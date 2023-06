Sofas und Sitzgarnituren in Österreich 2023 – Polstermöbel bleiben auf Wachstumskurs

„Die Nachfrage nach Sofas und Sitzgarnituren sank im vergangenen Jahr um 2,5 Prozent gegenüber Vorjahr“, so Dominique Otto von BRANCHENRADAR.com Marktanalyse. Dennoch wuchs der Marktumsatz signifikant. Laut aktuellem BRANCHENRADAR Sofas und Sitzgarnituren in Österreich erhöhten sich die Herstellererlöse im Jahr 2022 um 5,1 Prozent gegenüber Vorjahr auf 249 Millionen Euro. Denn die Verkaufspreise stiegen im Jahresvergleich um durchschnittlich 7,8 Prozent. Der Preisauftrieb zog sich durch alle Produktgruppen, war jedoch bei Garnituren mit plus 9,9 Prozent gegenüber Vorjahr höher als bei Solomöbeln (+7,7% geg. VJ) und Funktionssofas (+6,1% geg. VJ).

Die rückläufige Nachfrage führt der Studienautor zum einen auf die hohe Inflation und die Teuerung bei Polstermöbeln im Speziellen zurück. Zum anderen lag nach den Corona-Jahren der Fokus vieler Konsumenten wieder verstärkt auf Freizeitaktivitäten außerhalb der eigenen vier Wände, weshalb Ersatzinvestitionen an Priorität verloren.

Marktentwicklung Sofas und Sitzgarnituren in Österreich | Herstellerumsatz in Mio. Euro

Weitere Informationen finden Sie unter www.branchenradar.at

Quelle: Branchenradar