Wimmer Wohnkollektionen GmbH schließt sich der Furnitour 2024 an

In den Jahren zwischen den Küchenwohntrends – Messen haben sich österreichische Möbelhersteller zur Furnitour zusammengeschlossen. Diese exklusive Veranstaltung ermöglicht es, die Neuheiten und Bestseller in den jeweiligen Hausmessen vom 05. bis 08. Juni 2024 zu präsentieren. Die Wimmer Wohnkollektionen GmbH nimmt in diesem Jahr erstmalig als „bayerischer Teilnehmer“ an der Grenze zu Österreich, an der Furnitour teil und freut sich auf die Gelegenheit, ihre Produkte einem breiten Publikum vorzustellen.

Überblick über die neuesten Trends und Bestseller

Für Wimmer steht die Kombination aus Massivholz, Handwerklichkeit, Wertigkeit und Nachhaltigkeit im Fokus. Zusammen mit den österreichischen Kollegen bietet sich für Händler eine hervorragende Möglichkeit, sich einen umfassenden Überblick über die neuesten Trends und Bestseller zu verschaffen – und das ohne großen Aufwand, dank der kurzen Wege zwischen den Teilnehmern. Die angenehme und persönliche Atmosphäre der Hausmessen ermöglicht es, nicht nur die Produkte, sondern auch die Firmenphilosophie und die Menschen hinter den Produkten kennenzulernen.

Das Team steht den Besuchern vom 05. bis 08. Juni 2024 täglich von 10:00 bis 18:00 Uhr zur Verfügung. Wimmer Wohnkollektionen bittet um eine kurze Voranmeldung, um den Besuch optimal vorbereiten zu können.

Das Unternehmen Wimmer befindet sich in Waldkirchen, etwa 30 km östlich von Passau. Ein Katzensprung über die A3 in Richtung Wien bringt die Besucher unseres Hauses direkt zu den österreichischen Kollegen.

Mit der festen Zusage zur Teilnahme an der Swiss Interieur Design vom 05. bis 07. November 2024 in Bern, organisiert von Trendfairs, setzt die Firma Wimmer weiter ein starkes Zeichen. Trendfairs ist ebenfalls für die alle zwei Jahre stattfindende Küchenwohntrends in Salzburg verantwortlich, bei der Wimmer Wohnkollektionen ebenfalls vom 07. bis 09. Mai 2025 vertreten sein wird.

Kontakt:

Wimmer Wohnkollektionen GmbH

Frischeck 56 – D-94065 Waldkirchen

+49 8581 / 98939-0

info@wimmer-wohnkollektionen.de

Weitere Informationen finden Sie unter www.wimmer-wohnkollektionen.de

Quelle: Wimmer Wohnkollektionen GmbH