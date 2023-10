Das interzum forum italy – die neue Messeveranstaltung in Bergamo – gibt Partnerschaften und Kooperationen bekannt

Das Messegelände Fiera di Bergamo

Mehr als 290 italienische Unternehmen waren mit 1.600 Ausstellern am internationalen Erfolg der interzum 2023 beteiligt. Dies beweist das große Interesse der italienischen Industrie an einer Veranstaltung, die neue Trends von morgen zeigt und immer wieder spannende Innovationen für die Zuliefer- und Innenarchitekturbranche präsentiert.

Zusammen mit den anderen Messen im Portfolio der Koelnmesse, wie der imm cologne und der ORGATEC, widmet sich die neue Fachmesse interzum forum italy dem italienischen und dem angrenzenden europäischen Markt und findet am 6. und 7. Juni 2024 in Bergamo statt. Ein idealer Standort aufgrund seiner zentralen Lage im Herzen des wichtigsten Möbel- und Designviertels, leicht erreichbar aus ganz Italien und dem Ausland, dank eines dichten Netzes an Verkehrsverbindungen und in der Nähe des internationalen Flughafens Orio al Serio.

Fokussierte Veranstaltung

Das Interzum Forum Italien ist als zweitägige, fokussierte Veranstaltung mit minimalem organisatorischen und finanziellen Aufwand für Aussteller und Besucher geplant. Neben der Präsentation neuer Produkte auf der Ausstellungsfläche werden im Kongressprogramm aktuelle Branchenthemen diskutiert.

„Wir sind sehr positiv gestimmt, da wir seit dem Start des interzum forum italy ein starkes Interesse der Unternehmen an diesem neuen Format feststellen. Ab heute planen wir, beide Hallen des Messegeländes zu belegen: eine Nettofläche von 6.000 qm mit rund 300 „Erwartet werden rund 6.000 Besucher aus ganz Europa“, sagt Thomas Rosolia, Geschäftsführer der Koelnmesse Italia.

Ein weiterer wesentlicher Vorteil des interzum forum Italien wird sein vielfältiges Konferenzprogramm sein, das ein breites Spektrum an Teilnehmern der Möbel- und Designbranche ansprechen soll. Dieses Programm soll die wichtigsten Akteure der Branche anziehen, darunter Hersteller von Einrichtungsmaterialien und -technologien, Planer, Designstudios und Innenarchitekten.

Zusätzlich zu den institutionellen Gesprächen wird eine Trend- und Produktbühne eingerichtet, auf der die engen Zeitpläne kurzer B2B-Meetings eine Gelegenheit bieten, die Themen zu vertiefen, die am interessantesten sind, und für Unternehmen ihre Produktneuheiten vorzustellen. Trends, neue technische und technologische Lösungen, neue Materialien, Digitalisierung für Produktion und Dienstleistungen sind nur einige der diskutierten Themen, die auch die Sonderveranstaltungsbereiche prägen werden.

„Wir arbeiten daran, Branchenfachleuten einen hochkarätigen Kongress zu bieten, der informativ und lehrreich ist. In diesem Zusammenhang freuen wir uns, unsere Zusammenarbeit mit Forschungsorganisationen, Marktforschungsinstituten, strategischen Beratungsunternehmen und Universitäten bekannt zu geben. Wir bereichern den Kongress nicht nur, sondern verleihen ihm auch einen starken wissenschaftlichen Inhalt“, so Thomas Rosolia weiter.

interzum forum italy

Die ersten Institute haben bereits ihre Teilnahme zugesagt. Darunter sind unter anderem: das CSIL Study Center (Marktforschung), die Digital Innovation Observatories der School of Management des Politecnico di Milano (Digital Innovation Intelligence), die Abteilung für Materialwissenschaften der Universität Mailand-Bicocca (Forschungsaktivitäten), das Konsortium POLI.Design (Postgraduiertenschule für Design), ADI Industrial Design Association und die Italienisch-Deutsche Handelskammer AHK Italien“.

Das interzum forum italy findet am 06. und 07. Juni 2024 auf der Fiera di Bergamo statt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.interzum-forum.com

Quelle: Köln Messe Italien