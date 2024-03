Wagner Living – W3D Gewinner des IF Design Award 2024

Der W3D konnte die 132-köpfige, unabhängige, internationale Expertenjury durch seine innovative Form, als auch durch seine Nachhaltigkeit überzeugen. Die Juroren hatten unter fast 11.000 Einreichungen aus 72 Ländern das begehrte Gütesiegel zu vergeben. Der Sitzhocker W3D überzeugte!

Der Hocker wird mittels 3D-Druck aus zu 100 Prozent nachwachsenden Rohstoffen gefertigt, die biologisch abbaubar sind. Somit eignet er sich auch perfekt für eine dezentrale Fertigung. Er ist parametrisch aufgebaut, zeigt die Form einer kunstvollen Faltung, die sich textilgleich nach innen wie nach außen spannt. Aus jeder Perspektive wirkt der “W3D” anders, geschlossen wie offen, robust wie fragil.

It’s time to rethink production and to think about sustainable architecture

“Es erfüllt mich mit großer Freude, dass wir Gewinner des IF DESIGN AWARD 2024 sind. Es ist bereits die dritte Auszeichnung für den W3D, was mich außerordentlich freut! Der 3D-gedruckte Bewegungshocker vereint innovative Technologie, ergonomisches Design und höchsten Komfort. Für mich stellt das von Hadi Teherani mit seinem Team geschaffene Meisterwerk des modernen Möbeldesigns eine Neudefinition der Grenzen des Möglichen dar”, so Peter Wagner.

Weitere Informationen finden Sie unter www.wagner-living.de

Quelle: Wagner Living