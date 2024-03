Franke: Wohlfühl-Zuhause dank innovativer Technologien – Lösungen, die all unsere Sinne berühren

Als Systemanbieter hat Franke Home Solutions unterschiedlichste Produkte im Portfolio: Langlebige technische Innovationen, die die Qualität von Luft und Wasser verbessern, die Geräusche und Gerüche reduzieren, sowie Produkte und Materialien, die eine einwandfreie Hygiene erleichtern. Optisch kommt Franke mit überraschend frischen, aber auch klassisch zeitlosen Designs daher, haptisch haben die Kunden die Wahl zwischen verschiedenen hochwertigen Materialien. Dabei ist Franke immer bestrebt, mit seinem Produktdesign das Wohlbefinden in den Mittelpunkt zu stellen.

Der ganzheitliche Systemansatz von Franke sorgt für Wohlbefinden in der Küche

Fortschrittliche Technologien von Franke für all unsere Sinne

Von der Qualität der Luft, die wir atmen, übers Wasser, das wir trinken, bis zu den Geräuschen, die wir hören: Franke optimiert dank innovativer Produkte das gesamte Küchenerlebnis für mehr Lebensqualität. Die Luft, die wir atmen – Mythos Air Hub: Dunstabzug und Desinfektion vereint So hat Franke mit Mythos Air Hub ein innovatives System entwickelt, das in besonderem Maße für Wohlbefinden sorgt: nicht nur für klare, saubere Luft beim Kochen, sondern auch für hygienisch einwandfreie Atemluft rund um die Uhr. Das einzigartige System vereint zwei Funktionen: Als klassische Abzugshaube saugt Mythos Air Hub zuverlässig den Kochdunst ab, im Alltag sorgt er dank der Desinfektionsfunktion für höchste Luftqualität. Mythos Air Hub neutralisiert bis zu 99,99% der Bakterien und Viren1 dank eines zweiten, separaten Luftstroms und zwei speziellen UV-C-Lampen – und garantiert so saubere, hygienische und geruchsfreie Luft zu Hause.

Mythos Air Hub vereint Dunstabzug und Desinfektion in einem Gerät – eine der cleveren Innovationen von Franke

Vom Wasser, das wir trinken – Vital Filterarmatur

Bakterien und Viren gehören nicht ins Trinkwasser, ebenso wenig Rost, Mikroplastik und Pestizide. Auch wenn unser Leitungswasser von guter Qualität ist, finden sich in der Realität oft Fremdstoffe darin, die wir lieber nicht zu uns nehmen möchten. Auch Medikamentenrückstände und Hormone gehören dazu. Daher hat Franke mit der Vital eine Armatur entwickelt, in die eine leistungsstarke Filterkapsel integriert ist, so fließt frisches, klares und wohlschmeckendes Wasser direkt ins Glas. Der Vital Filter ist eine Schweizer Innovation und entfernt zunächst mit einem feinporigen Vorfilter grobe Verunreinigungen. Eine patentierte Membran filtert danach selbst Bakterien und mikroskopisch kleinste Teilchen aus dem Wasser. Abschließend hält der Aktivkohlefilter noch gelöste Rückstände wie Chlor zurück und neutralisiert unangenehme Gerüche und Geschmacksstoffe.

Das kompakte System beseitigt so 99 % der Bakterien und Viren, zudem Mikroplastik, Rost und Chlor, aber auch Hormone und Medikamentenrückstände. Für den Körper wertvolle Mineralien wie Magnesium und Kalzium bleiben dagegen erhalten. Weil der Filter in einem separaten Auslauf direkt an der Armatur sitzt, schafft die Vital Platz in der Küche, denn sie ersetzt Filterkannen und große Filterkartuschen. Und da das Wasser vom Filter direkt ins Glas fließt ist es jederzeit frisch, hygienisch und gesund. Nicht zuletzt ist die Vital eine clevere ökologische und wirtschaftliche Lösung: Sie erspart den Kauf und Transport von vielen Glas- bzw. PET- Flaschen.

