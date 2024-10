The Perfect Fit am POS: Neues Ladenbausortiment von elektrabregenz als Unterstützung für den österreichischen Fachhandel

Das Konzept bietet eine umfassende Palette an POS-Paketen, die auf verschiedene Verkaufsflächen zugeschnitten sind. Ob für kleine, mittlere oder große Flächen – die unterschiedlichen Pakete sind immer darauf ausgelegt, ein optimales Kund:innenerlebnis zu ermöglichen. Die Auswahl reicht von Wand- oder Gondel-Lösungen und das sowohl für freistehende Geräte als auch für Einbaugeräte bis hin zu kombinierten Lösungen, die die Produkte von elektrabregenz noch optimaler zur Geltung bringen sollen.

Vielfältige Lösungen für jeden Bedarf

Eine eigens aufgelegte Broschüre beschreibt die verfügbaren Pakete im Detail, darunter das SIS Paket S, M und L, die sich durch verschiedene Größen und Ausführungen auszeichnen. Jedes Paket enthält maßgeschneiderte Elemente wie ein Imagebild im Kederrahmen, ein Sockelpodest, LED-Beleuchtung und sonstigen Rahmenelementen, die eine ansprechende Präsentation der Produkte gewährleisten. Die Haushaltsgeräte werden von elektrabregenz zur Verfügung gestellt.

Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten

Zusätzlich zu den standardisierten Lösungen bietet elektrabregenz auch „Taylor-made Solutions“ an, die es ermöglichen, das Ladenbaukonzept ganz nach den eigenen spezifischen Wünschen und Bedürfnissen anzupassen.

„Wir setzen auf partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem Handel und möchten gemeinsam mit unseren Handelspartner:innen individuelle Lösungen finden, die ihren Erfolg unterstützen. Daher bieten wir neben unseren standardisierten POS-Optionen auch maßgeschneiderte Lösungen, damit wir am POS gemeinsam mehr erreichen und letztlich für jeden das Passende bieten können – einfach The Perfect Fit. In den kommenden Jahren planen wir auch hier auch sehr stark zu investieren“, so Evren Aksoy, Geschäftsführer von Beko Austria AG.

„Mit unserem Ladenbaukonzept ‚The Perfect Fit‘ setzen wir auf eine durchdachte und flexible Ausführung, die es unseren Handelspartner:innen ermöglicht, unsere Produkte optimal zu präsentieren und auch am POS die nötige Aufmerksamkeit erzeugen. Mit unseren verschiedenen Größen wie auch den Wand- oder Gondel-Modellen haben wir für jede Anforderung die passende Lösung. Mit den Taylor-Made-Solutions garantieren wir zudem die volle Flexibilität. Wir freuen uns über Anfragen,“ so Harald Kasperowski, Sales Director der Beko Austria AG.

Das neue Ladenbaukonzept von elektrabregenz

Weitere Informationen finden Sie unter www.elektrabregenz.com

Quelle: © elektrabregenz / Beko Austria AG