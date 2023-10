olina feiert 25. jähringen Geburtstag mit einer Jahrestagung in Kitzbühel

Begrüßung der Gäste durch olina-Geschäftsführer Martin Laireiter

Persönlich, unbeschwert und familiär

Die Jubiläumsausgabe der olina Jahrestagung in Kitzbühel bot den Teilnehmern ein abwechslungsreiches Programm aus Fachvorträgen, Workshops, Networking und bester Unterhaltung.

„Zu diesem besonderen Anlass wollten wir gemeinsam mit unseren langjährigen Wegbegleitern bleibende Erlebnisse generieren. Kitzbühel als Ausrichtungsort, als auch das dreitägige Rahmenprogramm, waren prädestiniert dafür.“, erläuterte Martin Laireiter, Geschäftsführer von olina.

Studiobesichtigung, Partnerabend und erstklassiges Rahmenprogramm

Bereits am Freitagnachmittag startete das dichtgefüllte Tagungsprogramm mit einer Studio- und Betriebsbesichtigung im olina Studio von Stefan Hofer, in Oberndorf. Schon seit 24 Jahren ist die Familie Hofer eng mit olina verbunden, so war Stefan Hofer sen. einer der ersten Franchisepartner außerhalb von Vorarlberg.

Den emotionalen Höhepunkt erreichte die Veranstaltung am Freitagabend, wo nicht nur ausgiebig gefeiert wurde, sondern vor allem die vielen Jubilare der olina-Familie gebührend in den Mittelpunkt gestellt wurden. Für eine stimmungsvolle musikalische Umrahmung sorgten dabei echte Kitzbüheler Unikate, die Fuchs Buam.

Eine klare Ausrichtung, viel Innovation und Motivation

Der offizielle Tagungsteil brachte am nächsten Morgen für die Teilnehmer viel Konkretes. So wurde im Impulsvortrag von Martin Laireiter, die konsequente Ausrichtung von olina dargestellt und damit verbunden ein neues Gründerkonzept – olina 150 – präsentiert. Die erfolgreiche Weiterentwicklung der digitalen Marketingstrategie von olina, die Erweiterung der Servicegarantie sowie eine neue Betriebsorganisationssoftware für das Partnernetzwerk, waren drei weitere Themenschwerpunkte, die seitens olina gesetzt wurden.

Zum krönenden Abschluss des Tagungsprogramms betrat Speaker Thomas Wollner mit seinem Impulsvortrag „Lass dich wirken!” die Bühne. Er beleuchtete auf eindrückliche Art und Weise und gespickt mit vielen amüsanten Beispielen aus der eigenen Praxis, welchen Einfluss sowohl das richtige Mindset als auch die eigene Persönlichkeit auf nachhaltigen Unternehmenserfolg haben.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Kitzbühel

Quelle: olina