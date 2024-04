Schloss Grafenegg erneut Kulisse für Neuheiten und Trends

Das Schloss Grafenegg Foto Alexander Haiden

Einem wahren Frühlingserwachen gleicht Grafenegg auch in diesem Jahr wieder Anfang Mai. Zum bereits sechsten Mal finden die Design Days heuer vor der Kulisse des malerischen Schlosses statt und verwandeln den Schlosspark wie auch das Innere des altehrwürdigen Gebäudes in ein Eldorado für all jene, die das Schöne schätzen. Rund 300 Marken gastieren in diesem Frühjahr bei der großen Living- und Lifestylemesse, präsentiert werden Trends und Neuheiten aus den Bereichen Garten und Terrasse, Pool & Teich, Outdoor- und Indooreinrichtung, Küche, Bad & Wellness, Handwerk, Elektronik & Smart-Home und vieles mehr.

Ergänzend gibt es auch in diesem Jahr einen großen Mobilitätsschwerpunkt: Markenhersteller aus dem Premiumsegment präsentieren Klassiker wie auch Neuheiten, die vor Ort nicht nur probegesessen, sondern auch -gefahren werden können. „Die große Markenvielfalt plus die Möglichkeit, viele der ausgestellten Fahrzeuge direkt Probe fahren zu können, ist einzigartig“, so Sabine Jäger. „Im Vorjahr erfreute sich der Schwerpunkt großer Beliebtheit und sämtliche Testfahrten waren ausgebucht, mit einem ebensolchen Andrang ist heuer zu rechnen.“

Abwechslung garantiert zudem das umfangreiche Rahmenprogramm, dessen klares Highlight heuer mit Sicherheit das Live-Konzert des heimischen Sängers JOSH. bildet.

„Wie wir wohnen, gewinnt weiterhin an Bedeutung“ , ist sich das Veranstalter-Duo Peter Syrch und Sabine Jäger sicher. „Ebenso ist uns heute wichtig, woher die Dinge stammen, mit denen wir uns umgeben. Der Prozess des Einrichtens beginnt also lange bevor wir uns die passenden Möbelstücke nach Hause liefern lassen – nämlich beim Entdecken unterschiedlichster Materialien und der Art und Weise, wie sie verarbeitet werden. Mit unserer Messe machen wir das möglich: Design lädt hier zum Erleben ein.“

WO DESIGN ERLEBBAR WIRD

Möbelstücke müssen in ihrer natürlichen Umgebung wirken und dort mit allen Sinnen wahrgenommen werden, sind die Veranstalter überzeugt. „Eine gut gepolsterte Outdoor-Lounge wirkt direkt anders, wenn sie unter Bäumen und neben blühenden Büschen platziert wurde“, führt Peter Syrch aus. Lässt man sich in einem solchen Ambiente darauf nieder und lauscht dem sanften Rauschen der Blätter und dem Vogelgezwitscher, schickt man die Sinne auf Reisen – und stellt sich vor, man säße bereits im eigenen Garten. Die märchenhafte Kulisse tut ihr Übriges und schafft außerdem spannende Eindrücke: auf rund 15.000 Quadratmetern laden mit viel Sorgfalt arrangierte Designlandschaften zum Gustieren ein und liefern so Inspiration für die kommende Sommersaison.

HANDWERK, WEIN UND KULINARIK

Einem Erlebnis für die Sinne gleicht auch das umfangreiche Rahmenprogramm. Wie bereits in den letzten Jahren dreht sich im Inneren des Schlosses auch heuer wieder alles um Handwerk, Wein und Kulinarik – österreichische Traditionsbetriebe, kleine Manufakturen und trendige Start Ups stellen hier Mode und Accessoires, Home Decor, Kosmetik, Spirituosen und Kulinarik aus.

