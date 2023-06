HITACHI Side by Side exklusiv über Weigert Industrievertretung

Luxuriös – innovativ – umweltbewusst

Hitachi Side-by-Side Kühlschränke in technologisch führender Superiore Qualität und einzigartiges Design in Glas schwarz, Glas matt weiß oder Glas Mauve Grau begeistern in Kombination mit fortschrittlicher, umweltbewusster Technologie und hochwertigen Materialien und Top Qualität in der Verarbeitung.

Leistungsstarke Kühlung / außergewöhnliche Energieeinsparung

Die Hitachi-Lösung für leistungsstarke Kühlung und außergewöhnliche Energieeinsparung heißt Dual Fan Cooling und bedeutet, dass jedes Fach einen eigenen Ventilator hat. Innovative Funktionen wie die integrierte Vakuum-Schublade, frei wählbare Zonen für Gefrier- oder Kühlschrank, der Triple Power Geruchsfilter oder die automatische Türöffnung überzeugen.

Exklusiv-Vertrieb D/A/CH

Der Vertrieb der HITACHI Side-by-Side-Kühlschränke an den interessierten Küchenfachhandel erfolgt ab sofort in D/A/CH exklusiv über die Weigert Industrievertretung.

Inhaber Klaus Weigert gründete die Weigert Industrievertretung im April 1995. Seine über Jahrzehnte aufgebaute Fachkompetenz KÜHLEN u.a. mit GE – General Electric Side-by-Side Kühlschranken sowie den Luxus-Kühlschränken der US-Premium-Marke SUB-ZERO bringen er und sein Team nun in den Vertrieb für HITACHI mit ein.

Mehr Informationen finden Sie unter www.weigert-industrievertretung.de

Kontaktaufnahme direkt über Klaus Weigert, k.weigert@weigert-industrievertretung.de

Quelle: Weigert Industrievertretung