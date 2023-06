neu: ARES von sedda

Sedda ARES Hannava in Senf

Ganz im Sinne der Mid-Century Architektur begeistert die neue Design Couch ARES mit klarer Linienführung und puristischer Anmutung. Die großzügigen und durchgängigen Sitz- und Liegeflächen ohne Teilung verleihen dem Design eine einzigartige Handschrift und laden zum entspannten Relaxen ein. Die hochwertige Federkern-Deluxe Polsterung mit einem mittelfesten, aber elastischen Sitzgefühl verwöhnt selbst anspruchsvolle Homies. Mit vielfältigen Planungselementen bietet ARES enormen Freiraum für kreative Wohnlandschaften und passt sich persönlichen Bedürfnissen und Wünschen individuell an. Jedes Element kann mit hoher oder niedriger Lehne ausgeführt werden, was eine Vielzahl an Möglichkeiten eröffnet. Die auf diese Weise kombinierbaren unterschiedlichen Lehnenhöhen sind nicht nur besonders komfortabel, sondern erzeugen auch einen einzigartigen Look.

Sedda ARES Bilbao in oliv

Für den extravaganten Material-Mix sorgen die neuen Holzelemente, die sich perfekt in die planbare Wohnlandschaft einfügen. So lässt sich unter anderem ein elegantes Tischelement aus Massivholz in die Wohnlandschaft integrieren und schafft so eine Abstellfläche, die mit dem Design perfekt harmoniert. Durch den verschiebbaren Einlegeboden entsteht eine zusätzliche Abstellfläche. Weiters kann dazu das neue Formholzarmteil kombiniert werden, was den Materialmix vollkommen macht. Die neuen Holzelemente sind erhältlich in den Farben Eiche, Wenge und Schwarz lackiert. Zudem gibt es auch ein schlankes 12 cm breites Polsterarmteil für Komfort-Liebhaber. Perfektioniert wird die individualisierbare Wohnlandschaft mit smarten Funktionen, wie das patentierte Infrarot Tiefenwärmesystem und der elektrischen Schlafbankfunktion in den Bänken. Letztere kann auch mit Akkubetrieb ausgeführt werden, was eine freie Positionierung der Garnitur im Raum ohne Kabel ermöglicht.

Sedda ARES Havanna in senf

Quelle: sedda