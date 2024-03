Furnitour 2024 – starke Messepower aus Österreich

Lust auf Möbel machen, das Wohnen aufwerten und Begehrlichkeiten wecken – dafür steht die Furnitour 2024. Vom 5. bis 8. Juni 2024 lädt die Österreichische Möbelindustrie Händler und Insider zum zweiten Mal zu dem besonderen Branchen-Event ein. Die Synthese aus klassischem Messekonzept und traditionellen Hausmessen wird zukünftig in einem 2-jährigen Rhythmus stattfinden. „Mit dem gemeinschaftlichen Auftritt erhöhen wir die Sichtbarkeit der ausstellenden Unternehmen“, erklärt Gerhard Vorraber, Geschäftsführer von ADA und stellvertretender Vorsitzender der Österreichischen Möbelindustrie. „Ein weiterer Vorteil ist der Zeitpunkt. Der Juni ist eine tolle Reisezeit, um Österreich zu entdecken. In den vier Tagen der Furnitour erhält man dabei auch einen intensiven Einblick in unsere Wohnkultur und kann Design, Handwerk und Innovationen ganz direkt erleben“, ergänzt Dr. Georg Emprechtinger, geschäftsführender Eigentümer von TEAM 7 und Vorsitzender der Österreichischen Möbelindustrie.

Showrooms und Unternehmen öffnen ihre Türen

Neben namhaften Marken und Industriebetrieben aus Österreich wie zum Beispiel ADA, Conform Badmöbel, Joka, Karasek, Sedda und TEAM 7 sind auch deutsche Unternehmen angesprochen. Auf diese Weise entsteht eine attraktive Melange aus Mitgliedern des Verbandes der Österreichischen Möbelindustrie sowie bekannten Möbelmarken aus Österreich und benachbarten Regionen. Ein weiteres Plus: Alle Teilnehmer profitieren von dem schlagkräftigen Zusammenschluss und erhöhen die Aufmerksamkeit ohne zusätzliche Kosten. Zudem steht Österreich dieses Jahr als Designnation im Fokus zahlreicher Berichterstattungen. So avanciert die Kulturhauptstadt Europas Bad Ischl Salzkammergut 2024 zur internationalen Bühne für Kultur, Kunst sowie Lifestyle und wird weltweit Impulse setzen.

Plattform für Begegnungen

Das Format der Furnitour 2024 bietet Fertigungsbetrieben aus den Bereichen Living & Küche sowie Office & Objekt, aber auch Zulieferern und Geräteherstellern ein attraktives Messekonzept, das viel Raum für Individualität lässt. So können sie die Plattform nutzen, um die Vorzüge ihrer Produkte individuell hervorzuheben und sich gleichzeitig als starke Gemeinschaft zu präsentieren. Diese konzentrierte Kompetenz erhöht die Frequenz und spricht Händler, Designer, Architekten und Endverbraucher gleichermaßen an. Darüber hinaus sorgt die mediale Unterstützung durch die Österreichische Möbelindustrie als Initiator mit Marketing- und PR-Aktionen für eine übergreifende Resonanz auf allen Kanälen. Parallel dazu ziehen Events wie lockere Cocktailabende und Get together-Partys in den Showrooms weitere Besucher an.

Trends, Feeling und Vermarktungstools

„Made in Austria“ hat sich als Marke etabliert und steht für Qualität, Handwerk, Nachhaltigkeit sowie Innovationskraft. Mit der Furnitour 2024 wird das Wohnen zelebriert. Denn um Möbel zu verkaufen, braucht es mehr als nur ein umfassendes Sortiment. Wer heute erfolgreich sein will, muss immer Up-to-Date sein. Dabei geht es um Fashion, Style und Design ebenso wie um Nachhaltigkeit, Materialien, neue Medien, moderne Vertriebswege und aktuelle Vermarktungsstrategien. Diese relevanten Themen zeichnen die Furnitour 2024 aus und machen das Messeformat so interessant.

Interessierte Unternehmen können sich über die Webseite informieren und anmelden. https://moebel.at/furnitour-2024/

Quelle: Österr. Möbelindustrie