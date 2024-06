NET.WORK.PLACE Wave – Loungesysteme für wohnliche Arbeitswelten

Die heutigen Herausforderungen von Unternehmen bestehen vor allem darin, ihre Attraktivität als Arbeitgeber zu steigern. Wie kann man Mitarbeitende an sich binden und neue Talente gewinnen? Mit Büroumgebungen, die den Arbeitsalltag zu Komfortzonen machen! Moderne Office-Räume, die einladend und wohnliche sind, steigern die Motivation und Produktivität der Mitarbeitenden. Entscheidend ist, eine dynamische Raumstruktur zu schaffen, die die Zusammenarbeit fördert und persönliche Begegnungen unterstützt.

Vor diesem Hintergrund präsentiert König + Neurath das vielseitige Lounge-System NET.WORK.PLACE Wave. Durch seine Modularität und die breite Palette an wohnlichen Stoffen und Farben bietet NET.WORK.PLACE Wave flexible Gestaltungsmöglichkeiten und diverse Stiloptionen. Dank seines modularen Konstruktionsprinzips schafft das Lounge-System einladende Sitzlandschaften, die zum Verweilen, Austauschen oder Rückzug einladen.

Die vielfältigen Designmodule lassen sich harmonisch in bestehende Arbeitswelten einfügen – ob in Co-Working-Spaces, Lobbys, Meeting-Bereichen, offenen Arbeitsräumen, Mittelzonen oder Wartebereichen. Neben Büros eignet sich das Lounge-System auch für öffentliche Räume, Verwaltungsbereiche, für den Dienstleistungssektor oder auch Hotels. Es bietet die Freiheit, Räume nach individuellen Bedürfnissen und Stilvorstellungen zu konfigurieren – von linearen Arrangements bis hin zu organischen Formen, von Mehrsitzer-Gruppen zu komfortablen Einzelsessel.

Stefan Nebel, Leiter der Produktentwicklung und Konstruktion von Sitzmöbeln bei König + Neurath: „Das Raumkonzept von NET.WORK.PLACE Wave bietet nicht nur ästhetische und praktische Vorteile, sondern steigert auch die Kreativität und Motivation der Mitarbeiter. Das offene Bürokonzept fördert Kommunikation und Ideenaustausch, was zu einem lebendigen und innovativen Arbeitsablauf führt. Unser modulares Lounge-System ermöglicht eine flexible Anpassung an sich ständig wandelnden Anforderungen moderner Arbeitsplätze – genau dafür wurde es entwickelt.“

Mit harmonischen Linienführungen verwandelt NET.WORK.PLACE Wave Eingangsbereiche in einladende Wohlfühlinseln und setzt farbliche Akzente

Produktvorteile im Überblick:

Konfigurationsvielfalt: Mit einer großen Auswahl an modularen Elementen bietet NET.WORK.PLACE Wave zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten, wie Polsterelemente mit und ohne Rückenlehne, unterschiedliche Formen und Längen, Rollen für mehr Flexibilität, runde oder eckige Gestelle, Stahlrohr oder Massivholz, Ablageelemente oder Beistelltische usw.

Nachhaltigkeit im Detail: König + Neurath verwendet recycelte und zertifizierte Materialien. Die Polsterung von NET.WORK.PLACE Wave beinhaltet einen besonderen, austauschbaren Formschaum mit einem Rezyklat-Anteil von 40%. Ebenso wird auf die Verklebung der Bezugsstoffe verzichtet. Durch lösbare Verbindungen ist der Austausch jeder Komponente möglich, was Reparaturen erleichtert und den Lebenszyklus der Möbel verlängert. Das modulare Konstruktionsprinzip ermöglicht eine sortenreine Zerlegung und somit eine Rückführung in den Wertstoffkreislauf.

Innovatives Vorhangsystem: Ein Highlight ist die Vorhanglösung für lineare und geschwungene Konfigurationen aus hochwertigen blickdichten oder transparenten Textilien. Es bietet visuelle Abschirmung für mehr Privatsphäre und reduziert störende Umgebungsgeräusche. Durch das Verschieben einzelner Stoffelemente kann die Abschirmung individuell verändert werden.

NET.WORK.PLACE Wave schafft Diskretion in belebten Räumen. Das Vorhangsystem in unterschiedlichen Transparenzen schirmt nicht nur ab, sondern reduziert die Umgebungsgeräusche

Große Stoff- und Farbvielfalt: Mit einer Auswahl von 240 verschiedenen Stoffen können optisch und haptisch maßgeschneiderte Arbeitsräume gestaltet werden. Die Vielfalt an Formen, Farben und Stoffen schafft wohnliche und inspirierende Umgebungen für mehr Kommunikation und Ideen.

Komfort und Design: NET.WORK.PLACE Wave vereint hohen Sitzkomfort mit funktionaler Ästhetik und eine organische Designsprache mit durchdachter Konzeption. Dank eines cleveren Stecksystems sind Polster- und Bezugswechsel einfach umsetzbar, so dass Arbeitslandschaften mühelos verändert werden können. Die Kompatibilität mit modularen Möbelstücken, wie dem Regalsystem ACTA.PRO, ermöglicht zudem attraktive Designsymbiosen.

Qualität „Made in Germany“: Hochwertige Verarbeitung am Produktionsstandort Karben.

So verschieden Menschen und ihre Kultur sowie Bedürfnisse sind, so wechselhaft sind auch die Anforderungen des Arbeitsalltags. Moderne Officegestaltung muss darum vielseitig und wandelbar sein. Mit der Einführung von NET.WORK.PLACE Wave präsentiert König + Neurath die nächste Generation modularen Büromobiliars und unterstreicht seine Vorreiterstellung in der Gestaltung zukunftsorientierter Arbeitswelten.

Durch den modularen Aufbau lassen sich Polster-Elemente einfach gegen Ablageplatten austauschen. Wohnliche Stofftexturen schaffen ein entspanntes Ambiente für persönliche Begegnungen und Kommunikation.

Weitere Informationen finden Sie unter www.koenig-neurath.com

Quelle: König +Neurath