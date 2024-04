Der Salone del Mobile.Milano schließt mit einem Besucherplus

Zahlreiche Gäste bescherten dem Salone 2024 einen Besucherrekord

Diese Daten bestätigen einmal mehr die Schlüsselrolle der Messe bei der Internationalisierung der Unternehmen der Branche, den Wert der Vernetzung sowie die Strahlkraft einer Veranstaltung. In den Top-15-Marktregionen erlebte China ein großes Comeback, gefolgt von Deutschland, Spanien, Brasilien, Frankreich, den Vereinigten Staaten, Polen, Russland, der Schweiz, der Türkei, Indien, dem Vereinigten Königreich, Südkorea, Japan und Österreich.

Maria Porro, die Präsidentin des Salone del Mobile Milano @Guido Stazzoni

Auch die Zahl der italienischen und ausländischen Studierenden stieg auf 13.556, davon 8.368 Italiener (+25,5 %), was einem durchschnittlichen Gesamtwachstum von 18,8 % entspricht. Das Interesse des designbegeisterten Publikums hat am Wochenende noch einmal mit 32.567 Besuchern zugelegt.

Die Veranstaltung konzentrierte sich auf eine Kombination aus Beteiligung, Information und Dienstleistungen um das Besuchererlebnis zu optimieren und die Aussteller und deren Produkte bestmöglich zu präsentieren.

25 Jahre SaloneSatellite

Auch in diesem Jahr stellte SaloneSatellite die Kreativität von mehr als 600 Personen in den Mittelpunkt. Junge Designer feiern ein besonderes Jubiläum mit Vorträgen, runden Tischen, live

(Spezial-)Tischtennisspiele und eine großartige Ausstellung auf der Triennale Milano, offen für die Öffentlichkeit bis zum 28. April: Universo Satellite. 25 Jahre SaloneSatellite wurde kuratiert von Beppe Finessi mit Ausstellungsdesign von Ricardo Bello Dias. Dabei wurde eine Auswahl von Projekten vorgestellt wurde, die in früheren Ausgaben des Showcases vorgestellt wurden.

Großes Interesse an bestand an den Branchentalks

Ein Platz von Beziehungen und Projekten, die es über 14.000 jungen Talenten ermöglicht haben, auszustellen. Neben den Marken, die die Geschichte des Designs geschrieben haben, wurde das heurige Schlüsselwort der 62. Ausgabe des Salone – Evolution einmal mehr bestätigt.

Die 63. Ausgabe des Salone del Mobile.Milano findet vom 8. bis 13. April 2025 statt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.salonemilano.it/en

Quelle: Salone del Mobile