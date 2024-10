Moderne Wohn-Ästhetik ist multitasking

ADA Novara – anpassbare Polster und intelligente Features sorgen für individuellen Komfort (Bild: ADA)

Funktionen verwandeln Räume und bringen einen spürbaren Mehrwert an Komfort in das Wohnen. Allerdings braucht es dazu versierte

Möbelspezialisten. Wie die Manufakturen und Möbelhersteller aus Österreich. Die erfahrenen Handwerksbetriebe haben sich auf modulare Systeme, durchdachte Einrichtungskonzepte und wandlungsfähige Designlösungen spezialisiert. Mit intelligenten Funktionen und technischen

Innovationen punkten sie in allen Wohnarealen: von der modernen Küche über elegante Esstische mit versierter Auszugstechnik bis hin zu Polstermöbeln mit versteckten Funktionen und wohnlichen Heimbüros.

Modulare Möbel werten das Wohnen auf

„Individualität und Modularität sind wichtige Trendthemen für die heimischen Möbelhersteller und wir haben sie in den letzten Jahren bis zur Perfektion entwickelt“ , erklärt Dr. Georg Emprechtinger, Vorsitzender der Österreichischen Möbelindustrie. „Bezugspunkt ist dabei immer der Mensch und der Wunsch, ihm mehr Wohlbefinden zu verschaffen, um sein Leben zu bereichern und persönliche Wünsche zu erfüllen.“ So werten zum Beispiel variable Einrichtungslösungen kleine Wohnflächen auf und zeigen ihr ganzes Potential auf minimalem Raum. Ob flexible Sitz-Talente, elegante Raumteiler, feine Lichtspiele oder wandelbare Regallösungen – die Möbelhersteller aus Österreich sind Experten für Wohlfühlmöbel. Aber auch raumübergreifende und fließende Architekturen profitieren von der modularen Möbelintelligenz aus Österreich. Denn hier steckt der Komfort im Detail. Raffinierte Stauraumkünstler sowie umfängliche Multimedialösungen, rollbare Container, funktionale Sekretäre und Beistelltische schaffen Spielraum in den eigenen vier Wänden.

Joka Sunbed Butterfly- auch draußen passen sich Möbel den persönlichen Vorlieben an. (Bild: Joka)

Multifunktionale Polster für grenzenloses Wohnvergnügen

„Die Möbelbetriebe haben ein hohes Kreativpotential und zeichnen sich durch Erfindungsgeist und Ingenieurs-Kompetenz ebenso aus wie durch traditionelles Handwerk und innovativer Hightech“, unterstreicht Dr. Georg Emprechtinger. So gehören die Hersteller aus Österreich im Polsterbereich zu den Schrittmachern der Branche und haben sich mit zahlreichen patentierten Funktionen weltweit einen Namen gemacht. Auf Knopfdruck avancieren die Polstergarnituren zur Wellness-Lounge und verwöhnen mit Top-Relaxkomfort. Ganz nach Wunsch mit manuellem Verstellbeschlag oder stufenlosem motorischem Antrieb gleitet der Polsterrücken in eine herrlich entspannende Sitz- bzw. Liegeposition. Auch die Bezüge, Armlehnen und Füße passen sich in der Ausführung und Gestaltung allen Vorstellungen an. Gleichzeitig machen die Polster als Ordnungshüter eine gute Figur. Denn hier steckt ungeahnter Stauraum, der mit wenigen Handgriffen nutzbar ist. Zudem strecken sich die smarten Sitztalente in Sekundenschnelle zum bequemen Bett.

sedda AMON-Santiago – Auszug, Infrarotwärme und Qi-Ladestation machen Polster zu multifunktionalen Talenten. (Bild: sedda)

Smarte Architekturen kreieren einen neuen Flow

Wer von einem nahtlosen Übergang von der Küche zum Speisen und Wohnen träumt, findet bei Möbel made in Austria ebenfalls perfekte Lösungen. Clevere Organisationssysteme, elektronische Touch-Beschläge, höhenverstellbare Arbeitsplatten und wohnliche Einrichtungskonzepte bringen

Bewegung in den Kochbereich und schaffen Wohlfühl-Zonen. Designtische, die im Handumdrehen zur großen Tafel wachsen, edle Küchentheken und großzügige, offene Gestaltungen bis in den Esszimmer- und Wohnbereich geben Raum für ein stilvolles Miteinander. Umgeben von bequemen

Sitzbänken und Polstersesseln wird die Nacht so schnell zum Tage. Auch im Schlafzimmer begeistern die Manufakturen mit ausgereiften Systemen, wie zum Beispiel einem fließenden Übergang zum Bad und Ankleidezimmer. Kleine Sitzecken mit Lounge-Charakter finden hier genauso Platz wie der Schminktisch für entspannte Beauty-Rituale. Sogar ein Homeoffice ist im Schlafzimmer planbar. Aber auch in anderen Wohnbereichen integrieren die Möbelhersteller aus Österreich mit bewährter Planungskompetenz Heimarbeitsplätze für den gehobenen Lifestyle. Denn „made in Austria“ bedient alle Wohnwünsche und hebt die Modularität im Wohnen auf ein neues Level.

Leichtgängige Auszugstische passen sich der Gästezahl flexibel an (Bild: TEAM 7)

Quelle: Österr. Möbelindustrie/Fotos: Hersteller