noch nie!

Kernelement der patentierten TRU-Infrared™ Technology von Char-Broil® ist die einzigartige Kombination aus Emitterplatte, Grillrost, Brennkammer und Brennerleistung. Sie gewährleistet eine direkte Hitzeübertragung und verhindert unnötige Luftzirkulation. Die Hitze wird von der Emitterplatte direkt an die Roste und das Grillgut abgegeben. Die Umlufthitze aus der Brennkammer wird in Strahlungshitze umgewandelt und bewahrt so das Grillgut vor dem Austrocknen. Die austretenden Grillsäfte verdunsten, und die Feuchtigkeit wird direkt an das Essen auf dem Grill zurückgegeben – so bleibt das Grillgut bis zu 50 % saftiger. Dank der Emitterplatte werden kontrollierte Flammen erzeugt, um ein plötzliches Aufflammen zu verhindern, und somit wird sichergestellt, dass das Grillgut nicht verbrennt. Die herausnehmbare Emitterplatte verhindert, dass tropfendes Fett die Feuerkammer verschmutzt, was auch die Reinigung erheblich erleichtert.

Darüber hinaus sind Grills TRU-Infrared™ Technology in Bezug auf ihren Energieverbrauch sparsamer als vergleichbare Modelle ohne diese Technologie, da keine heiße Luft entweicht und die Wärme optimal auf dem Rost verteilt wird.

Quelle: Chair Broil