Hausmesse bei Beckermann Küchen

„Wenn alles seinen normalen Weg geht, wird weniger auf jedes Detail geachtet. Doch die Details machen den Unterschied. In unruhigen Zeiten umso mehr. Viele Start-ups kommen und gehen. Das trifft inzwischen leider auch auf etablierte Unternehmen und Marken zu “, sagt Beckermann-Geschäftsführer Bernd Lampe, der seine Aufgaben gerade sukzessive an seinen Nachfolger Christian Jenner abgibt. Deswegen zahle es sich sowohl für den Handel, die Endkunden und das Unternehmen selbst aus, dass Beckermann seit Jahren insbesondere für Kontinuität, Sicherheit und Verlässlichkeit steht. Diesen Weg möchte Christian Jenner fortführen und weiter ausbauen. Gleichermaßen bietet das Traditionsunternehmen, das seit nunmehr 128 Jahren besteht, außergewöhnliche Innovationsstärke, eine Vielzahl an Produkt-Mehrwerten als auch erfolgreiche Vertriebskonzepte.

Beckermann Küchen ist als ältester deutscher Küchenhersteller heute ein weltweit aufgestelltes und dennoch mittelständisch geführtes Unternehmen mit rund 230 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die hochwertigen Produkte werden an Küchenstudios und Möbelhäuser geliefert. Jeden Tag verlassen gut 80 Küchen das Cappelner Werk in Richtung Frankreich, Beneluxstaaten, Großbritannien und natürlich dem gesamten deutschsprachigen Raum.

INNOVATIV, WERTIG & WANDLUNGSFÄHIG

Was macht diese beispiellose Erfolgsgeschichte aus, die nur sehr wenige deutsche Küchenmöbelhersteller vorweisen können? „Kurze Entscheidungswege und unsere konsequent gelebte Philosophie ‚Innovation aus Tradition. Sie umfasst unsere von allen Generationen gelebten unternehmerischen Leitsätze Tradition & Innovation, Kompetenz & Engagement, Qualität & Produktverantwortung, Vollservice & eine gute Gesprächskultur. Das sind Werte, die trotzt aller Schnelllebigkeit und angesichts allen gesellschaftlichen, technologischen, ökonomischen und ökologischen Wandels nie veralten, denn sie stehen für Verlässlichkeit, Stabilität und Vertrauen in unsere Produkte und vor allem auch in unsere Mitarbeiter“, sagt Bernd Lampe. Das Unternehmen zeichnet sich durch eine geringe Fluktuationsrate und langjährige Betriebszugehörigkeit seiner Mitarbeiter aus. „Es ist ein sehr gutes Team, das aus vielen kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besteht, die perfekt Hand in Hand arbeiten. Das reicht von der Kommunikation mit den Fachhandelspartnern über eine gute und verlässliche Auftragsabwicklung bis hin zu einer konsequent hohen Verarbeitungsqualität.

Seit Jahren investiert die beliebte Fachhandelsmarke kontinuierlich in modernste Fertigungstechnologien. So startete Beckermann bereits 2013 seine erste vollautomatische Stückzahl-1-Anlage (Säge und Bekantung). Dieser Weg wurde und wird kontinuierlich fortgesetzt, beispielsweise durch Investitionen in eine neue Produktionshalle, die 2021 in Betrieb genommen wurde.

„Beckermann hat das richtige Gespür für die jeweiligen Märkte, Erwartungen und Bedürfnisse, den Mut zu eigenen Neuentwicklungen und investiert an der richtigen Stelle.“ Christian Jenner, Mitgeschäftsführer Beckermann Küchen.

So hat Beckermann im Interieur die Nase vorn, denn alle Schränke werden mit der 19-mm-Korpusstärke über alle rund 40 Dekore innen wie außen farbgleich geliefert. Dies kommt auch bei den Wohnmöbeln besonders gut zur Geltung. Beckermann liefert nämlich längst nicht nur Küchen: „Wir liefern heute ganze Einrichtungskonzepte: offenes Wohnen von Küche bis zu TV-Wänden, versteckte Homeoffice-Plätze oder verborgene Speisekammern, ausgeklügelte Hauswirtschaftsräume und sogar Garderoben, Ankleidewände und Badmöbel“.



