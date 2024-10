Interface mit neuer Sustainability Managerin DACH

Nachhaltigkeit ist eine der wichtigsten Säulen der Unternehmensstrategie, mit der Interface bereits seit rund 30 Jahren Geschichte als Branchenvorreiter schreibt. Die wichtige Position der Sustainability Managerin DACH besetzt das Unternehmen seit dem 1. August mit Gritli Heitbrink für die beiden Marken Interface und nora. Sie unterstützt in Deutschland, Österreich und der Schweiz Bauherr:innen, Architekt:innen und Planer:innen bei deren nachhaltigen Bauvorhaben und pflegt die enge Zusammenarbeit mit Kund:innen und Mitarbeitenden sowie den Austausch mit relevanten Netzwerken und NGOs. Als Teil des globalen Interface Nachhaltigkeitsteams arbeitet sie mit am Unternehmensziel, bis 2040 CO 2 -negativ zu werden.

www.interface.com/„Ich bin sehr beeindruckt davon, welch große Rolle das Thema Nachhaltigkeit in jeder einzelnen Funktion bei Interface bereits spielt“, so Gritli Heitbrink. „Außerdem haben wir ein großes internationales Nachhaltigkeitsteam, auf das ich jederzeit zurückgreifen kann, um Erfahrungen auszutauschen oder Unterstützung für Projekte zu erhalten. Ich freue mich, sowohl intern als auch extern unseren Ansatz für Nachhaltigkeit transparent und nachvollziehbar zu machen und zu zeigen, dass wirtschaftlicher Erfolg und ökologische Verantwortung gemeinsam möglich sind.“

Gritli Heitbrink ist Diplom-Betriebswirtin und zertifizierte Nachhaltigkeitsmanagerin (Akademie für CSR-Management und Umweltökonomie). Sie verfügt über umfassende Erfahrungen in der Kosmetik-, Lebensmittel- und Arzneimittelbranche und war in den letzten Jahren bei der Johnson & Johnson GmbH in verschiedenen Positionen tätig, zuletzt als Customer Strategy & Activation Leader im Trade Marketing sowie zusätzlich als Customer Development Leader für Healthy Lives & Sustainability.

Anne Salditt, EMEA Marketing Director bei Interface: „Mit ihrer umfassenden Erfahrung ist Gritli eine wertvolle Verstärkung unseres Teams und füllt die Position als Sustainability Managerin für die DACH-Region optimal aus. Da Nachhaltigkeit bereits so lange und kontinuierlich unsere Handlungs- und Denkweise bei Interface bestimmt, hat dieses Thema für uns eine sehr hohe Priorität. Wir freuen uns, dass Gritli jetzt gemeinsam mit unseren Kolleginnen und Kollegen im Vertrieb unsere Kunden bei ihren nachhaltigen Projekten berät und unterstützt.“

Quelle: Interlface