Franke Filterarmatur Vital – das geniale Wasserfiltersystem, das reinstes Qualitätswasser direkt aus der Armatur spendet. Die Vital filtert Mikroplastik, Rost, Chlor, Medikamentenrückstände und Hormone, zudem werden 99 % der Bakterien und Viren entfernt

Innovative Technologien zur Geräuschreduzierung in der Küche

Wer kennt sie nicht, diese Dunstabzugshaben: Kaum schaltet man sie ein, wird ein Gespräch unmöglich, entspanntes Zubereiten in der Küche fühlt sich anders an. Gerade wenn man Gäste zu Besuch hat, stören sie das gemütliche Beisammensein enorm. Daher hat Franke innovative Lösungen zur Geräuschoptimierung entwickelt für eine ruhige und friedliche Küchen-umgebung. Die Abzugshaube der Serie Mythos Vertical Pro zeichnet sich aus durch Funktionalität, Design und Nachhaltigkeit. Sie trägt die Energieklasse A++, der Hochleistungsfilter sorgt für frische und saubere Luft. Vor allem aber sind die Modelle ausgestattet mit der innovativen Sound Pro Technologie von Franke: Das geräusch-optimierte Gebläse minimiert die Lautstärke hörbar. Dank des speziellen Designs werden insbesondere hohe und unangenehme Frequenzen reduziert. Zugleich minimiert es Turbulenzen und Verwirbelungen im internen Luftstrom des Gebläses. In Folge sinkt die wahrgenommene Lautstärke signifikant, der Klang ist angenehmer – eine Bereicherung insbesondere für offene Wohnküchen.

Mythos Vertical Pro Dunstabzugshaube – das innovative Sound Pro Gebläse sorgt für eine signifikant reduzierte Geräuschkulisse bei maximaler Leistung

Schönes fürs Auge: Küchendesign trifft auf langlebige, moderne Eleganz

Das Zuhause als Wohlfühlort ist auch ein Sinn- und Spiegelbild für den eigenen Charakter und den persönlichen Ausdruck. Daher entwickelt Franke Home Solutions Lösungen für Küchen, die weit über die reine Essenszubereitung hinausgehen – für einen Ort, der zur Bühne wird für den individuellen Stil, und in dem Design und Ästhetik aufeinandertreffen.

Der ganzheitliche Ansatz von Franke stellt sicher, dass alle Elemente in der Küche sorgfältig aufeinander abgestimmt sind, um ein harmonisches Gesamtbild zu kreieren. Von hochwertigem, langlebigem Edelstahl bis hin zu Fragranit-Spülen, die Eleganz ausstrahlen, zeichnet sich jedes Produkt, jedes eingesetzte Material und jede Oberfläche aus durch Handwerkskunst und die Liebe zum Detail. Für eine langanhaltende Schönheit hat Franke Technologien entwickelt, die sowohl die Reinigung als auch die Wartung erleichtern.

Edelstahl glänzt in Metallic-Farben

Die Premium-Kollektion Mythos Masterpiece von Franke verleiht der Küche einen eleganten, fast schon künstlerischen Look. Neben den formschönen Edelstahl-Becken gibt es auch alle Einzelelemente in den drei atemberaubenden Metallic-Nuancen Anthrazit, Kupfer und Gold, für eine rundum harmonische Optik aus einem Guss oder für ganz individuelle Kreationen. Mythos Masterpiece basiert auf der innovativen F-Inox-Technologie: Diese erzeugt eine glatte und sehr kratzresistente Oberfläche auf den Edelstahlbecken und Zubehörteilen. So garantiert sie die langanhaltende Schönheit der Metallic-Farben.

Mythos Masterpiece – die Edelstahlbecken in Metallic-Farben von Franke verleihen jeder Küche einen eleganten, künstlerischen Look

Design und Funktion gehen Hand in Hand – Franke Armatur Icon

Die designstarke Armaturenlinie Icon ist auch in der edlen Ausführung mattschwarz erhältlich. Von der Natur inspiriert und mit maximaler Funktionalität ausgestattet, ist die Icon in drei Versionen erhältlich: mit Auszugsbrause, mit Schwenkauslauf und als Icon Semi-Pro. Die Designsprache der Icon mit ihrer markanten Silhouette ist inspiriert von symmetrischen Proportionen, die hohe Designqualität bestätigen auch die Auszeichnungen mit dem iF Design und dem Red Dot Award. Der hoch angesetzte Auslauf der Icon Armaturen ermöglicht Flexibilität beim Reinigen und Füllen großer Töpfe. Praktisch ist auch die Zweifach-Brause: Der kräftige Normalstrahl entfernt selbst hartnäckigen Schmutz vom Geschirr. Der innovative Laminarstrahl hingegen sorgt für einen kristallklaren, beinahe spritzfreien Wasserstrahl. Zugleich verringert sich mit dem Laminarstrahl der Geräuschpegel signifikant.

