EUROPA MÖBEL Jahreshauptversammlung – Zukunftsweisend. Dynamisch. Klar.

Die Ausstellung der Lieferanten bei der Jahreshauptversammlung von Europa Möbel

‘Mit Emotion punkten

Wie der Möbelfachhandel die kaufkräftige Kundschaft am besten erreicht, wurde von den Experten aus unterschiedlichen Blickwinkeln heraus beleuchtet. Der Bogen spannte sich von der emotionalen Kundenansprache – wie der idealen Schaurauminszenierung – über digitale Marketingstrategien bis hin zu Zusatzdienstleistungen, so wie der neuen, attraktiven Europa Möbel Küchen Plus Garantie. Ausgewählte Aussteller rundeten mit der Präsentation ihrer Neuheiten das Programm perfekt ab. „Unsere stetig wachsende Zahl an Mitgliedern schätzt die zwei Tage geballte Fachkompetenz durch Experten-Inputs sowie den lockeren Austausch unter Kollegen sehr.“, freut sich das Europa Möbel Team über die erfolgreiche Jahreshauptversammlung.

Händlerstimmen

„In entspannter Atmosphäre ist die fachliche Vernetzung und der offene Erfahrungsaustausch mit Kollegen natürlich ideal.“„Eine rundum gelungene Veranstaltung mit einem abwechslungsreichen Programm und tollen Produktneuheiten. Neben überzeugenden Fachvorträgen kommt auch der gesellige Faktor nicht zu kurz.“

Change & Challenge & Chance

Katrin Gugl

Mitarbeiter sind das Spiegelbild des Unternehmens – sie sind für den Kunden das Unternehmen. Wie die Händler mit Klarheit, Fokus und Leichtigkeit neue Mitarbeiter gewinnen und binden war das höchst aktuelle und inspirierende Thema des Impulsvortrags von Katrin Gugl. Zukunftsweisend. Dynamisch. Klar. Eigenschaften, die auf den Punkt bringen wofür Katrin Gugl als führende Expertin im Retail Business steht. Sie versteht es wie keine andere, in herausfordernden Situationen Führungskräfte, Teams und Mitarbeiter zu bewegen. Zum Umdenken. Zum Neudenken.

Weitere Informationen finden Sie unter www.europamoebel.at

Quelle: Europa Möbel/ Katrin Gugl