Die Architekturküche LEICHT präsentiert die Kollektion 2025

Mit der Kollektion 2025 setzt die Architekturküche LEICHT auf helle Farbtöne in Sand-, Braun- und Weiß-Braun-Nuancen, die durch unterschiedliche Materialität und feine Kontraste in der Struktur flexible Planungsmöglichkeiten bieten.

In der Architekturwerkstatt demonstrierte der Hersteller aus Waldstetten, wie sich mit einer breiten Palette an neutralen Tönen, darunter der neue Farbton kaschmir, vielfältige, architektonisch klare und einladende Raumkonzepte realisieren lassen. „Die Rückmeldungen unserer Handelspartner zeigen deutlich, dass wir hier einen Nerv getroffen haben“, erklärt Stefan Waldenmaier, Vorstandschef der LEICHT Küchen AG, und unterstreicht die positive Resonanz, die das Konzept auf der Küchenmeile fand.

Besondere Akzente setzte LEICHT zudem mit der Erweiterung des Planungskonzepts KYOTO. Das Planungsprinzip bietet eine hohe Gestaltungsfreiheit durch die Verwendung von glatten Schichtstoffen bis hin zu furnierten Oberflächen. Die neue Kollektion ermöglicht zudem mit glatten Oberflächen in ikonischen Les Couleurs® Le Corbusier- und RAL- sowie NCS-Farben zusätzliche gestalterische Spielräume.

Zudem stellte LEICHT auf der diesjährigen Küchenmeile das neue Oberflächenprogramm GEO vor. Die Reliefstruktur des Programms setzt subtile Akzente und schafft eine besondere Haptik, die in Kombination mit der zurückhaltenden Farbgebung vielfältige Planungsmöglichkeiten eröffnet. Die neue Griffserie CONCEPT Q ergänzt diese ästhetische Linie durch eine innovative Verbindung von Tür und Griff, die eine einheitliche und harmonische Frontgestaltung ermöglicht.

Starker Auftritt in der Architekturwerkstatt: Positive Bilanz zur Küchenmeile

Bereits zum sechsten Mal lud LEICHT in die Architekturwerkstatt nach Löhne ein. In dem rund 4.000 m² großen Ausstellungszentrum präsentierte der Küchenhersteller seine aktuellen Trends gemeinsam mit LIEBHERR, V-ZUG, Inalco, GESSI, Dekker, Zevenhuisen, STEEL und erstmals auch BOSCH. Die Architekturwerkstatt erwies sich erneut als idealer Ort, um die Produkte in einem architektonisch geprägten und zugleich wohnlichen Ambiente vorzustellen. „Die Architekturwerkstatt hat sich im sechsten Jahr ihres Bestehens als attraktiver und hochwertiger Ausstellungsstandort etabliert und ist eine feste Größe im Besuchsrhythmus der Fachhändler und Fachhändlerinnen geworden. Geschätzt wird die Qualität der Aussteller, die Qualität der Präsentationen sowie die entspannte Möglichkeit der zwanglosen Gespräche in den Passagen und Außenbereichen“, fasst Stefan Waldenmaier die Bedeutung dieses Standortes zusammen.

Im Rahmen der Küchenmeile verzeichnete die Architekturwerkstatt mit 6.740 Besucherinnen und Besuchern eine hohe Frequenz und bestätigte das starke Interesse der Fachhändler und Fachhändlerinnen an den neuen Planungs- und Designkonzepten. Das erweiterte Produktportfolio von LEICHT verdeutlicht die Fähigkeit der Marke, nicht nur im Premiumsegment, sondern auch im mittleren Preissegment überzeugende Lösungen anzubieten, die sich an den Anforderungen moderner Wohnkonzepte orientieren. So demonstriert die Kollektion 2025 auch mit Hinblick auf die Materialität der Kompakt-Steinarbeitsplatten eine hohe Preis-Leistungs-Balance. Mit klaren architektonischen Linien, vielfältigen Planungsoptionen und einer durchdachten Preisgestaltung setzt diese Kollektion zukunftsweisende Akzente und stärkt die Position von LEICHT im Wettbewerbsumfeld nachhaltig.

Quelle: Leicht