Attraktive Orte für den perfekten Workflow

Ein Arbeitsplatz ist viel mehr als nur ein Schreibtisch und PC. Schließlich soll sich der Mensch im Büro wohlfühlen. Wellness, Entspannung und Rückzug sind deshalb ebenso wichtig wie Kommunikation, virtuelle Features und Hightech. Sie fördern die Kreativität, Leistungsfähigkeit und den Spaß bei der Arbeit. Das erfordert neue Konzepte und Gestaltungsansätze. Ideale Partner dafür sind die Office-Experten aus Österreich. Sie verwandeln klassische Arbeitsplätze mit klug geplanten Zonierungen, formschönen Möbel und offenen Architekturen in ansprechende Lebensräume.

„Die heimischen Hersteller haben sich als Spezialisten für moderne Workplaces weltweit erfolgreich etabliert“, erklärt Dr. Georg Emprechtinger, Vorsitzender der Österreichischen Möbelindustrie. „Mit richtungsweisenden Büroprojekten gehören sie international zu den Vordenkern rund um Workflow, Design, Ergonomie und Digitalisierung.“

Erstklassige Verarbeitungsqualität, innovative Bürokonzepte und hohe Standards in puncto ressourcenschonender Herstellung und nachhaltigen Designs zeichnen die Entwicklungen der Office-Experten aus. Mit hohen Erfahrungswerten und langjähriger Expertise schaffen sie rund um das Arbeiten eine Wohlfühl-Atmosphäre und realisieren individuelle Planungen, die sich den jeweiligen Raum- und Arbeitsfeldern smart anpassen. Denn das Office von heute hat nur noch wenig mit dem altbekannten Büro gemeinsam. Der klassische „Nine to five“-Job fünf Tage in der Woche ist Vergangenheit. Hybrides Arbeiten und Remote Work erfordern neue Organisationsstrukturen und Gestaltungsansätze. Das spiegelt sich im Home-Office ebenso wider wie in der Bürogestaltung.

Für das mobile Arbeiten wird es deshalb zukünftig darum gehen, attraktive Umgebungen zu schaffen, die vor allem eine soziale Interaktion fördern. Dabei lohnt der Blick auf die Details, denn bei den Experten aus Österreich wird nichts dem Zufall überlassen. In nahezu jedem Möbel steckt enormes Ingenieurs-Know-how. Das zahlt sich aus: Egal ob Stühle, Tische oder Schranksysteme – die Office-Einrichtung punktet mit hoher Flexibilität. Sämtliche Möbel sind flexibel einsetzbar, einfach im Handling, hochergonomisch und so konzipiert, dass sie jederzeit von wechselnden Personen genutzt werden können. Gleichzeitig zieht eine wohltuende Wohnlichkeit an den Arbeitsplatz. Warme Hölzer, edle Stoffe, formschöne Schranksysteme und Pflanzen-Arrangements entfalten einen besonderen Charme und heben sich angenehm von den kühlen pragmatischen Lösungen der Vergangenheit ab. Grenzenlose Kombinationsmöglichkeiten eröffnen kreative Gestaltungsfreiheit.

So werden Büros zu Orten der Begegnung und des kreativen Miteinanders. Dieser soziale Aspekt braucht Raum, in dem eine entspannte Atmosphäre herrscht. Ob ein gemütliches Café, eine Loungezone mit heimeligen Polstermöbeln oder separate Besprechungsinseln – moderne Büroraumplanung made in Austria denkt den Workplace neu. Denn schöne Arbeitsplätze sind Orte der Wertschöpfung und der Wertschätzung, an denen Kreativität und Innovation florieren. Dazu gehören auch Akustiklösungen wie textile Paneele, Kassetten- und Stellwände aus akustisch wirksamen Designstoffen. Ein weiterer wichtiger Faktor für den Workflow ist die Beleuchtung. Das richtige Licht hebt die Stimmung, verbessert die Konzentration und steigert die Leistungsfähigkeit. So passen sich die neuen Lichtquellen beispielsweise mit aktiver Lichtstärkenregulierung in Ausleuchtungswinkel und Beleuchtungsstärke automatisch der Arbeitshöhe an.

Ob Lichtsysteme, smarte Einrichtungstools oder Multi-Spaces für verschiedene Arbeits- und Entspannungsbereiche – Officeplanung aus Österreich verbindet Technologie mit Komfort, Ergonomie und Nachhaltigkeit. Für ein perfektes Betriebsklima im Büro und motivierte Mitarbeiter.

Quelle: Öster. Möbelindustrie