Bereits 85% der Fläche belegt: Vorfreude auf die FENSTERBAU FRONTALE 2024 steigt

Die Vorbereitungen für die Weltleitmesse für Fenster, Türen und Fassaden schreiten in großen Schritten voran. Vom 19. bis 22. März 2024 geht sie wieder turnusgemäß im Verbund mit der HOLZ-HANDWERK im Messezentrum Nürnberg an den Start. Alle Keyplayer mit wegweisenden Innovationen und Technologien für Industrie, Handwerk, Handel und Architekten sind bereits angemeldet. Die Messehallen sind zu 85% ausgebucht. Nicht zuletzt wird die FENSTERBAU FRONTALE die Fachwelt wieder mit umfangreichem und punktgenauen Rahmenprogramm überzeugen. Es wird viel geboten, unter anderem die Foren Architektur-Fenster-Fassade, Digitalisierung praktisch gestalten im Handwerk und das FENSTERBAU FRONTALE FORUM, sowie Sonderschauen und weitere spannende Angebote.

„Unser bisheriger Anmeldestand lässt darauf schließen, dass gute Stimmung und einmalige Atmosphäre in den Messehallen wieder garantiert sind! Wer das nicht verpassen möchte, sollte sich bereits jetzt den Termin fest im Kalender markieren. Auch noch nicht angemeldete Aussteller sollten jetzt schnell sein, um sich noch einen Standplatz zu sichern. Wir können es kaum erwarten, dass es losgeht und machen uns bis dahin voller Elan und Vorfreude an die letzten Vorbereitungen“, so Elke Harreiß, Leiterin FENSTERBAU FRONTALE, NürnbergMesse.

Keyplayer an Bord – diese Aussteller sind im März 2024 dabei

Den besten Überblick über alle bereits angemeldeten Aussteller liefert die aktuelle Ausstellerliste auf der FENSTERBAU FRONTALE Website, die laufend aktualisiert wird: www.frontale.de/aussteller-produkte. Alle großen Branchenakteure haben sich ihren Standplatz bereits gesichert. Von namhaften Keyplayern bis hin zu spannenden Newcomern können interessierte Besucher online bereits jetzt durch das gesamte Angebotsspektrum stöbern und ihre Favoriten entdecken. Wie gewohnt deckt die FENSTERBAU FRONTALE alle weltweiten Innovationen rund um Fenster, Türen und Fassaden ab. Die Kombination aus Messe und umfangreichem Fachprogramm bietet einen einzigartigen Marktüberblick, praxisnahe Weiterbildungsmöglichkeiten sowie die Gelegenheit, Neuheiten und Trends nicht nur live zu erleben, sondern auch direkt auszuprobieren.

Diese Programm-Highlights stehen bereits fest

Immer wieder überrascht die FENSTERBAU FRONTALE mit neuen Programmpunkten, die aktuelle Themen aufgreifen und den Zahn der Zeit treffen. Auch 2024 dürfen sich die Besucher auf Neues freuen, woran das Team gerade intensiv arbeitet. Doch auch die bekannten und bewährten Highlights sorgen wieder für leuchtende Augen und werden zum Besuchermagnet. Darunter unter anderem: das Forum Architektur-Fenster-Fassade, das FENSTERBAU FRONTALE FORUM, das Forum Digitalisierung praktisch gestalten im Handwerk, Sonderschauen und Gemeinschaftsstände, Preisverleihungen und vieles mehr.

Jetzt von exklusiven Behind-the-Scenes-Einblicken profitieren

Schon gewusst? In der Meeting-Reihe „Auf einen Kaffee mit…“ werden sowohl interessierte Besucher als auch Aussteller einmal im Monat auf den neuesten Stand gebracht. Über Zoom gibt es kostenlos exklusive Insights und Sneak Peeks aus der Arbeit rund um die FENSTERBAU FRONTALE und die Möglichkeit, die Teammitglieder „behind the scenes“ kennenzulernen und Fragen zu stellen. Jetzt online für den Wunschtermin registrieren unter: www.frontale.de/#talk

Termin vormerken

Der Online-Ticketshop zur FENSTERBAU FRONTALE öffnet im Herbst vor der Veranstaltung. Bis dahin können sich alle interessierten Besucher bereits den 19. bis 22. März 2024 fest im Kalender notieren, um das begehrte Branchentreffen nicht zu verpassen.

Nachhaltig in die Zukunft navigieren

Auf der Website der FENSTERBAU FRONTALE finden Sie ab sofort Informationen über die aktuellen Maßnahmen der NürnbergMesse rund um die nachhaltige Durchführung von Veranstaltungen. Erfahren Sie mehr über die Energieoffensive, den nachhaltigen Einsatz von Ressourcen, den Prozess der Mülltrennung und vieles mehr: www.frontale.de/nachhaltigkeit

Weitere Informationen finden Sie unter www.frontale.de

Quelle: Messe Nürnberg