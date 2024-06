iF Design Award 2024: Drei Kochfelder von Miele mit begehrtem Designpreis prämiert

Das Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug TwoInOne (KMDA 7876 FL) mit MattFinish ist edel in Haptik und Optik und dabei widerstandsfähig gegenüber Kratzern. Ein weiteres Plus der strukturierten Oberfläche mit Anti-Fingerprint-Effekt ist, dass kaum noch Fingerabdrücke zu sehen sind

Der iF Design Award ist der bekannteste deutsche Designpreis und wird jährlich seit fast 70 Jahren von der iF International Forum Design GmbH vergeben – einer unabhängigen Designinstitution mit Sitz in Hannover. In diesem Jahr bewertete eine internationale Jury mit 132 Designexpertinnen und Designexperten aus 20 verschiedenen Ländern über 10.000 Einreichungen aus 72 Ländern. Sie beurteilt Produkte in den Kriterien Idee, Form, Funktion, Differenzierung und Auswirkung. „Wir freuen uns über die erneuten Auszeichnungen, die unseren Premiumanspruch an Ästhetik und Design nach außen sichtbar unterstreichen“, verdeutlicht Andreas Enslin, Vice President Miele Design Center. „Darüber hinaus haben wir auch sehr viel positives Feedback von unseren Handelspartnern zu den neuen Geräten erhalten.“

