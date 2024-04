Häcker zeigte auf der EuroCucina 2024 hochwertige Einrichtungslösungen für große und kleine Wohnräume

International inspiriertes Design in warmen Farbtönen

Auch dieses Jahr wurde Mailand, europäische Hauptstadt der Architektur, während der EuroCucina wieder einmal zum großen Branchentreffen, bei dem wegweisende Trends auf zukunftsträchtige Innovationen traffen. Passend zum großstädtischen Ambiente der Mailänder Fachmesse präsentierte sich der Häcker Stand in diesem Jahr mit einer besonderen Außenfassade, einem filigranen Astmuster mit schmalen Spalten und Zwischenräumen, welche das kosmopolitische Flair Mailands widerspiegelt und den Besucher:innen vielfältige Ein- und Ausblicke gewährte. Das Interieur des Messestands war überwiegend von warmen Sand- und Bronzetöne bestimmt, deren tonales Design ganz im Zeichen von harmonischer Eleganz und stilvoller Gelassenheit stand. Die sieben Küchen- und Interior Designs der Produktlinien concept130 und systemat sowie der Lounge-Bereich setzen farbliche Akzente und zeigten die inspirierende Vielfalt moderner Einrichtungslösungen von Häcker.

SMART Carbon metallic mit raffinierten Ein- und Ausblicken durch die Außenfassade

Anspruchsvolle Materialität von Black Chrome bis Eiche-elegant

Um Wohnräume anspruchsvoll auszustatten, setzt Häcker auf den trendbewussten Einsatz hochwertiger Materialien – vom grün marmorierten Naturstein des Polygons bis zum edlen Rillenfurnier der grifflosen systemat-Küche AV 6023-GL Eiche-elegant. Hochmodern präsentierte sich Häcker mit seiner neuen Innenausstattungsserie in „Black Chrome“. Die schwarz getönten, spiegelnden Oberflächen dieser Serie verleihen dem Interieur eine besondere, exklusive Note, etwa in Form von dunkel glänzenden Tablaren und Griffen.

AV 6023-GL Eiche-elegant mit Rillenfurnier

Individualität im Fokus

Häcker legt großen Wert auf Individualität und Flexibilität bei der Inneneinrichtung. Dies zeigte sich auf der EuroCucina sowohl bei den farblichen Gestaltungsmöglichkeiten als auch beim Möbeldesign. Mit über 2.000 NCS- und 190 RAL-Farben bietet Häcker ein breites Farbspektrum, mit dem sich nahezu jede gewünschte Farbgebung realisieren lässt. Mit frei konfigurierbaren Sideboards, Lowboards und Garderoben aus der Produktlinie concept130 lassen sich Küchen- und Wohnmöbel individuell an die räumlichen Gegebenheiten und persönlichen Vorlieben von Konsument:innen anpassen, von der Anzahl und Anordnung offener und geschlossener Fächer bis zum Frontdesign. Welche Wichtigkeit der deutsche Möbelhersteller dem persönlichen Gestaltungsspielraum beimisst, zeigt sich auch am offenen Metallregal „Kubus“. Denn dessen Rückwand lässt sich, passend zum umgebenden Interieur, mit einer individuell ausgewählten Front bestücken. Mit diesen Produkten eröffnet Häcker seinen Kund:innen die Möglichkeit, ein harmonisches, ganzheitliches Homedesign zu kreieren, in dem Farben und Materialien verschiedener Wohnbereiche perfekt aufeinander abgestimmt sind.

HAMPTON-GL Esche-weiß mit PORTO Selection-GL Eukalyptus

Detailbewusst und elegant

Zudem zeigt Häcker auf der EuroCucina, welche Wirkungen sich mit eleganten Details entfalten lassen. Als Produktneuheit präsentiert Häcker eine bronzefarbene Metallrahmen-Glastür, die in Verbindung mit warmen Sand- und Erdtönen besonders schön zur Geltung kommt. Auf dem Häcker Messestand ist zudem eine neue lineare Schrankinnenbeleuchtung zu sehen, die mit einem extraschmalen Design aufwartet und über eine flexibel einstellbare Farbtemperatur-Steuerung verfügt. Im Bereich des Black Design zeigt Häcker den „Climber Black Edition“, einen ganz in Schwarz gehaltenen Ober- und Aufsatzschrank mit eleganten, dunkel getönten Glas-Lamellen. Per elektronischem Sensor-Schalter lässt sich der Glas-Rollladen des Climbers einfach und bequem öffnen und schließen. Schwarz getönte Metallrahmen-Glastüren mit stilbewusstem, schwarzem Rautendruck geben Vitrinenschränken eine besondere Note. In der Weinbar des Messestands sorgt außerdem das schwarze Metallregal „one“ für eine behagliche Stimmung, denn dank integriertem Glashalter werden hier Weingläser effektvoll in Szene gesetzt – formschön, hängend und glänzend.

Hochwertige Küchen-Einbaugeräte von Blaupunkt

Blaupunkt, Marke für Küchen-Einbaugeräte bei Häcker, zeigte auf der EuroCucina ästhetisch wie funktional anspruchsvolle Technik, mit der sich jede Häcker Küche optimal ausstatten lässt. Im Bereich der autarken Kochfelder präsentierte Blaupunkt besonders flexible und praktische Funktionen wie Kombi-Induktion mit permanenter Topferkennung und automatischer Aktivierung der Bedienelemente. Die Spülen und Armaturen von Blaupunkt bieten eine breite, ästhetisch anspruchsvolle Auswahl an Farben, wie etwa „Black Matt“, und legen mit Merkmalen wie Kratzfestigkeit, Farbresistenz, Hitzebeständigkeit und Lebensmittelechtheit den Fokus auf Langlebigkeit und Funktionalität.

Avantgardistische Formensprache

In puncto Formensprache und Geometrie setzte Häcker auf der EuroCucina auf klare Linienführung und minimalistische Formgebung. So führte Häcker vor Augen, wie sich selbst in kleinflächigen Küchen und Wohnräumen optisch ein Eindruck von Weite und Ruhe mit exklusivem Design verbinden lässt. Gleichzeitig wertet Häcker diese Ästhetik der Reduktion durch einige ausgewählte, avantgardistische Akzente auf. Dazu zählt nicht nur die außergewöhnliche Außenfassade, sondern auch der „Polygon“: eine Insellösung aus Naturstein mit extravaganter fünfeckiger Frontseite – eine Sonderanfertigung, deren geometrischer Vorsprung eine imposante Raumwirkung entfaltet.

Avantgardistischer Akzent: der Polygon

Weitere Informationen zu Häcker finden Sie unter www.haecker-kuechen.com

Quelle: Häcker