Die Icon Semi-Pro von Franke ist eine hochwertige Premium-Armatur aus der Icon Produktreihe, sie punktet mit ihrer eleganten Designsprache und einem trendigen mattschwarzen Finish

Küche haptisch erleben – Materialen, die wir gern berühren

Glänzend oder matt, glatt oder rau, steinartig oder metallisch, massiv oder zart – aus der Vielfalt der Materialien und Texturen, die Franke für seine Produktfamilien auswählt, lassen sich passend zu allen Stilarten und Vorlieben individuelle Lösungen finden. Franke legt zudem Wert auf die harmonische Abstimmung aller Elemente für ein ästhetisch ansprechendes Gesamtbild.

Fragranit – vielseitig und hochfunktionell

Fragranit ist ein farblich vielseitiges und zugleich hochfunktionelles Material. Es besteht zu 80 % aus Quarzsand, der mit 20 % Verbundharz gebunden wird. Durch diese Mischung lässt sich der begehrte Steincharakter in Form gießen. Fragranit zeichnet sich aus durch Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Kratzern und Stößen – Quarz ist immerhin eines der härtesten Materialen in der Natur. Dadurch widersteht es allen Herausforderungen des Küchenalltags und hält Temperaturen von bis zu 280 °C stand. Fragranit ist zudem mit Sanitized® ausgestattet, das Bakterienwachstum wird damit um bis zu 99 % reduziert. Mit einer Vielzahl an trendigen Farben treffen die Fragranit Spülen und Becken von Franke jeden Geschmack und passen zu jeder Designidee. Ein besonderes Highlight sind die großen Maris Fragranit Becken: Sie kombinieren Ästhetik mit Funktionalität: Geradliniges Design und ausgeglichene Proportionen schaffen Raum für Kreativität, Komfort und Effizienz. Dank ihrer großen Dimensionen lassen sich nicht nur Töpfe und Pfannen, sondern selbst sperrige Backbleche problemlos reinigen.

Fragranit ist ein vielseitiges und robustes Material: Die Maris Fragranit Becken bieten mit einer Breite von bis zu 720 mm sowohl Töpfen und Pfannen als auch Backblechen genügend Raum

Edelstahl – zeitlos schöner Klassiker

Edelstahl ist ein Klassiker und der meistverwendete Spülen-Werkstoff überhaupt. Dies hat einen guten Grund: Kein anderes Material ist so strapazierfähig, hygienisch und zeitlos schön. Zudem ist Edelstahl absolut korrosionsbeständig: Durch den Kontakt mit Sauerstoff bildet sich an der Spülen-Oberfläche eine passive Schutzschicht, die sich immer wieder erneuert. Nicht zuletzt ist Edelstahl überaus nachhaltig und lässt sich zu 100 % recyceln. Franke verwendet Edelstahl, der zu 70 % aus recyceltem Material besteht. Hergestellt aus hochwertigem Chrom-Nickel-Stahl und umweltfreundlich, wird Franke Edelstahl ohne giftige Abfallstoffe produziert. Seine polierte Oberfläche verleiht ihm nicht nur einen schönen Glanz, der mit der Zeit immer feiner wird. Er ist auch rost- und hitzebeständig, widerstandsfähig gegen Stöße und natürlich hygienisch, dank der leicht zu reinigenden porenfreien Oberfläche. Und da Edelstahl ein bewährtes und extrem funktionales Material ist, fertigt Franke daraus neben Spülen und Becken auch Armaturen sowie maßgeschneiderte Arbeitsplatten mit ganz unterschiedlichen Oberflächenveredelungen.

Franke Edelstahl – seit Generationen der bewährte Klassiker unter den Spülenmaterialien. Aus Edelstahl fertigt Franke zudem hochwertige Arbeitsplatten auf Maß mit individuellen Oberflächenveredelungen, etwa dem eleganten Blackpearl Finish

Mit dieser Auswahl an Materialen, die alle auch ihre ganz eigene Haptik sowie einen individuellen Charakter aufweisen, stehen in der Küchengestaltung praktisch unbegrenzte Möglichkeiten zur Verfügung. Passend zu jedem Designkonzept und den ganz persönlichen Vorlieben – für ein Zuhause zum Wohlfühlen mit den Lösungen von Franke Home Solutions.

