Meyer Parkett: Bernd Sametz ist neuer Vertriebsleiter

Sametz verfügt über 25 Jahre Erfahrung im Baustoffhandel und legte bei Quester eine steile Karriere hin, bei der sich der Vollblut-Vertriebsprofi vom Auszubildenden über den Vertriebsmitarbeiter und Standortleiter bis hin zum regionalen Vertriebsleiter weiterentwickelte. Zuletzt fungierte er dort als Vertriebsdirektor für gewerbliche Baumaterialien.

„Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Meyer Parkett Vertriebsteam den Erfolg des Unternehmens weiter voranzutreiben. Gerade im Outdoor-Segment wollen wir unser Potential voll ausschöpfen. Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, unsere Vorreiterrolle noch weiter auszubauen.“, meint Sametz zu seiner neuen Tätigkeit.

„Wir sind uns sicher, dass Herr Sametz nicht zuletzt aufgrund seiner großen Vertriebserfahrung viele wertvolle Impulse für die Weiterentwicklung unserer Geschäftsfelder einbringen wird und begrüßen ihn herzlich im Team“, äußert sich Meyer Parkett- Geschäftsführer Stefan Meyer zu seinem Neuzugang.

1890 gründete die Familie Meyer das Sägewerk Meyer in Kalsdorf bei Graz, im Herzen der Steiermark. Heute zählt die Meyer Parkett GmbH zu den führenden Fußbodenanbietern Österreichs. Das Unternehmen steht seit über 130 Jahren für Qualitätsprodukte, Leidenschaft und Innovation. Ein Bewusstsein für Tradition und das Gespür für Fortschritt vereint Meyer Parkett in einem vielseitigen Boden-Produktportfolio, welches von Holzböden, Verbundholzböden und alternativen Belägen im In- und Outdoorbereich, bis hin zu Unterkonstruktionssystemen und einem international verwendeten Online-Terrassenplaner reicht. Verlässlichkeit, Qualität und Kundenzufriedenheit sind die wichtigsten Säulen, auf denen der Unternehmenserfolg aufbaut.

