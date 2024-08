ERPO Manufaktur – jetzt noch näher beim Handel

Mit einem klaren Bekenntnis zu seinen Handelspartnern wird die Marke ERPO künftig noch präsenter im Markt sein. Als Teil der strategischen Ausrichtung wurde unter anderem die Position des Vertriebsleiters D/A/CH geschaffen. Zudem wird man bereits im September auf der M.O.W. in Bad Salzuflen im „informa“- Messezentrum neue Elemente der Strategie erkennen.

Das Unternehmen aus dem baden-württembergischen Ertingen hat hierfür den bisherigen Gebietsverkaufsleiter Marc Schmidt zum Gesamt-Vertriebsleiter für Deutschland, Österreich und die Schweiz ernannt. Ab August 2024 hat Schmidt diese Führungsaufgabe übernommen und wird den Vertrieb in allen drei Ländern proaktiv weiterentwickeln. Zu seinem Aufgabenfeld gehört neben Key-Account-Management auch die Rekrutierung und Einarbeitung neuer Gebietsverkaufsleiter.

Marc Schmidt sieht dieser Herausforderung mit Freude entgegen und bringt für die neue Position hohe Fachkompetenz sowie Vertriebserfahrung im In- und Ausland mit. Bisher war er im Rahmen seiner Tätigkeit in NRW/Rheinland-Pfalz und Hessen für die Betreuung und Schulung der Händler verantwortlich und sehr erfolgreich mit ihnen unterwegs. Marc Schmidt ist verheiratet und hat zwei Kinder – und die „ERPO-DNA verinnerlicht“, wie er selbst sagt. Bereits nach seinem Studium der Betriebswirtschaft an der Möbelfachschule kam er vor neunzehn Jahren zu ERPO. „ERPO steht für höchsten Sitzkomfort, erfolgreiches Design, gelebtes Handwerk, beste Qualität und Made in Germany seit 1952“, so Schmidt. „Wir sind als Manufaktur für Sitzkulturund Nachhaltigkeit bekannt, und wir lieben und leben es – jeden Tag.“ Er legt selbst hohe Maßstäbe an die Qualität der Produkte, aber vor allem auch an den Umgang und die Förderung von Menschen.

Nun geht es darum, eine geeignete und engagierte Mitarbeiterin oder Mitarbeiter als Nachfolger(in) für seine bisherige Vertriebstätigkeit zu finden. „Auch Quereinsteiger sind herzlich willkommen“, sagt dazu ERPO-Geschäftsführer Frank Gänser. „Sie erhalten bei uns herausragende Möglichkeiten der Weiterentwicklung und werden selbstverständlich mit internen und externen Trainings gefördert. Wir freuen uns auf ambitionierte Kandidatinnen und Kandidaten, die mit uns die Zukunft von ERPO aktiv gestalten möchten.“

Quelle: Erpo