Küchenwohntrends 2023: Highlights von Beko und elektrabregenz

Es wird viel gekocht in Österreich. 96,8 Prozent der Österreicher:innen kochen bzw. backen mindestens einmal pro Woche, 37,6 Prozent tun dies sogar täglich. Auch kochen 16,5 Prozent häufiger, da sie aus Kostengründen weniger oft essen gehen bzw. Essen vom Lieferdienst bestellen. So die Ergebnisse der von marketagent im Auftrag von elektrabregenz durchgeführten repräsentativen Umfrage.[1] elektrabregenz hat das zum Anlass genommen und seine Backrohrrange überarbeitet, die auch in Salzburg zu sehen sein wird. Neben dem bereits vorgestellten Backrohr mit AirFry-Funktion MB 74090 BRBAF wird das neue Multifunktionsbackrohr MB 74090 BRBS auf den küchenwohntrends vorgestellt.

Neue Backrohre von elektrabregenz

Und noch ein weiteres Highlight hat das Backrohr MB 74090 BRBS: Die Dampfunterstützung. Bei bestimmten, ausgewählten Programmen fließt während des Garvorgangs Wasser automatisch aus dem Wassertank in den unteren Garraum und verwandelt sich in Dampf. Dank des externen Wassertanks kann auch während des Garens Wasser nachgefüllt werden, um länger zu backen oder zu braten. So trocknet das Brot nicht aus, sondern wird außen knusprig und innen flaumig. Aber nicht nur bei Brot ist die Dampfunterstützung sinnvoll. Viele andere Gerichte, die ein normaler Ofen austrocknen würde, lassen sich hier perfekt zubereiten. Die Speisen werden knusprig und goldbraun und innen zart und saftig.

Weitere elektrabregenz Stars auf den küchenwohntrends

Der elektrabregenz Muldenlüfter MDI 8712 – das Kombi-Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug fängt Wasserdampf, unangenehme Gerüche oder Bratendunst gleich ein, bevor sie aufsteigen und sich im Raum ausbreiten können.

Auch der neue Geschirrspüler GIV 57080 X, der vor kurzem vorgestellt wurde, ist in Salzburg zu sehen. Wie auch im MGIV 56586 B sorgen CornerWash und DeepCare für perfekte Sauberkeit. Der elegante Side by Side SBSQ 4470 DX in dunklem Edelstahl besticht durch sein Äußeres, aber vor allem auch durch sein Innenleben.

Beko

Küchen verändern sich und werden immer mehr zu multifunktionalen Wohnräumen. Neben ihrer Hauptfunktion als Ort der Essenszubereitung dienen sie ebenso als Frühstücks-, Ess- und auch als Unterhaltungsbereich. Eine europaweite Studie unter 14.000 Verbraucher:innen[2] von Beko zeigt, dass jede bzw. jeder Dritte den Raum zum Essen nutzt. Infolgedessen werden an die Küchen von heute viele Anforderungen im Hinblick auf Funktion, Qualität, Technologie und Ästhetik gestellt, um die unterschiedlichen Bedürfnisse erfüllen zu können.

Beko hat sein Einbauküchensortiment überarbeitet und zeigt das neue Sortiment an neuen Küchenlösungen, die Hochleistung mit intelligentem Design und neuen Technologien kombinieren, auf den diesjährigen küchenwohntrends. Die neuesten Einbauküchentechnologien von Beko zeichnen sich durch benutzerfreundliche und hochwertige Funktionen aus, die das Leben für die Konsument:innen einfacher machen. So sorgen in den Beko Backöfen Steam und Aero Perfect für perfekte Ergebnisse. Steam dafür, dass die Gerichte nicht nur knusprig und flaumig gelingen, sondern auch die Nährstoffe erhalten bleiben und AeroPerfect dafür, dass in Beko Backrohren die Luft gleichmäßig zirkuliert und die Speisen so gleichmäßig garen. Die Beko Funktionen sind in ein nahtloses und elegantes Design verpackt und darüber hinaus so konzipiert, dass die Geräte leicht zu reinigen sind und ab der Installation nur minimalen Aufwand erfordern.

