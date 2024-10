La Feria De Diseño Medellín powered by imm cologne: voller Erfolg

Nach drei intensiven Tagen rund um Design, Lifestyle, Networking und Business endete am 21. September die La Feria De Diseño Medellin powered by imm cologne. Über 200 vertretene Marken, 19.322 Besuchende und 24.000 Teilnehmende an den begleitenden Veranstaltungen in der gesamten Stadt machten die 11. Ausgabe der Veranstaltung einmal mehr zu einem absoluten Design-Highlight und unterstrichen die Bedeutung der kolumbianischen Metropole als maßgeblicher Design-Hub in Lateinamerika und der Karibik.

Die vielfältigen, über die ganze Stadt verteilten Aktivitäten, Ausstellungen und Nebenveranstaltungen verwandelten Medellín auch in diesem Jahr wieder in einen inspirierendes Design-Hotspot und boten eine beeindruckende Kulisse für die Messe. Dank der starken Partnerschaft mit der Koelnmesse ist es gelungen, die Verbindungen zwischen Markenunternehmen der Region und internationalen Playern weiter zu stärken und damit den Zugang zum globalen Markt zu verbessern. Die Azuay Designers Association sprach der jüngsten Ausgabe der La Feria De Diseño Medellin powered by imm cologne ihre besondere Anerkennung für die exzellente Organisation aus.

„Die Besuchenden der Messe hatten die Gelegenheit, die Welt des Designs drei volle Tage lang hautnah zu erleben. Als internationaler Branchentreffpunkt leistet die Veranstaltung einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der Handelsbeziehungen und zum Wachstum der Wirtschaft in der Region. Die La Feria De Diseño Medellín powered by imm cologne ist damit ein wesentlicher Bestandteil der wirtschaftspolitischen Strategie Medellíns“, so die Beauftragte für Wissenschaft, Technologie und Innovation der Stadt Medellín, María Fernanda Galeano.

Eine ganze Stadt wird drei Tage lang zur Designbühne

Die zahlreichen begleitenden Veranstaltungen zur La Feria De Diseño Medellín powered by imm cologne, darunter 36 Konferenzen, Präsentationen und Workshops mit rund 70 international renommierten Referenten und Vertretern bekannter Marken, unterstrichen abermals die Stellung der Stadt als Epizentrum für Design in Lateinamerika. Das umfangreiche Rahmenprogramm, das sich auf eine Vielzahl spannender Locations wie Designstudios und Galerien in ganz Medellín verteilte, bot dabei nicht nur dem Fachpublikum die Gelegenheit, wertvolle Kontakte zu knüpfen und sich über die neuesten Entwicklungen und zukünftige Trends im Design zu informieren, sondern sorgte auch für begeisterte Resonanz bei einer breiteren interessierten Öffentlichkeit.

Rahmenprogramm mit Line-up von internationalem Renommee

Auch in der beeindruckenden Besetzung des Konferenzprogramms der diesjährigen Ausgabe der La Feria De Diseño Medellín powered by imm cologne kam erneut das kontinuierliche Engagement der Veranstalter für inhaltliche Exzellenz und aktuelle Relevanz zum Ausdruck. So fanden sich unter den Teilnehmenden international renommierte Namen wie Michael Bennett (USA), Suzana Glogowski (Brasilien), Benjamin Hubert (England), Joan Gaspar und Javier Marset (Spanien). Sie diskutierten den Einfluss globaler Designtrends auf die Entwicklung in Lateinamerika, beleuchteten Schlüsselfelder wie technologische Innovation und kulturelle Integration und vermittelten den anwesenden Fachleuten so einen umfassenden Überblick über die aktuellen Chancen und Herausforderungen der Branche.

La Feria De Diseño Medellín powered by imm cologne etabliert sich als internationales Branchenevent

Die 11. Ausgabe der Veranstaltung hat ihr Potenzial als internationale Leitveranstaltung eindrucksvoll bestätigt. Mehr als 200 Marken aus aller Welt waren bei der diesjährigen Ausgabe vertreten und unterstrichen damit das wachsende Interesse des globalen Marktes an lateinamerikanischem Design. Marktführer aus den Bereichen Design und Architektur, Wohnen und Lifestyle sowie aus dem Hospitality-Sektor kamen zusammen, um Geschäftsmöglichkeiten zu entwickeln und strategische Partnerschaften zu erkunden.

Die Vielfalt der internationalen ausstellenden Unternehmen und Besuchenden verlieh der Messe eine besondere Dynamik. Medellín erwies sich als perfekter Rahmen, um das Potenzial des lateinamerikanischen Marktes aus erster Hand zu erfahren, wertvolle Geschäftskontakte zu knüpfen und Einblicke in zukünftige Entwicklungen und Geschäftsmöglichkeiten zu gewinnen.

„Die La Feria De Diseño Medellín powered by imm cologne schafft eine wichtige Brücke zwischen internationalem Design und Lateinamerika. Die Veranstaltung bietet Unternehmen aus aller Welt die ideale Plattform, um Zugang zum lateinamerikanischen Markt zu gewinnen oder ihre Präsenz weiter auszubauen. Gleichzeitig finden Markenunternehmen aus der Region hier internationale Partner und Absatzmöglichkeiten. Wir werden uns weiter aktiv für das Wachstum der Messe und ihre Bedeutung für die Designbranche einsetzen“, erklärt Christian Guarín, Geschäftsführer der Koelnmesse in Lateinamerika.

„Wir freuen uns sehr über die Entwicklung der La Feria De Diseño Medellín powered by imm cologne in den letzten Jahren. Es liegt ein kontinuierlicher Prozess der Innovation und Verbesserung hinter uns. Jetzt zu sehen, wie die Veranstaltung Maßstäbe in der Region setzt, motiviert uns um so mehr, diesen Weg weiter zu gehen. Wir danken unseren Partnern für die Unterstützung und bekräftigen unser Engagement für das weitere Wachstum der Messe“, so Eddy Karmona und Juana Montoya, Mitbegründer der La Feria De Diseño.

Ausblick auf 2025 – Wachstum und neue Impulse

Nach dem erfolgreichen Abschluss der gerade zu Ende gegangenen Ausgabe der La Feria De Diseño Medellín powered by imm cologne ist der Blick der Veranstalter bereits auf die kommende, insgesamt 12. Ausgabe der Veranstaltung gerichtet, die vom 18. bis 20. September 2025 im Kongress- und Ausstellungszentrum Plaza Mayor Medellín stattfinden wird. Um das anhaltende Wachstum und die Attraktivität der Messe für internationale Marktführer zu sichern, sind u.a. die Einbindung neuer Marken sowie der Ausbau des Rahmenprogramms mit Teilnahme internationaler Top-Referenten geplant.

Die kommenden Veranstaltungen:

ORGATEC – Arbeit neu denken, Köln, 22. – 25. Oktober 2024

imm cologne – Das Interior Business Event, Köln, 12. – 16. Januar 2025

ORGATEC TOKYO – SHIFT DESIGN – Die führende internationale Fachmesse in Asien für moderne Arbeitswelten, Tokio, 03. – 05. Juni 2025

spoga+gafa – Die größte Garten- und BBQ-Messe der Welt, Köln, 24. – 26. Juni 2025

La Feria De Diseño Medellín powered by imm cologne – Der Treffpunkt für Interior Design, Architektur und Lifestyle in Lateinamerika und der Karibik, Medellín, 18. – 20. September 2025

Weitere Informationen finden Sie unter www.laferiadediseno.com/en

Quelle: Koelnmesse