Miele auf der Messe Küchenwohntrends – mit KI mehr Genussvielfalt und Kreativität in der Küche

Beim assistierten Kochen zündet Miele die nächste Entwicklungsstufe und baut seine Anwendungen mit künstlicher Intelligenz (KI) weiter aus – für intuitives Kochen und noch mehr Spaß in der Küche.* So bringt das Unternehmen das Feature Smart Food ID, die automatische Erkennung und Zubereitung von Lebensmitteln mittels Kamera im Backofen, jetzt auch in Österreich an den Start. Zudem präsentiert Miele auf der Messe Küchenwohntrends in Salzburg (Halle 10/H51) die neue Dunstabzugshaube PUR in der Trendfarbe Mattschwarz, das TwoInOne-Induktionskochfeld mit einfacher Plug&Play-Installation für eine einfache Montage, die neuen Dampfbacköfen mit der Funktion HydroClean sowie Einstiegsmodelle bei Backöfen und Dampfbacköfen.

Bei Smart Food ID nimmt die hochauflösende Kamera im Backofen ein Foto der Speise auf. Über Bildinterpretation (computer vision) erkennt die KI das Gargut und schlägt das passende Programm vor; für den Start braucht es dann nur noch die Bestätigung am Gerät.

Smart Food ID ist ein lernendes Programm und wird durch die Fotos von Kundenrezepten, wenn diese zugestimmt haben, immer besser und zuverlässiger. Aktuell erkennt das System rund 25 verschiedene Speisen und unterscheidet sogar zwischen frischer und tiefgekühlter Pizza. Bei einigen Programmen orientiert sich Smart Food ID am Bräunungsgrad und stoppt beispielsweise die Zubereitung der Pizza, wenn diese schön knusprig ist.

Kulinarische Grüße aus dem Miele-Backofen

Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude – und an dieser können Kochbegeisterte ihre Community oder für den Abend geladene Gäste jetzt mit Picture Share teilhaben lassen. Auch hier spielt die Kamera im Backofen die zentrale Rolle: Sie überträgt minütlich hochauflösende Fotos vom Braten, Gratin oder Kuchen auf das Smartphone und sendet diesen „Gruß aus dem Backofen“ mit einem Klick in der Miele App an alle gängigen Plattformen wie E-Mail, WhatsApp, Instagram oder Teams. Picture Share ist bereits mit dem aktuellen Release der Miele App verfügbar.

CookAssist: kongenialer Partner für Kochen auf hohem Niveau

Kochkunst für die heimische Küche bietet CookAssist, die Anwendung für Miele-Induktionskochfelder mit TempControl. Mit der Schritt-für-Schritt-Anleitung in der App gelingen anspruchsvolle Klassiker wie Steaks, Lachsfilet oder Blaubeerpancakes ohne Vorkenntnisse auf den Punkt. Noch mehr Intuition und Kochvergnügen verspricht die Erweiterung von CookAssist um die Sprachassistenz mit Amazon Alexa. Der Übergang von der App zu Alexa ist dabei nahtlos: In der App wird nur noch das Rezept ausgewählt, das mit der Aufforderung „Alexa, öffne CookAssist“ auf dem Display des Echo Show erscheint. Der Sprachassistent führt dann durch die Zubereitung. Am Beispiel der Steaks teilt der Sprachassistent mit, wann das Fett in der Pfanne die richtige Temperatur hat, um das Fleisch hinzuzugeben, wann es zu wenden ist, bis zum Hinweis, dass die Steaks fertig sind – alles ganz einfach und ohne mit fettigen Fingern auf einem Display zum nächsten Bearbeitungsschritt zu scrollen.

Für CookAssist sind die TempControl-Kochfelder mit Sensoren ausgestattet. Deren Daten wertet ein Algorithmus aus und ermöglicht so eine zuverlässige Temperaturführung, die Voraussetzung für gleichbleibend gute Bratergebnisse ist. Das Anbrennen von Speisen gehört damit der Vergangenheit an.

Miele TwoInOne-Induktionskochfeld mit neuem Lüftungskonzept und praktischer Plug&Play-Installation

Die eleganten Multitalente sind seit einigen Jahren bei der Gestaltung von Kochbereichen in offenen Wohnkonzepten besonders gefragt. Jetzt hat Miele sein Portfolio mit zwei besonders leistungsstarken und zugleich leisen Modellen mit einem neuen Lüftungskonzept ergänzt. Zur Wahl stehen bei den TwoInOne-Kochfeldern Abluft- oder Umluftbetrieb. Bei der Abluft-Installation wird der abgesaugte Kochwrasen durch die Fettfilter unter dem Lüftungsgitter gefiltert und anschließend per Flachkanalsystem durch einen Mauerkasten ins Freie geleitet. So werden Gerüche und Feuchtigkeit komplett aus der Küche herausgeführt. Gleichzeitig muss Frischluft, zum Beispiel über ein geöffnetes Fenster, zugeführt werden.

