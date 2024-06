JOKA eröffnet neuen Schauraum in Villach

Als bekannteste heimische Polstermöbel-Marke ist es für JOKA enorm wichtig quer durch Österreich mit eigens betriebenen Standorten auch regional verfügbar und greifbar zu sein. Der Schauraum soll den umliegenden JOKA-Handelspartnern als erweiterte Verkaufsfläche dienen, die Kunden können sich hier von den JOKA Wohnwelten inspirieren lassen und mit Hilfe perfekter Beratung ihre Wohnbedürfnisse bestens zufriedenstellen.

Der neue JOKA Schauraum in der Völkendorfer Straße 1 in Villach grenzt an die Fußgängerzone und ist ebenerdig in einer Villa zu finden, in der auch das stadtbekannte Café „Die Greißlerei“ untergebracht ist.

„Die wunderschöne Villa und der umliegende Park schaffen eine herrliche Atmosphäre um sich von unseren Möbeln inspirieren und begeistern zu lassen, “ so Anna Kapsamer-Fellner, JOKA Geschäftsführerin.

Auf den rund 75m² Ausstellungsfläche, werden die beliebtesten JOKA Möbel in einladenden Raumbildern präsentiert. Die perfekte Beratung ist durch die langjährige JOKA Mitarbeiterin Brigitte Wieser sichergestellt.

Unter den Ausstellungsstücken hat auch die vor kurzem entwickelte Outdoormöbel-Serie „Butterfly“ Platz gefunden, für die JOKA heuer mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnet wurde. Die Serie Butterfly bietet Luxus für Terrasse und Balkon. Ein absolutes Highlight ist das Sunbed, das nicht nur äußerst bequem, sondern auch richtig flexibel ist: Die edle Liege kann an drei Seiten in zwei Stellungspositionen hochgeklappt werden und ist mit UV-beständigen Sonnensegel-Stoffen bezogen, die bereits bestens im Außenbereich erprobt sind. Der Rahmen aus Eiche und die Elemente aus Edelstahl verleihen dem Möbel den außergewöhnlichen und hochwertigen Charakter. Zur Möbelserie Butterfly gehören eine Einzelliege, ein ebenfalls hochklappbarer Hocker sowie ein praktischer Beistelltisch, der an jeder Seite ganz nach Belieben eingehängt werden kann.

JOKA Modell Butterfly

JOKA wird diesem Weg der konsequenten Weiterentwicklung von Marke und Produkten auch in Zukunft treu bleiben.

Der JOKA Schauraum steht ab sofort allen Interessierten offen. Für weitere Informationen und Terminvereinbarungen steht Ihnen Frau Wieser gerne zur Verfügung.

JOKA Schauraum Villach

Völkendorfer Straße 1

9500 Villach

07673/7451-329

Weitere Informationen finden Sie unter www.joka.at

Quelle: JOKA