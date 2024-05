Starke Impulse im Brand & Communication Design TEAM 7

Elisabeth Emprechtinger verantwortet ab sofort als Marketingleiterin das Brand & Communication Design von TEAM 7 – und prägt damit maßgeblich das Markenerlebnis und die Markenpräsenz des Naturholzmöbelherstellers. Schon seit Februar 2023 setzt sie zukunftsweisende Impulse im Marketing. Vor allem Projekte im Online-Bereich wie der Relaunch der Website tragen bereits ihre Handschrift. Zuvor begann Elisabeth Emprechtinger als Einrichtungsplanerin im Store Wien, um sich auf ihre Aufgaben im Unternehmen vorzubereiten.

Sie verfügt mit erfolgreichen Abschlüssen in Wirtschaftsinformatik und Grafik-Design sowohl über die technische als auch die kreative Expertise für ihre neue Position. Ihr vielseitiges Know-how konnte sie bereits als Grafikdesignerin in einer Werbeagentur und als Consultant Data Analyst bei einer Consulting-Gruppe in Wien einsetzen. „Ich freue mich auf die neue Herausforderung“, erklärt Elisabeth Emprechtinger. „Wir wollen unsere Werte und Stärken noch intensiver in der Kommunikation transportieren. TEAM 7 ist internationaler Impulsgeber für Interior Design mit natürlicher Ästhetik, und das soll auch der Auftritt der Marke auf allen Ebenen widerspiegeln.“

Mit innovativen Ansätzen und Erlebnisstrategien für die digitale Präsenz ebenso wie für die mediale Kommunikationn und die Stores wird die Marke TEAM 7 nachhaltig gestärkt. „Wir schaffen maßgeschneiderte Raumkonzepte, die exakt auf die Wünsche und Bedürfnisse der Menschen abgestimmt sind“, so Inhaber und Geschäftsführer Dr. Georg Emprechtinger. „Das macht uns einzigartig. Und diese Leistungsfähigkeit wollen wir auch entlang der gesamten Kundenreise intensiv erlebbar machen.“ Das Familienunternehmen gilt als Weltmarktführer für Premium-Massivholzmöbel und verbindet konsequente Nachhaltigkeit mit einem starken Designanspruch. Die Leidenschaft für Naturholz und die Marke TEAM 7 ist auch in der nächsten Generation deutlich spürbar. Bereits seit dem 1. Juni 2023 ist Stefan Emprechtinger – neben Hermann Pretzl – Teil der Geschäftsführung und hat zuletzt auch die Vertriebsleitung übernommen.

Stefan, Elisabeth und Georg Emprechtinger

Quelle: Team7