Mit dem neuen Lüftungskonzept bietet Miele seinen Kundinnen und Kunden nun die zusätzliche Umluft-Variante Plug&Play für noch mehr Flexibilität bei Planung und Einbau. Bei dieser Installation können zudem niedrigere Sockelhöhen als bisher realisiert werden. Denn für diese Installation werden weder Flachkanäle noch eine Sockelbox benötigt. Stattdessen verbindet ein Adapter den Ausblasstutzen mit einer runden Öffnung mit der Schrankrückwand. So kann die gefilterte Luft durch einen Spalt zwischen Schrank und Küchenwand über den Sockel zurück in den Raum geführt werden

CookAssist, der Kochassistent für Miele-Induktionskochfelder auf Basis Künstlicher Intelligenz, führt Schritt-für-Schritt durch den Zubereitungsprozess und verhindert ein Anbrennen von Speisen. Nach der Anleitung über Smartphone/Tablet ist CookAssist auch mit Sprachsteuerung möglich

Miele Dunstabzugshaube PUR 98 jetzt in der Trendfarbe Mattschwarz

Das zeitlose Design der Miele Dunstabzugshaube PUR 98 passt in viele Küchenumfelder und sorgt zudem im Ab- oder Umluftbetrieb für ein gutes Raumklima. Jetzt gibt es das Modell in der Trendfarbe Mattschwarz und passt perfekt in das angesagte dunkle Küchendesign. Die Edelstahl-Metallfettfilter der Wandhaube halten Fett zuverlässig zurück, können einfach im Geschirrspüler gereinigt werden und behalten dabei ihre hochwertige Optik. Hinter den Fettfiltern befindet sich eine geschlossene, glatte Oberfläche, die leicht zu reinigen ist und vor Berührung mit Kabeln und Motorteilen schützt.

Das zeitlose Design der Miele Dunstabzugshaube PUR 98 W passt in viele Küchenumfelder. Jetzt gibt es das beliebte Modell in der Trendfarbe Mattschwarz.

Die Dampfbacköfen von Miele reinigen sich selbst – mit der Funktion HydroClean

Kochenthusiasten schätzen die Kombination aus Backofen und Dampfgarer als Königsklasse unter den Einbaugeräten – und hier bietet kein anderer mehr Erfahrung und Vielfalt als Miele. Kundinnen und Kunden haben die Wahl zwischen 45 oder 60 Zentimetern Höhe, Tank oder Frisch- und Abwasseranschluss sowie verschiedenen Designlinien, Farben und Bedienkonzepten. Der weltweit führende Anbieter von Premium-Hausgeräten hat sein Portfolio mit einer äußerst komfortablen Selbstreinigungsfunktion weiter aufgewertet. Mit der Selbstreinigungsfunktion HydroClean von Miele gehört das lästige manuelle Reinigen der Vergangenheit an. Selbst eingebrannte Speisereste werden mühelos und vollständig entfernt. So behält der Garraum seine, gepflegte, neuwertige Optik.

Dampfbacköfen und Backöfen zum attraktiven Einstiegspreis

Nach erfolgreicher Einführung des neuen Miele Dampfbackofens mit emailliertem Garraum letzten Herbst, brachte das Unternehmen ein weiteres Modell DGC 7250 für die 60-Zentimeter Nische auf den Markt – und das bereits für unter 2.000 Euro.

Der Miele Dampfbackofen DGC 7250, kombiniert einen gut ausgestatteten Miele Backofen und einen vollwertigen Dampfgarer für die 60 Zentimeter hohe Nische. Und das zu einem hochattraktiven Einstiegspreis. Neben den klassischen Backofen-Betriebsarten wie etwa Ober-/Unterhitze oder Heißluft plus kann auch die Dampfgarfunktion ausgewählt werden.

Mehr Eleganz, mehr Komfort und mehr Leistung fürs Geld – mit den neuen Einstiegsbacköfen der Baureihe H 2000 wertet Miele die erfolgreiche Einstiegsklasse seiner Backöfen weiter auf. Auffälligste Veränderungen sind der hohe Anteil an obsidianschwarzem Glas und das Klartextdisplay. Hinzu kommen erstmals auch 15 Automatikprogramme für besonders einfache Zubereitung beliebter Klassiker. Die Geräte gibt es je nach Modell in verschiedenen Farbvarianten Edelstahl CleanSteel, Obsidianschwarz, Graphitgrau und Brilliantweiß. Mit ihrer reduzierten Eleganz fügen sich die neuen Backöfen auch und gerade in moderne offene Wohnkonzepte hervorragend ein. Alle Modelle der neuen Einstiegsbacköfen sind vernetzungsfähig und können per WLAN mit der Miele App verbunden werden. So lassen sich Betriebsart, Temperatur und Restlaufzeit jederzeit mobil kontrollieren. Bei Bedarf können Temperatur und Restlaufzeit entsprechend angepasst werden.

*Die Anwendungen Smart Food ID, CookAssist und Picture Share sind zusätzliche digitale Angebote der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren.

