küchenwohntrends & möbel austria: Trends und Neuheiten zu Küche, Essen und Wohnen

Über 230 Aussteller und Marken präsentieren Ihnen die Trends und Neuheiten der Branche. küchenwohntrends und möbel austria sprechen zielorientiert, trendsicher und umfassend den Fachhandel, das Handwerk, Architekten, Innenarchitekten, Immobilienausstatter und Projektentwickler an.

„Podium Events“ wieder mit erstklassigen Referenten besetzt

Die etablierten „Podium Events“ 2023 glänzen erneut mit hochkarätigen Themen und Referenten, kaum auf einem anderen Business-Event sind gute Geschäfte so eng verzahnt mit konzertiertem Wissenstransfer. Die „Podium Events“ werden ebenso wie das Salzburger Fachmessedoppel in diesem Jahr ein großer Erfolg, dass ist bereits jetzt absehbar. Hier kommen in Talkrunden und Vorträgen namhafte Persönlichkeiten aus der Designwelt, der Küchen- und Möbelbranche sowie dem Handel zu Wort. Es wird diskutiert, animiert, gebildet – mit Blick auf das, was die Branche bewegt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.kuechenwohntrends.at und unter www.moebel-austria.at

Quelle: trendfairs