Den Erfolg all dieser kontinuierlichen Zielstrebigkeit bestätigen zahlreiche Preise und Auszeichnungen: So ist Beckermann jedes Jahr Gewinner beim „Kitchen Innovation Award“. Als Zeichen höchster Anerkennung für eine herausragende Verbraucherorientierung verlieh die Initiative LifeCare den begehrten Konsumentenpreis auch in 2024 an Beckermann. Die Traditionsmarke wurde zudem mit dem „Favourite Brand Gold 2024“ ausgezeichnet. Konsumenten und Jury wählen Beckermann-Produkte seit nunmehr sechs Jahren in Folge an die Spitze jener Kücheninnovationen, die die Wünsche und Bedürfnisse von Endkunden erfüllen. Last but not least bekennt sich Beckermann kontinuierlich zum Standort Deutschland. Hierfür steht das Herkunftslabel „Möbel Made in Germany“. „Als Traditionshersteller möchten wir mit diesem geographischen Herkunftsgewährzeichen unsere hohen Qualitätsmaßstäbe unterstreichen“, sagte Beckermann-Geschäftsführer Jürgen Gieske, verantwortlich für die Produktion.

Beckermann Vorzimmer Modell Dublin

„Wir entwickeln und verfeinern aufmerksam und zielstrebig ein klar definiertes Konzept, mit dem unsere Partnerinnen und Partner aus dem Küchen- und Möbelfachhandel in der Lage sind, Küchenkäufer mit vielen Mehrwerten in hochwertig und individuell geplanten Lebensräumen zu überzeugen und letztlich mit einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis verkaufen zu können“, bringt Bernd Lampe auf den Punkt.

Für den Fachhandel zahlt sich das hohe Engagement aus, wie einige Beispiele zeigen:

• Mit der Entwicklung des neuen Korpus-Konzepts ONELine liefert Beckermann ein weiteres schlagkräftiges Verkaufsargument: durchgehend ein hochwertiger 19-mm-Korpus innen- und außen dekorgleich über rund 40 Dekore.

• Der neue VARIO-Korpus in anthrazit oder weiß, außen wahlweise mit lackierter oder furnierter Sichtseite – mit mehr als 50 Varianten einzigartig in der Branche.

• Jeder Korpus kann in Breite, Höhe und Tiefe verändert werden. Das ermöglicht flexible Arbeitshöhen mit 100 % Stauraum: Hierbei kommt das geniale „Konzept 6PLUS“ ins Spiel. Damit kann ein sechs Raster hoher Standardunterschrank (U6 entspricht einer Korpushöhe von 798 mm) individuell um bis zu einem weiteren Raster erhöht werden, da die Fronten individuell angepasst werden können, während Schrankinhalt und Frontaufteilung gleichbleiben. Beckermann kann so jedem Kunden eine individuell abgestimmte Arbeitshöhe bieten. Zudem vereinfacht sich die Planung für den Fachhandel, indem jegliche Zwischenrastermaße elegant umgangen werden. Das Korpusraster 6PLUS zählt inzwischen zu den beliebtesten Neuheiten aus der Welt der Küchen.

NEUHEITEN 2024/2025

Von den Produktneuheiten 2024/2025 – vom Preiseinstiegs- bis zum Premiumsegment für anspruchsvolle Kunden – konnte sich der Fachhandel auf der Hausmesse 2024 persönlich überzeugen, denn Unternehmensleitung und das Beckermann-Team luden vom 21. bis 26. September 2024 nach Cappeln nahe Oldenburg ein. „Wir freuen uns, wie hervorragend unsere Mehrwerte, Weiter- und Neuentwicklungen vom Fachhandel aufgenommen werden“, so Alexander Grütt, Vertriebsleiter Deutschland.

VOLL IM TREND: WARME FARBEN

Möglicherweise sind es die unruhigen Zeiten und der Wunsch nach Geborgenheit und Sicherheit, dass die Farbpalette 2025 in einem hellen, freundlichen und wärmeren Spektrum erstrahlt. Beispielsweise in der eleganten und wertigen Farbstellung Bronze, einer der starken Farbtrends der kommenden Küchensaison. Beckermann präsentiert diese neue, attraktive Metalloptik sowohl mit dem Modell Alux (Melamindekor) als auch bei den Griffen, und den Korpusleisten der grifflosen Serie Trendline.

