Nolte Küchen auf der Eurocucina 2024

Im Fokus der Ausstellung stand die Ausstattungslinie nolteneo. Diese bietet exklusive Fronten aus Echtmaterialien oder hochwertigen Holzreproduktionen, wie zum Beispiel die neoLEAF in Goldeiche. Zudem ist jede nolteneo Küche mit der neoBOX ausgestattet – einem Auszugs- und Schubkastensystem, das mit besonders schmaler Seitenzage und optionaler Beleuchtung das elegante Design auch im Inneren fortsetzt.

Die neoLEAF in Goldeiche, die neu auf der Hausmesse im September vorgestellt wurde, ergänzt die bestehende Frontfamilie um eine weitere edle Holzreproduktion. Ebenfalls neu ist die Arbeitsplatte aus Goldeiche, so ergeben sich neue Gestaltungsmöglichkeiten für einen einheitlichen Look.

neoLEAF Goldeiche

Die neoCHALET in Eiche Mokka zeichnet sich durch ihre besondere Oberflächen-struktur aus. In dieser Küche treffen die Schrankeinheiten in gerilltem Echtholz-furnier auf eine Kücheninsel in SOFT LACK Caramel. Die komplett grifflose Planung mit Matrix Art ZERO sorgt für den gradlinigen Look.

Die verspiegelte neoMIRROR Front sorgt für ein optisches Highlight. Kombiniert mit dem neuen Farbton Sepiabraun, der zusammen mit der hellen Variante Caramel das Mattlackkonzept erweitert, entsteht ein einladender Gesamtlook.

neoMIRROR

Eine moderne Interpretation des Landhausstils ermöglicht die LUGANO LACK Front, die neu auch grifflos mit MatrixART geplant werden kann. In dieser dunkel gehaltenen Küche setzen helle Arbeitsplatten und eine Vitrine in Manganbronze besondere Akzente.

LUGANO LACK schwarz softmatt

Weitere Informationen finden Sie unter www.nolte-kuechen.com

Quelle: Nolte Küchen