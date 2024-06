Kochen auf einem Kochfeldabzug – Funktionen der berbel Downline Performance

Die Funktionsweise des berbel Prinzips beschleunigt den Luftstrom an der Eintrittskante des Abzugs, wodurch die entstehende Zentrifugalkraft Fettteilchen effektiv und leise aus der Luft schleudert. Diese Fettelemente werden gezielt in die zweiteilige Abscheideeinheit geführt und dort aufgefangen. Wird das Einströmgitter abgenommen, lässt sich der obere Teil der Einheit mit einem feuchten Tuch auswischen. Die gesamte Abscheidekassette ist einfach entnehmbar und die einzelnen Elemente leicht zu reinigen. Praktisch ist auch die Reinigung in der Spülmaschine: beide Teile der Abscheideeinheit finden darin Platz.

Intuitive Bedienung und durchdachte Kochfeatures

Die Downline Performance zeichnet sich durch ihre intuitive Touchbedienung mit Slide-Funktion aus, die eine zentrale Steuerung von Lüfter und Absaugung ermöglicht. Das Kochfeld selbst verfügt über viele Kochtools, darunter die Grillfunktion, die automatische Topfer-kennung und die Chefkoch-Funktion. Letztere ist besonders nützlich für Gerichte, die eine präzise Temperatursteuerung erfordern. Das ersetzt die manuelle Einstellung und garantiert die genaue Temperaturanforderung. Weitere Funktionen wie die Warmhaltefunktion ermöglichen es, Speisen nach der Zubereitung servierbereit zu halten. Die automatische Absaugleistung passt sich an den Kochvorgang an, um Dämpfe und Gerüche zu minimieren. Die Bridge-Funktion verbindet zwei benachbarte Kochzonen zu einer größeren Einheit. Dies ist ideal für großes oder speziell geformtes Kochgeschirr. Zudem besteht die Möglichkeit der Steuerung einer externen Lichtquelle für die passende Ausleuchtung. Diese Lichtfunktion läuft synchron mit dem Kochfeld und bleibt bei Nutzung der Nachlauffunktion aktiv, was zusätzliche Flexibilität beim Anrichten und Nachbereiten bietet.

Die Downline Performance bietet in offenen Inselküchen maximale Gestaltungsfreiheit und ermöglicht eine flexible Küchenplanung. Dieser innovative Muldenlüfter vereint puristisches Design mit höchster Funktionalität. Für einzigartige Kocherlebnisse.

Der berbel Rezept-Tipp „Tagliatelle mit Lachs“, zubereitet auf der berbel Downline:

https://bit.ly/4cgXG09

Weitere Informationen finden Sie unter www.berbel.de

Quelle: Berbel