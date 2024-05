ASSMANN ist bereit für die Zukunft

Mit NEW WORK NOW und einem geglückten Generationswechsel geht die ASSMANN Büromöbel GmbH & Co. KG gestärkt in die Zukunft. Dazu trägt nicht nur der gelungene Einstieg Anfang 2023 von Karla Aßmann in die Geschäftsführung bei. Mit zukunftsfähigen Raumkonzepten und innovativen Einrichtungslösungen rund um die New-Work-Megathemen FLEXIBLE-, HYBRID-, HOME- und SMART-Office reagiert ASSMANN agil auf die Herausforderungen und Entwicklungen im modernen Arbeitsumfeld. Die konsequente Ausweitung des Produktportfolios sowie des Dienstleistungs- und Serviceangebotes für die vollumfängliche Beratung, Planung und Ausstattung moderner Arbeitswelten sind ein solides Fundament für die Zukunft. Darauf aufbauend konnte das Familienunternehmen seinen Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 erneut leicht steigern, auf nunmehr rund 150 Millionen Euro, mit einem Exportanteil von weiterhin acht Prozent. Die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort Melle lag zu Beginn des Jahres 2024, in dem ASSMANN sein 85-jähriges Jubiläum feiert, bei mehr als 400.





Dirk und Karla Assmann

„Die Summe der guten Ergebnisse zeigt uns, dass wir viele richtige Entscheidungen getroffen haben, um unseren Weg konsequent fortzusetzen. Mit NEW WORK NOW haben wir erkannt, was unsere Kunden und Fachhändler benötigen, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein. Es geht nicht nur um einzelne Büromöbel, sondern vielmehr um ganzheitliche Konzepte für moderne Arbeitswelten, die für New Work begeistern“, berichtet Geschäftsführerin Karla Aßmann. Dirk Aßmann, geschäftsführender Gesellschafter, ergänzt: „Wir können stolz darauf sein, was wir alle zusammen erreicht haben. Allerdings dürfen wir dabei auch nicht vergessen, dass wir uns weiter in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld bewegen. Gestiegene Energiepreise oder auch Mautgebühren erfordern unsere volle Aufmerksamkeit, wenn wir erfolgreich bleiben wollen.“

Komplettanbieter mit individuelle Einrichtungslösungen

ASSMANN verfolgt das Ziel, sich weiter als Komplettanbieter zu etablieren und seinen Kunden individuelle Einrichtungslösungen aus einer Hand zu liefern. Die Übernahme der verbliebenen 26 Prozent der Firmenanteile der Frem Group Screens Limited trägt genau dazu bei: Unter dem Namen SPACEMANN agiert die Firma als eigenständiger Entwicklungs- und Produktionsstandort in Großbritannien. 2018 und 2021 waren die ersten beiden Teilübernahmen erfolgt. SPACEMANN entwickelt und produziert schwerpunktmäßig stilvolle Raum-in-Raum-Systeme, Akustikwände und Soft Seating-Möbel für den gesamten europäischen Markt.

Mit Blick auf das konsequent weiterentwickelte Produktportfolio für moderne Arbeitswelten zählt die elegante und schallgedämmte Syneo Silence Box für konzentriertes Arbeiten und ungestörte Meetings zu den neuesten Highlights. Die erste Raum-in-Raum-Lösung seit der 100-prozentigen Übernahme von SPACEMANN bietet Raum für Ruhe und ist so vielfältig wie der Büroalltag selbst. Angefangen bei der Größe und Möblierung, über die Beleuchtung bis hin zur Material- und Stoffauswahl sind der individuellen Gestaltung kaum Grenzen gesetzt. Neben Produkten wie Syneo Silence haben sich unter anderem Smart-Office-Lösungen wie die softwaregesteuerten elektronischen Schließfachsysteme und smarte Buchungssysteme zur Büro- und Parkplatzbuchung als wichtiges Thema im Markt entwickelt. In diesem Umfeld hat ASSMANN mit GoBright einen erfahrenen Partner gewonnen.

Eine zentrale Weiche für die Zukunft hat der Büromöbelhersteller mit dem 2.200 Quadratmeter großen Logistikzentrum gestellt. Rund 6,5 Millionen Euro hat ASSMANN dafür am Heimatstandort investiert, womit es sich um die bisher größte Baumaßnahme auf dem Meller Werksgelände handelt. An die Umwelt wurde dabei ebenfalls gedacht. Eine leistungsstarke Photovoltaik-Anlage sorgt für umweltfreundliche Energiegewinnung zur Eigenversorgung des Unternehmens. Ein großes Regenrückhaltebecken wurde außerdem angelegt, wo ein artenreiches Biotop entsteht. Apropos Nachhaltigkeit: Neben der Gold-Medaille im unabhängigen Nachhaltigkeitsrating EcoVadis, unter anderem für den Nachhaltigkeitsbericht #weiter_gehen, hat ASSMANN mit der ISO 50001 Zertifizierung einen weiteren Meilenstein im Bereich Nachhaltigkeit erreicht. Mit einem neuen Nachhaltigkeitsbericht, der noch in diesem Sommer erscheinen wird, geht der Büromöbelhersteller diesen Weg weiter.

Ein weiteres Highlight in diesem Jahr ist die ORGATEC. Mit NEW WORK NOW hat ASSMANN bei der letzten Leitmesse für moderne Arbeitswelten mit seinen vollumfänglichen Lösungen bereits ein Statement gesetzt. Daran will ASSMANN anknüpfen. Doch zuvor wird das Familienunternehmen im Sommer gemeinsam mit allen Mitarbeitenden sein 85-jähriges Firmenjubiläum feiern. Die Geschichte einer der heutigen Marktführer in der Büromöbelbranche begann 1939 als kleine Dorftischlerei.

„Wir sind sehr stolz, dass wir uns in vierter Generation und dank guter Arbeit zum Komplettanbieter für die Realisierung zukunftsfähiger Arbeitswelten entwickelt haben, in denen Menschen gerne arbeiten und sich wohlfühlen“ , so Dirk Aßmann.

Quelle: ASSMANN