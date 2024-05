Premiere des interzum forum italy in Bergamo mit Spannung erwartet

Nur wenige Wochen nach dem Ende der Mailänder Designwoche bietet die Koelnmesse der Branche mit dem interzum forum italy in Bergamo eine neue Business- und Kommunikationsplattform in Italien für den Austausch zu allen wesentlichen Aspekten der Möbelfertigung – angefangen bei Materialien und technologischen Komponenten über Produktionsprozesse bis hin zu übergeordneten wirtschaftlichen Entwicklungen und den neuesten Branchentrends.

Mit dem ab 2024 alle zwei Jahre stattfindenden interzum forum italy als neuem Mitglied der globalen interzum-Markenfamilie hat die Koelnmesse auf die Nachfrage des Marktes nach einer effizienten Plattform für den direkten und konkreten Branchendialog reagiert. Die auf nur zwei Tage konzentrierte Veranstaltung bietet führenden Unternehmen aus den Segmenten Function & Components, Materials & Nature sowie Textile & Machinery die Möglichkeit, ihre Produkte und Lösungen einem interessierten Fachpublikum umfassend zu präsentieren.

Die Pressekonferenz zum interzum forum italy

Ein weiterer Schwerpunkt der zweitägigen Veranstaltung ist das sorgfältig kuratierte Konferenzprogramm. Renommierte Experten in allen maßgeblichen Produktsegmenten der Zulieferindustrie richten sich mit Kurzvorträgen und in Podiumsdiskussionen an die Akteure im Bereich Interior Design und Möbelfertigung – an Hersteller von Materialien und technologischen Komponenten ebenso wie an Ausstatter im Contract-Bereich, Designstudios, Beratungsunternehmen, Innenarchitekten und B2B-Dienstleister.

Das Konferenzprogramm ist in segmentübergreifenden Formaten mit kompakt aufbereiteten, informativen Inhalten zu den Themen organisiert, die in den kommenden Jahren besondere Relevanz für die Möbelzulieferindustrie haben werden. Besonderes Augenmerk gilt dabei u.a. Fragen der Energieversorgung und der anhaltenden digitalen Transformation. Neben dem klassischen Wohnbereich werden auch Fragestellungen und die entsprechenden Lösungen in den Contract-Bereichen für Schiffsausbau, Wohnmobil sowie Automobil im Allgemeinen erörtert.

Die Konferenz findet in drei Formaten statt:

Trend Talks: Branchenexperten, Meinungsführer und Vertreter führender Unternehmen tauschen sich hier in Podiumsdiskussionen über ihre Visionen für die Zukunft der Zulieferindustrie aus. Das Spektrum der behandelten Themen reicht von Prognosen für die nationalen und internationalen Märkte über neue Geschäftsmodelle, Lifestyles und deren Entwicklung, Trends bei Oberflächen und Farben bis hin zu Fragen der Nachhaltigkeit, darunter auch im Hinblick auf die Gestaltung der Liefer- und Wertschöpfungsketten. Weitere Informationen zu den Trend Talks finden Sie hier www.interzum-forum.it/en/the-congress/congress/trend-talk/

Trend Stage: Hier werden relevante Branchenthemen aus einer umfassenden und die jeweils beteiligten Wertschöpfungsketten integrierenden Perspektive behandelt. Beispiele sind Technologien innerhalb der holzverarbeitenden Industrie sowie deren regulatorischer Rahmen, Fragen im Zusammenhang mit Produktzertifizierungen, die Entwicklung hochperformanter Materialien in geringen Stärken oder die Digitalisierung von Design und Produktion, insbesondere für Küche und Büro. Mehr Informationen zur Trend Stage sehen Sie hier www.interzum-forum.it/en/the-congress/congress/trend-stage/

Product Stage: Dieses Format gibt den Unternehmen eine Bühne für die Präsentation ihrer neu entwickelten Produkte und Dienstleistungen sowie innovativer digitaler Lösungen und Anlagen für effiziente und umweltfreundliche Produktionsprozesse. Mehr zur Product Stage finden Sie hier www.interzum-forum.it/en/the-congress/congress/product-stage/

Die Organisatoren freuen sich sehr über die Zusagen der folgenden namhaften Kooperationspartner und -partnerinnen, darunter die CSIL-Forschungszentren in Mailand, die Abteilung für Digital Innovation Observatories an der School of Management des Politecnico di Milano, die Abteilung für Materialwissenschaften an der Universität Milano – Bicocca, das Konsortium POLI.design sowie die E-Commerce-Plattform Alibaba.

Zahlreiche Vorträge beim Interzum Forum Italy

Zusätzlich zu den genannten Partnern erhält das interzum forum italy kompetente Unterstützung vom Stahl- und Eisenwarenverband Assofermet, des Beratungsunternehmens The European House – Ambrosetti, des Forschungs- und Entwicklungszentrums für die Möbelindustrie CATAS, des italienischen Verbands für die Holz- und Möbelindustrie Federlegno Arredo, der Abteilung für wirtschaftliche Entwicklung der Region Lombardei, der Deutsch-Italienischen Handelskammer, der regionalen Wirtschaftsverbände ASCOM Confcommercio Bergamo, CdO Bergamo und Confartigianato Bergamo, der Handelskammer Bergamo sowie des Verbands der italienischen Interior Designer AIPI (Associazione Italiana Professionisti Interior Designers).

Mit dem interzum forum italy award vergibt die Veranstaltung einen Branchenaward in verschiedenen Kategorien. Eine internationale Jury bewertet die Einreichungen und prämiert die besten Vorschläge.

Die Gewinner werden am 5. Juni 2024 im Rahmen der feierlichen Preisverleihung im Hotel San Marco in Bergamo bekanntgegeben.

Die Jurymitglieder sind:

Jessica Alexander, Geschäftsführerin der National Bed Federation (NBF),

Designer Segzin Aksu,

Mario Bisson, Associate Professor an der Fakultät für Design am Polytechnikum Mailand,

Franco Bulian, Geschäftsführer des Forschungs- und Entwicklungszentrums CATAS,

Sascha Peters, Innovation Consultant und Materialexperte,

Dick Spierenburg, Designer.

Mehr Informationen finden Sie unter: www.interzum-forum.com

Quelle: Interzum Forum Italy