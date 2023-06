Design for Decades – exklusive Ausstellung der imm Spring Edition zeigt Designklassiker von gestern und heute

Diese These motivierte die Messemacher zu einer exklusiven Sonderausstellung. Hier finden Besucher und Besucherinnen der imm Spring Edition eine Auswahl an zeitlosen Einrichtungs-Klassikern, die der Idee von Kreislaufwirtschaft ein Gesicht geben und für lange Lebensdauer und Weiterverwendung stehen.

Mit einer optisch herausstechenden Inszenierung schafft Dick Spierenburg, Creative Direktor der imm cologne, Inseln der Aufmerksamkeit inmitten der großzügigen, Galerie-artigen Ausstellungsarchitektur von Pure Galleries. Banner kennzeichnen die Flächen, auf denen die „Designs for Decades“ ganz für sich stehen. Anhand exklusiver Exponate und Aussteller-Beispiele wirft die imm Spring Edition damit ein Spotlight auf eine ganz besondere Kategorie von Einrichtungsobjekten: Möbel-Designklassiker.

Als Kurator der Ausstellung „Design for Decades“ wählte der Creative Direktor der imm cologne Möbel aus, die seit mehr als zehn Jahren in den Kollektionen der Aussteller zu finden sind oder das Potenzial haben, zu echten Klassikern zu werden.

Wann ist ein Designklassiker ein Designklassiker?

Zeitlosigkeit, Innovation oder auch Originalität, vor allem aber eine Gestaltung von ikonischer Qualität – das sind die vielleicht wichtigsten Zutaten für einen Designklassiker. Anforderungen und Aspekte von Gebrauchsgegenständen, die lange Relevanz für die Alltagskultur wie auch für das kulturelle Gedächtnis von Gesellschaften behalten, sind vielfältig. Doch nur wenige Möbel schaffen den Sprung in Designlexika, Museen oder in die aktuelle Ausstellung Design for Decades auf der imm Spring Edition.

Ein Indiz für hohe Relevanz ist neben Weitergabe und Wiederverkauf das Redesign vieler Designklassiker durch Markenhersteller, wobei die Möbel gerne aktualisiert werden, um zeitgemäßen Anforderungen an Komfort oder Materialverarbeitung zu entsprechen. In der Gebrauchskultur erhalten berühmte wie auch weniger bekannte Designklassiker häufig ein zweites Leben, indem sie personalisiert und in neue Kontexte gestellt werden – die Fortsetzung einer spannenden Lebensgeschichte.

Im Design kommt der Klassiker dem formalen Ideal der ihm zugrunde liegenden Idee am nächsten, auch wenn er funktional vielleicht nicht so perfekt ist wie seine Nachfolgeprodukte. Ein typischer Klassiker der Moderne ist der Lounge Chair von Ray und Charles Eames. Oder auch, wie in der aktuellen Ausstellung zu sehen, der Sessel Sinus von Polstermöbelspezialist Cor. Sinus ist ein moderner Klassiker von Hans-Jürgen Schröpfer and Reinhold Adolf aus dem Jahr 1976, der schon damals seiner Zeit voraus war: mit schwingenden Federstahlkufen, deren Form ihm den Namen gab, und einer ungewöhnlichen Polsterung. Ein weiteres Highlight der Ausstellung ist der „Sitzballon” Pallone. Dieser wurde 1989 von Leolux für ein Haus der Zukunft in Auftrag gegeben. Inspiriert von den Science-Fiction-Comics seiner Jugend zeichnete Roy de Scheemaker ein schwebendes Kissen, dem er aus praktischen Gründen Füße und eine Rückenlehne hinzufügte. Leolux nahm das Design in seine Kollektion auf. Drei Jahrzehnte später ist Pallone zu einer Ikone geworden.

Gestaltungsmix mit hoher Designqualität: Designklassiker als Inspiration für zeitgenössisches Interior Design

Einheitslook ist out, im zeitgenössischen Interior Design ist ein gekonnter Mix & Match angesagt. Retro hat sich bleibender Trend erwiesen, und bei der Wohnungsgestaltung werden immer mehr kulturelle Zitate verwendet, vielfach aus exotischen Welten oder vergangenen Stilepochen. Dabei spielen Designklassiker eine führende Rolle – als Zeitzeugen, Trendmarker und als Statement für einen nachhaltigen Lifestyle. Designklassiker boomen. Dabei werden sie ganz gezielt in die unterschiedlichen Gestaltungskonzepte integriert: Sie stehen genauso in homogenen Interior Designs minimalistischer Stilrichtung wie neben modischen Sofas, sie sind die Helden geschlossener Stilwelten wie Provokateure des gezielten Stilbruchs. Wo immer sie auftauchen, erzählen sie Geschichten und schaffen ein genauso zeitloses wie trendgerechtes Ambiente.

Designklassiker als Investition in ein nachhaltiges Interior Design

Designklassiker zeigen, dass Einrichtungsgegenstände im Sinne der Kreislaufwirtschaft ein langes Leben haben können. Wo die Qualität von Material, Fertigung und Design stimmen, können sie aufbereitet wieder in Stand gesetzt und upgedatet werden. Die Entwürfe bleiben der Einrichtungswelt und den Nutzer*innen damit Jahrzehnte erhalten. Dadurch kann die Neuproduktion von Möbeln zugunsten von Reparatur und Upcycling reduziert werden – mit positiven Effekten für ein nachhaltiges Wirtschaften und den schonenden Umgang mit Ressourcen wie Rohstoffen und Energie.

Dabei ist ein langlebiges Design nicht unmittelbar an das Alter eines Möbels gekoppelt – die Zeitlosigkeit eines Designobjekts ist manchmal schon früh abzulesen. Das kann sich in mehrerlei Hinsicht lohnen. „Die Investition in einen Designklassiger bedeutet nicht nur eine Aufwertung der eigenen Einrichtung und eine potenziell lohnende Geldanlage, sondern auch eine Investition in ein nachhaltiges Interior Design“, so Dick Spierenburg, Creative Direktor der imm Spring Edition und Kurator der Ausstellung Design for Decades.

Ausstellung in Halle 11.2

Die Ausstellung mit 12 Exponaten von 10 Ausstellern der imm Spring Edition ist in Halle 11.2 im Rahmen der Pure Galleries zu finden. Unter anderem finden sich folgende Designklassiker als Exponate in der Ausstellung Design for Decades:

Regal Cores (Schönbuch; Leandra Eibl)

Möbelsystem Soma (Kettnaker; interne Entwicklung)

Relaxsessel Brainbuilder (Jori; Jean-Pierre Audebert)

Sofa mosspink (Brühl & Sippold; Kati Meyer-Brühl)

Stuhl Amelie (Freifrau Manufaktur; Design: Hoffmann Kahleyss Design)

Leya Armchair High (Freifrau Manufaktur; Design: Hoffmann Kahleyss Design)

Sessel Bertus (Durlet; Design: Alain Monnens)

Loungesessel Legend (BW Bielefelder Werkstätten; Design: bw design team)

Sessel Sinus (COR Sitzmöbel; Adolf & Schröpfer)

Stuhl Chaplin (Montis; Design: Gerard van den Berg)

Sessel Charly (Montis; Design: Gerard van den Berg)

Sitzballon Pallone (Leolux; Design: Boonzaaijer/Mazaïrac/De Scheemaker)

Quelle: Köln Messe