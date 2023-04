KÜCHENWOHNTRENDS 2023: Nolte Küchen präsentiert seine gesamte Vielfalt in Salzburg

Nolte Küchen Modell neoSLATE in Schiefer Schwarz-Rosato Soft Lack in Hennarot

Auf der Messe Küchenwohntrends in Salzburg präsentiert das Unternehmen Nolte Küchen auf insgesamt 260 m² die gesamte Markenwelt: Nolte Küchen, NolteSPA, Living, HWR sowie die Premium-Ausstattungslinie nolteneo. Diese bietet exklusive Fronten, außergewöhnliche Materialien und viele weitere Individualisierungsmöglichkeiten, die mit wenigen Veränderungen aus jeder Nolte Küche eine einzigartige nolteneo machen. Attraktive Ausstattungen wie die neoBOX, ein hochwertiges Auszugs- und Schubkastensystem, und die grifflosen Gestaltungsoptionen MatrixArtONE oder MatrixZERO zeichnen die Produktlinie aus. Im Fokus der Messe stehen die Modelle neoSLATE, die mit einer besonderen Schieferfront mit dreidimensionaler Oberfläche überzeugt, und neoLODGE, die mit einer Front aus gerilltem Eichenholzfurnier italienische Ästhetik ausstrahlt.

Getreu der Maxime „Natürlich Nolte“ sind die Farben und Materialien der neuen Front MANHATTAN UNI in Black Green von der Natur inspiriert. In der Kombination mit dem Holzdekor Vulkaneiche wird das Bestreben des deutschen Küchenherstellers nach mehr Nachhaltigkeit charakterisiert.

„Wir verstehen Nachhaltigkeit nicht als Trend. Nachhaltigkeit bedeutet für uns mit Menschen, Umwelt und Natur einen respektvollen Umgang zu pflegen“ , betont Geschäftsführerin Melanie Thomann-Bopp. Seit 2020 ist Nolte Küchen ein klimaneutrales Unternehmen und bezieht seinen gesamten Strom an beiden Standorten Löhne und Melle aus erneuerbaren Energien. Ein weiterer Meilenstein ist der im Jahr 2022 veröffentlichte erste Nachhaltigkeitsbericht, welcher in Anlehnung an die Kriterien des Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) erstellt wurde und maßgeblich für das nächste Ziel ist – nämlich als klimaneutrales Produkt zertifiziert zu werden.

Nolte Küchen neoLODGE in Eiche geschwärzt mit Soft Lack Magma softmatt