Im ersten Obergeschoss dominiert nach dem großen Erfolg im Vorjahr erneut der Genuss: in den prunkvollen Räumen präsentieren die Wagram Winzer wieder exklusiv ihre edlen Tropfen, dazu werden diverse Köstlichkeiten gereicht. Das Messeticket wird hier zum Genussscheck – die geführte Verkostung und das Entdecken der vielfältigen, regionalen Weinwelt ist im Preis nämlich bereits inbegriffen.

Bundeslehrlingswettbewerb der Tapezierer

Im Zuge der diesjährigen Design Days findet der Bundeslehrlingswettbewerb der Tapezierer in Schloss Grafenegg statt. Die Besten der Besten aus dem jeweiligen Bundesland treten gegeneinander an, um die Siegerin bzw. den Sieger des besten Tapeziererlehrlings zu ermitteln. Eines kann schon vorausgeschickt werden: Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind durch ihr Teilnehme an diesem Wettbewerb und durch ihr Können und Fachwissen Gewinner.

STIMMUNG UNTER FREIEM HIMMEL: LIVE-KONZERTE IM WOLKENTURM

Waren es in den letzten beiden Jahren Musikgrößen wie Parov Stelar oder Klangkarussell, die je an einem Abend das weitläufige Gelände beschallten, holen die Veranstalter heuer gleich zwei Künstler in den Wolkenturm: am Freitag bringt die Pino Barone Band italienisches Lebensgefühl auf die atemberaubende Open Air Bühne, am Samstag ertönen beim Auftritt des österreichischen Pop-Musikers JOSH. Hits „Cordula Grün“ oder „Expresso und Chianti“.

Italienisches Lebensgefühl vermittelt die italienische Live Band Pino Barone überall da, wo sie auftritt. Im Gepäck haben die Musiker rund um die ausgebildeten Musicaldarsteller Pino Barone und Roberta Valentini ausgewählte Italo-Klassiker von Größen wie Zucchero und Gianna Nannini. In Grafenegg verwandeln sie den lauen Frühlingsabend in eine echte „Notte Italiana“, die Fans von italienischer Musik sicherlich im Gedächtnis bleibt. Einen seiner ersten großen Hits landete JOSH. mit „Cordula Grün“ – ein Song, der 2019 zum Sommerhit avancierte und den man im selben Jahr beim Amadeus Austrian Music Award als „Song des Jahres“ auszeichnete. In den darauffolgenden Jahren landete der Wiener Künstler mit seinen mitreißenden Melodien und den Texten, die einen oftmals schmunzeln lassen, weitere Chart-Hits – wie beispielsweise „Expresso und Chianti“, „Vielleicht“ und „Wo bist du“. Aktuell ist JOSH. mit „Ich gehör repariert“ im Radio und über Streamingdienste zu hören.

DATEN & FAKTEN ZU DEN DESIGN DAYS GRAFENEGG

DATUM: 3. bis 5. Mai 2024

ÖFFNUNGSZEITEN:

Freitag bis Sonntag

Fr. und Sa.: 10 – 19 Uhr; So.: 10 – 18 Uhr

TICKETS DESIGN DAYS

Messeticket: € 17,– , Ermäßigtes Ticket: € 12,– (Pensionisten und Studenten)

Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre kostenlos.

TICKETS KONZERT PINO BARONE MIT BAND IM WOLKENTURM

Sitzplatzkarte: € 29,– inkl. 1 Drink

Das Konzertticket berechtigt zum Eintritt zur Design Messe am Tag des Konzerts (Samstag, 3. Mai 2024).

TICKETS KONZERT JOSH. IM WOLKENTURM

Sitzplatzkarte: € 49,–

Das Konzertticket berechtigt zum Eintritt zur Design Messe am Tag des Konzerts (Samstag, 4. Mai 2024).

TICKETS

www.design-days.at/tickets

VERANSTALTUNGSORT

Schloss Grafenegg – Grafenegg 10, 3485 Grafenegg

WEBSITE: www.design-days.at

Quelle: Design Days