ORGATEC 2024: Starker Zuspruch in der Anmeldephase

Die Vorbereitungen für die kommende ORGATEC laufen auf Hochtouren. Vom 22. bis 25. Oktober 2024 wird die internationale Leitmesse für moderne Arbeitswelten wieder zur Plattform für Inspiration, Networking und Wissenstransfer. Die Messe hat sich in den vergangenen Jahren als eine der wichtigsten Veranstaltungen in der Branche etabliert und zieht herstellende Unternehmen, Händlerinnen und Händler und Interior-Expertinnen und -Experten aus aller Welt an.

Zu den marktführenden Ausstellern, die ihre Teilnahme bereits bestätigt haben, gehören: Anker, Assmann, Belux, Herbert Waldmann, Inclass Designworks, Interstuhl, JAB, JOS+ Vonk, Kastel, Kinnarps, Klöber, Köhl, lapalma, Mobel Linea, molo, Muuto, Narbutas International, NORR11, Novus Dahle, Nowy Styl, Object Carpet, Palmberg, Pedrali, Prostoria doo, Quadrifoglio, Reiss, Sedus Stoll, Thors Design und Viasit. Zudem stellen auch Brands wie COR, Dauphin, Flokk, Grau, König + Neurath, VS sowie Wilkhahn Wilkening + Hahne erneut auf der ORGATEC aus.

“Wir freuen uns über die große Resonanz, die wir von den ausstellenden Unternehmen während der Anmeldephase für die ORGATEC 2024 erhalten. Die positive Anmeldezahl bestätigt, dass unser neues Konzept gut angenommen wird und wir uns auf dem richtigen Weg zu einer erfolgreichen Veranstaltung im kommenden Jahr befinden” , so Thomas Postert, Director der ORGATEC.

Innovatives Messekonzept für die Arbeitswelt von morgen

Die ORGATEC präsentiert sich 2024 mit einem neuen Messekonzept und setzt damit auf Innovation und Fortschritt. Ein zentraler Aspekt dieser Neuausrichtung betrifft die vollständige Überarbeitung der Hallenplanung. Kern der Neugestaltung bilden die innovativen Focus-Areas. Zentral platziert in den einzelnen Hallen, mit individuellen Themenschwerpunkten, wie zum Beispiel Augmented Reality oder Circular Economy in der Arbeitswelt, ordnen sich künftig nationale und internationale Marken um diese Highlight-Flächen an. Die Focus-Areas bilden so attraktive, zielgruppengerechte Anlaufpunkte für professionellen Austausch und persönliches Kennenlernen.



Diese neue Hallenplanung schafft als Marktplatzkonzept nicht nur mehr Raum für Networking und Inspiration, sondern verbessert auch die Besucherführung durch optimierte, themenorientierte Laufwege. Die Einbeziehung des vierten Eingangs im Westen sowie der zusätzlichen Hallen (4.2, 5.1, 5.2) und der Öffnung des gesamten Messeboulevards beschleunigt zudem schnelle Verbindungen zwischen den Hotspots der Ausstellungs- und Eventflächen. Ein weiteres Highlight ist das Work Culture Festival der Mitgliederinnen und Mitglieder des Industrieverbands Büro und Arbeitswelt e.V. (IBA), welches in den Hallen 6 und 9 zum zentralen Bestandteil der Messe wird.

Zusätzlich zu den Veranstaltungen in Köln baut die Koelnmesse ihr Portfolio in wichtigen Wachstumsmärkten rund um den Globus strategisch aus – so wie mit den erfolgreichen Messen ORGATEC TOKYO in Japan, interzum bogota in Kolumbien, interzum guangzhou in China und interzum forum italy.