Zum Farbspektrum 2025 zählen zudem die beruhigenden Trendfarbtöne Salbei und Fjord, leicht abgetönte Nuancen, die gleich bei acht Beckermann Modellen verfügbar sind. Das dezente Grün (Salbei) des bekannten Würz- und Heilkrauts sowie das satte Blau (Fjord), das ans Meer erinnert, eignen sich nicht nur für frische, fröhliche und skandinavisch anmutende Planungen von Küchen-, Wohn- und weiteren Lebensräumen. Damit lassen sich auch gezielt stimmungsvolle und wohlige Akzente setzen, zum Beispiel mit Elementen aus dem !MYHOME Wohnmöbelprogramm von Beckermann, zumal Beckermann sogar den passenden ONELine-Korpus (innen & außen farbgleich) liefert.

Beckermann Modell Toronto

NEUE MODELLE 2025

Denver Castle, das beliebte Lackmodell mit hochwertiger Holzstruktur, ist jetzt in mehr als 18 Farben lieferbar sowie in neuer, trendiger 3D-Paneeloptik. Den Preiseinstiegsbereich ergänzt Modell Dublin in den Farbstellungen K220 Ginger und K222 Cardamom. Beckermann bietet zu diesen attraktiven Melaminharz-Oberflächen mit Rillenoptik auch ein passendes Holzdekor für den Korpus an. So haben die Fachhandelspartner die Möglichkeit, die beiden neuen Trend-Oberflächen Ginger und Cardamom optisch harmonisch bzw. ganzheitlich zu planen. Ebenfalls neu ins Portfolio mit aufgenommen wurde das vertikal gerillte Echtholzfurnier Mambo – verfügbar in Nussbaum sowie in den vier Eiche- Farbtönen Natur, Braun, Grau und Graphit aus dem Beckermann Furnier-Farbkonzept, daher inklusive der passende Sichtseiten. Mambo aus der Serie Trendline lässt sich grifflos sowie mit der mechanischen Öffnungsunterstützung TIP-ON von Blum planen. Ein weiterer Neuzugang ist Toronto, eine elegante Front mit einem modernen, schmalen Rahmen, die das Unternehmen in 18 Lackfarben anbietet.

Beckermann Modell Tessina

HOCHWERTIGE AUSSTATTUNGS-OPTIONEN

Beckermann feilt weiter an dem Korpuskonzept. Nach der Umstellung auf den 19er Korpus zu Jahresbeginn, hat das Unternehmen nun die Korpustiefe der Hängeschränke von 330 mm auf 350 mm umgestellt. Das gilt ebenso konsequent für alle Aufsatzschränke und für zusätzliche Unter- sowie Hochschranktiefen. Den Trend der breiteren Geräteschränke greift Beckermann erneut auf und ergänzt die Vorratsschränke um eine neue Hochschrankbreite mit 750 mm, beispielsweise für eine attraktive Kombination mit einem bereits vorhandenen Geräteschrank in 750 mm Breite, so dass einer der neuen extrabreiten Kühlschränke integriert werden kann. Bei den Schubkastensystemen ist die MerivoBox von Blum gegen Aufpreis ab sofort mit einer eleganten Rauchglas-Zarge erhältlich.

NEUE PRAKTISCHE ERGÄNZUNGEN

Hochschrank-Pantrys beziehungsweise multifunktionale Schränke liegen voll im Trend, sei es, um darin zum Beispiel eine kleine Frühstücks- und Coffee- Bar oder ein dekoratives Sommelier-Center zu planen. Beckermann hat hierfür ebenso vielseitige wie praktische Hochschrank-Pantry-Sets zusammengestellt, damit die Hochschränke hinsichtlich des Inhalts und der Funktion jetzt noch individueller geplant und ausgestattet werden können.

Kleiderschrank von Beckermann

Ein weiterer Eyecatcher sind die neuen Hochschränke mit Frontausklinkung. Für ein stimmungsvolles Ambiente bis hin zum Auftritt mit großer Wirkung sorgen entsprechende Beleuchtungselemente – von der Sockel- bis zur Innenleuchte. So kommt beispielsweise auch das jeweilige Einbaugerät (Backofen, Dampfgarer, Kaffeevollautomat) besonders gut zur Geltung.

Für die schicken Livingelemente aus dem !MYHOME Wohnmöbelprogramm gibt es neue markante Möbelfüße, die sich nicht nur im Wohnbereich gut machen.

Alle Lebensräume mit Beckermann ganzheitlich planen und gestalten – von der Küche bis zur Ankleide. Auch in diesem Bereich punktet das Unternehmen zum Beispiel mit einer kompletten neuen Serie von Kleiderschränken mit einer Tiefe von 600 mm. Sie können sowohl offen als auch geschlossen geplant werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.beckermann.de

Quelle: Beckermann Küchen