EUROPA MÖBEL Jahreshauptversammlung Neue Wege zum Erfolg

Schlosspark Mauerbach

Mehrwert durch Eigenmarke

Die geschützte Wort-Bild-Marke bewusst wohnen KOLLEKTION steht den Europa Möbel Partnern exklusiv zur Nutzung zur Verfügung. Die Eigenmarke punktet mit wesentlichen Sortiments-Vorteilen in Sachen Preis-Leistungsverhältnis, Deckungsbeitrag und Vergleichbarkeit. Der Fachhändler profitiert in vielerlei Hinsicht von der gut abgestimmten Auswahl an Eigenmarken aus allen Warengruppen.

Mut zur Veränderung

Wie tickt der Mensch? Wie denkt der Mensch und wie entscheidet er? Jakob Lipp, Autor, Impulsgeber und Experte für Kommunikation, ging diesen Fragen auf den Grund. Er stellte auf eindrückliche Art und Weise dar, nach welchen Parametern Menschen Entscheidungen treffen. Mut zur Veränderung ist der ausschlaggebende Faktor für den zukünftigen Erfolg. Sowohl Kommunikation als auch Handlungen sollten dem neuen Mindset entsprechen, um zukünftige Möglichkeiten zu erkennen, anzunehmen und umzusetzen. JETZT müssen wir neue Wege gehen!

Neue Wege

Welche neuen Wege sich dem Möbelfachhandel eröffnen, wurde von den Speakern aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet. „In naher Zukunft wird KI das Rückgrat jedes Teams sein.”, so Michael Katzlberger. Er zeigte eindrücklich, wie unaufhaltsam schnell die KI unseren Alltag beeinflußt und welchen Nutzen wir daraus ziehen können. Impulse zum Storytelling, wie der Fachhändler die eigene Marke gestalten und die eigene Geschichte erzählen kann, gehörten genauso dazu wie das Thema Energieberatung unter dem Aspekt Strom- und Gasbeschaffung in dynamischen Märkten.

EM.sites – Die neue Händlerwebseite

Die eigenen Leistungen zu verkaufen mündet digital auf der eigenen Händlerwebseite. Mit den neuen EM.sites präsentierte Europa Möbel die neue Händlerwebseite als einfach zu bedienende, schnelle, flexible und technisch ausgereifte Website-Lösungen. Umgesetzt im Corporate Design des jeweiligen Handelspartners und immer am neuesten Stand der Technik. Attraktive Zusatzfunktionen wie ein komfortabler Zugriff auf die Europa Möbel Bilddatenbank sowie die Übernahme zentral erstellter News-Beiträge runden das Leistungsportfolio perfekt ab und sparen den Nutzern zusätzlich wertvolle Zeit.

„Unsere stetig wachsende Mitgliederzahl schätzt die geballte Fachkompetenz der Experten und den lockeren Austausch mit Kollegen sehr“, freut sich das Europa Möbel Team über die erfolgreiche Jahreshauptversammlung.

Händlerstimmen:

„Die entspannte Atmosphäre ist perfekt für die fachliche Vernetzung und den offenen Erfahrungsaustausch mit Kollegen.“

„Eine rundum gelungene Veranstaltung mit einem abwechslungsreichen Programm und spannenden Produktneuheiten. Neben den überzeugenden Fachvorträgen kommt auch das gesellige Miteinander nicht zu kurz.“

Weitere Informationen finden Sie unter europamoebel.at

Quelle: Europa Möbel